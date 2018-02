Défilé Joseph Abboud Automne 2018







Redéfinir American Bespoke

NEW YORK, 7 février 2018 /CNW/ - Pour sa collection de l?automne 2018, Joseph Abboud s?est inspiré du Hollywood d?autrefois -- l?époque la plus élégante en matière de vêtements pour hommes en Amérique --afin d?introduire son élégance dans le 21e siècle avec le lancement d?American Bespoke. Canalisant le raffinement vestimentaire sans effort des icônes d?Hollywood, cette nouvelle collection, composée de 43 modèles, a été montrée dans des teintes de noir et de gris, avec des touches saisissantes de rouge - célébrant ainsi l?art de la couture et l?essence même de l?élégance.

« Cette saison, j?ai voulu reconstruire la mode pour hommes américaine avec le lancement de Bespoke. Au cours des 30 dernières années, notre force a toujours été l?art de la couture, et maintenant nous franchissons la prochaine étape en redéfinissant le sur mesure, à l?américaine, » déclare Joseph Abboud, chef directeur de la création chez Tailored Brands, Inc. Ces rois d?Hollywood optaient pour des complets sur mesure de la meilleure qualité, il est donc tout indiqué qu?il consacre son attention au savoir-faire manuel du sur mesure et au luxe des proportions. Confectionnés à l?usine de fabrication Joseph Abboud de New Bedford, ces vêtements sur mesure sont finis à la main au cours de plus de 225 étapes, telles que des emmanchures cousues à la main, qui permettent d?obtenir des épaules plus souples; des bandes de taille à plis sur les pantalons; l?usage de boutons en corne véritable et des manches préparées avec boutonnières à onglet découpées à la main.

Maintenant son engagement à fournir des produits finis à la main et fabriqués en Amérique, Joseph Abboud a une fois de plus collaboré avec Allen Edmonds, légendaire cordonnier américain, afin de créer la collection de chaussures en cuir - chaque paire est confectionnée à la main à Port Washington, au Wisconsin. Fondée en 1922, l?entreprise d?Allen Edmonds fait appel à un processus de fabrication de 212 étapes, avec la plus grande attention aux détails.

Le lieu du défilé de l?automne 2018 --la salle de bal de l?historique hôtel Wolcott --reflète l?élégance ténébreuse de la collection, l?allure classique d?Hollywood, avec des connotations d?art déco. L?architecture impressionnante de l?endroit, ainsi que son ambiance de club de jazz, contribuent à mettre en valeur les riches textures, la palette sombre et le style élaboré de la collection. Tout comme les vêtements, ce lieu historique nous rappelle cette époque révolue d?assurance et de sophistication masculines, tout en démontrant comment il peut servir de plateforme pour un luxe contemporain.

À propos de Joseph Abboud

Depuis l?âge de seize ans, Joseph Abboud est passionné de mode. Il a débuté sa carrière dans le domaine des vêtements pour hommes chez Louis of Boston, et plus tard chez Polo Ralph Lauren. En 1987, Joseph Abboud effectuait le lancement de sa marque éponyme. Peu après, Abboud recevait de nombreux honneurs, y compris la distinction d?être le seul couturier à recevoir le titre convoité de Couturier de vêtements pour hommes de l?année pendant deux années consécutives (1989 et 1990) décerné par le Council of Fashion Designers of America. D?autres prix et honneurs incluent le Prix Cutty Sark pour le couturier de vêtements pour hommes le plus prometteur en 1988, le premier Prix Woolmark pour une mode de distinction en 1989 et une fois de plus en mars 1993. De nombreux autres prix prestigieux ont suivi, y compris celui de Personnalité de l?année décerné par American Apparel & Footwear Association et le Prix pour l'ensemble des réalisations de la part de la revue MR en 2016.

Abboud a commencé à travailler chez Tailored Brands, Inc. (NYSE: TLRD) à titre de chef directeur de la création en décembre 2012. Abboud a été réuni avec sa marque éponyme au mois d?août 2013 lorsque Tailored Brands, Inc. fit l?acquisition de JA Holding Inc., la société mère de la célèbre marque américaine, Joseph Abboud. La marque Abboud a été relancée, la rétablissant du même coup sous forme d?une collection moderne et raffinée. La collection du couturier Joseph Abboud a été lancée en octobre 2014 sur JosephAbboud.com et est maintenant disponible au magasin-phare Joseph Abboud de New York.

Pour plus d?information au sujet de Joseph Abboud, veuillez visiter http://www.josephabboud.com/.

