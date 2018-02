L'arrondissement de Verdun présente le bilan de l'an 1 du Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Verdun, monsieur Jean-François Parenteau, et les membres du conseil ont déposé hier le bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021. Le plan d'action s'adresse aux citoyens qui éprouvent des difficultés, apparentes ou non, sur les plans moteur, auditif, visuel ou intellectuel qui rencontrent des obstacles dans leurs déplacements.

Un comité de suivi a évalué de façon objective et précise les retombées qualitatives et quantitatives des actions réalisées en 2017. Ainsi, 57 des 64 actions prévues ont été réalisées complètement ou partiellement, soit un taux de réalisation de 89 %.

« Je suis très fier du chemin parcouru en 2017, car il témoigne du dynamisme de nos partenaires, de nos employés et de notre administration. Nous nous sommes engagés, dès la première année, à réaliser plusieurs de nos projets pour améliorer la qualité de vie de l'ensemble de nos citoyens. Ces réalisations nourrissent notre volonté d'être un modèle à exporter et de continuer d'aller de l'avant pour réduire les obstacles, » souligne le maire de l'arrondissement, monsieur Parenteau. « Verdun souhaite que tous les citoyens se sentent les bienvenus dans ses établissements publics, ses parcs, ses bibliothèques et ses édifices dédiés aux sports, aux loisirs et à la culture. »

De nombreuses réalisations marquantes en 2017

Le bilan de l'an 1 2017 du Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021 témoigne de plusieurs projets d'importance réalisés en 2017. Le Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun offre un milieu de vie inclusif et sans obstacle. Ceux et celles qui doivent composer avec des limitations fonctionnelles peuvent se déplacer dans ce magnifique lieu de diffusion sur un seul niveau pour accéder à l'ensemble des salles et des services et un ascenseur donne accès au deuxième étage. La salle de spectacle offre un système d'aide à l'audition pour plus de confort et des espaces pour personnes à mobilité réduite.

Le parc Wilson a entièrement été revu en fonction des concepts d'accessibilité universelle qui donnent un second souffle à ce parc très prisé des citoyens. Il comprend de nouveaux modules de jeux pour enfants, une nouvelle surface de protection en caoutchouc, un mobilier urbain, des sentiers piétonniers et des balançoires parent/enfant.

L'achat de livres audio adaptés et à gros caractères dans les bibliothèques et la modification de publications conçues par l'arrondissement en fonction de l'accessibilité universelle favorisent également l'accès aux loisirs.

L'accessibilité universelle teinte l'ensemble du Plan local de déplacements adopté par le conseil d'arrondissement en septembre 2017. On y trace le portrait du territoire en matière de mobilité. Plusieurs interventions aux abords des écoles visent à assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables. Au nombre des réalisations, mentionnons l'aménagement de douze nouvelles saillies de trottoirs, de traverses piétonnes lumineuses et de traverses scolaires protégées.

Le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC) lancé en mai 2017 a été intégré au PRAM-Commerce destiné aux commerçants de la rue Wellington. Le PAAC a pour but d'offrir un lieu inclusif à l'ensemble des citoyens et de favoriser leur rôle économique. Une firme d'architectes a effectué une analyse des façades de chaque commerce de cette artère. Elle a identifié les critères de l'accessibilité universelle visant à rendre le bâtiment ou ses commodités sans obstacles.

Ces efforts suivent ceux amorcés depuis 2011 par l'arrondissement qui multiplie les actions en faveur de l'accessibilité. C'est ainsi que Verdun compte déjà de nombreux bâtiments entièrement accessibles, tels que la mairie d'arrondissement, la Maison Nivard-De Saint-Dizier, les chalets du parc Willibrord et du parc de l'Esplanade et les Serres municipales, tandis que 14 autres édifices sont partiellement accessibles.

Survol du Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021

Le Plan d'action en accessibilité universelle de Verdun est le fruit de consultations et d'analyses qui ont été menées de concert avec les employés d'arrondissement, les citoyens et des organismes spécialisés en accessibilité universelle.

Les actions incluses dans ce Plan d'action s'articulent autour de 3 axes, qui appellent à la mobilisation des employés d'arrondissement ainsi que des partenaires communautaires, publics et privés. L'objectif est de rendre accessibles les édifices publics, les logements et les commerces et de mettre les principes d'accessibilité au coeur des programmes et services en sports, loisirs et culture. Chacun des axes identifiés, soit « Architecture et urbanisme », « Programmes et services », ainsi que « Sensibilisation, formation et communication », propose une série d'actions concrètes qui s'étendront sur une période de cinq (5) ans.

Pour plus d'information sur le Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021 et son bilan, veuillez consulter le site Web de l'arrondissement dans la section Activités et loisirs/Vie communautaire/Services et organismes.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 17:14 et diffusé par :