Le nouveau rapport de Public Health England vient contrer la désinformation sur le vapotage et la nicotine, procurant de nouvelles données au moment où le gouvernement canadien amorce le processus de consultations pour le projet de loi S-5

MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Un nouveau rapport rendu public hier par Public Health England faisant suite à une revue menée par des experts indépendants, spécialistes en produits du tabac, fournit d'importantes conclusions qui contribueront à dresser le portrait des produits du tabac et du tabagisme en vue d'un politique publique au Canada.

Le projet de loi S5, présentement à l'étude devant le Comité permanent de la santé du gouvernement fédéral, propose un cadre réglementaire fédéral pour les produits de vapotage. Alors que ce comité de la Chambre des communes s'apprête à mener des consultations publiques du 12 au 26 février, la nouvelle recherche de Public Health England apporte à point nommé d'intéressants points de discussion.

Dans ce rapport, Public Health England fait part de ses conclusions voulant que les cigarettes électroniques sont, au bas mot, 95 % moins nocives que les cigarettes traditionnelles; que des milliers de fumeurs croient, à tort, que vapoter est aussi nocif que fumer; que les données probantes ne corroborent pas l'hypothèse que les cigarettes électroniques conduisent au tabagisme et que, bien au contraire, elles constituent un outil important pour aider les gens à cesser de fumer.

Pour la première fois, Public Health England fait référence aux produits de tabac chauffé, indiquant que, selon les données préliminaires, ces produits pourraient aussi s'avérer considérablement moins nocifs que la cigarette traditionnelle.

« Ces constats étayent le bien-fondé de notre engagement envers des stratégies de réduction des méfaits et de notre volonté d'offrir aux fumeurs adultes un choix de produits substituts de haute qualité qui assurent un apport de nicotine en réduisant le potentiel de risque, depuis les produits de vapotage jusqu'aux produits de tabac chauffé, affirme Éric Gagnon, directeur des affaires générales et externes chez Imperial Tobacco Canada. Nous considérons que l'industrie, les décideurs de la santé publique et les organismes de réglementation ont un rôle à jouer dans la diffusion d'une information juste et fondée sur des données probantes pour soutenir cette importante catégorie de produits pour les consommateurs adultes. »

Le rapport soulève également qu'il y a manifestement une incompréhension de la part du public quant aux risques associés à la nicotine. Moins de 10 % des adultes savent que la plupart des effets nuisibles du tabagisme sur la santé ne sont pas causés par la nicotine.

« Les fumeurs ont besoin de connaître les faits exacts sur le profil de sécurité potentielle de ces produits afin de pouvoir prendre la décision éclairée de changer leurs habitudes, ajoute monsieur Gagnon. À la lumière des données probantes diffusées par des groupes comme Public Health England qui s'avèrent en faveur du vapotage comme un choix de nature moins nocive, il est impérieux qu'une réglementation et un cadre d'application soient mis en oeuvre afin que les consommateurs reçoivent l'information dont ils ont besoin, que des normes de qualité des produits soient établies, que les programmes de prévention destinés aux jeunes soient maintenus, et ce, tout en encourageant l'innovation de produits et les libertés fondamentales de commercialisation. »

Public Health England est un organe exécutif du Département de la Santé du Royaume-Uni qui, avec d'autres autorités de santé publique du R.-U., continue à faire figure de chef de file dans le débat sur les cigarettes électroniques. Le rapport 2018 est fondé sur une revue indépendante et exhaustive de la littérature scientifique, des données de sondage ainsi que d'autres rapports et banques de données disponibles depuis la publication du dernier rapport en 2015.

