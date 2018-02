Résumé de l'exposition ISPO Munich 2018







Les participants à ISPO Munich 2018 résument les résultats des travaux présentés lors de la plus grande exposition de l'industrie du sport.

L'exposition annuelle qualifiée par les experts de numéro un de l'industrie des produits et technologies sportifs s'est clôturée la semaine dernière à Munich. Les fabricants d'équipement, les détaillants, les athlètes, les entraîneurs et les médecins ont échangé au sujet des dernières idées et approches en matière de production de vêtements, d'équipement et de produits alimentaires destinés aux sportifs. L'exposition collaborative Russian Outdoor Village, qui a occupé pour la première fois une superficie totale de 460 mètres carrés a été l'une des plus visitées de l'ISPO Munich 2018, qui a elle-même accueilli plus de 80 000 visiteurs.

« À ce jour, la Russie produit tous types de matières isolantes naturelles et artificielles de calibre mondial. Nous avons lancé la production de tissus ultralégers, de membranes ainsi que d'équipements à l'épreuve du gel. En 2017, nous avons produit plus de 280 millions de mètres carrés de synthétiques high-tech et 4 milliards de mètres carrés de non-tissés. L'industrie du plein air et l'ensemble de l'industrie légère ont de quoi être fiers. L'an dernier, l'industrie a connu une croissance stable et le volume du marché a dépassé les 2,5 billions de roubles », a fait remarquer Viktor Evtukhov, Secrétaire d'État et Vice-Ministre de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie.

De nouveaux arrivants tels qu'Accessory Fur ont présenté leurs produits aux côtés de ceux des participants réguliers du Russian Outdoor Village. L'entreprise coopère activement avec des maisons de mode mondialement connues. À Munich, Accessory Fur a présenté une technologie unique de métallisation de la fourrure naturelle.

« Les fabricants russes ont suscité de nombreuses réactions lors du salon. Tant les visiteurs que les participants ont manifesté un intérêt sincère pour nos entreprises. Ils ont été impressionnés par la qualité, le design et la variété de nos modèles. D'ici 2025, la Russie prévoit de doubler les exportations de l'industrie légère, dont l'industrie du sport constitue l'une des sphères prioritaires. Le commerce de détail européen n'est pas aussi convivial que les marchés asiatiques avec lesquels nous avons établi des relations étroites et fortes. La tâche qui nous occupe à présent est ardue : fidéliser les consommateurs étrangers. C'est pourquoi le Russian Export Center est prêt à fournir une assistance ciblée à chaque entreprise à tous les niveaux de la promotion des produits à l'étranger », a déclaré Alexey Tyupanov, PDG de REC.

Quelques 36 entreprises ont participé à l'événement de quatre jours et plus de 700 réunions d'affaires ont été organisées et conduites sur les stands.

