Carl Data Pologne collabore avec l'université pour faire progresser les applications d'intelligence artificielle







VANCOUVER, Colombie-Britannique, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

CSE : CRL

FSE : 7C5

OTC : CDTAF

La filiale polonaise de Carl Data Solutions Inc. (CSE : CRL ; FSE : 7C5 ; OTC : CDTAF) (« Carl Data » ou la « Société ») va travailler en étroite collaboration avec une équipe d'étudiants de masters en ingénierie et robotique de l'université de technologie de Gdansk pour poursuivre la recherche et le développement destinés à ses fonctions d'apprentissage automatique de la surveillance des infrastructures d'eaux usées. Ces spécialistes de la technologie seront dirigés par un titulaire de doctorat qui possède plus de dix ans d'expérience dans la coordination d'équipes de recherche sur les systèmes automatisés de contrôle et de décision et la robotique. Ils aideront le centre polonais des sciences des données de Carl Data à rester à la pointe des applications d'intelligence artificielle (IA) dans ce secteur.

Tomasz Bia?aszewski, PhD, est fasciné par l'application de la robotique avancée et des systèmes de contrôle automatisés à l'infrastructure de l'eau potable et des eaux usées depuis qu'il a commencé son mémoire de master en 1997. Lorsqu'il a terminé son doctorat en 2006, il s'est redirigé vers l'application des algorithmes d'apprentissage automatique (IA) pour mieux comprendre et analyser les données recueillies par ses systèmes robotiques mobiles.

« La Pologne rencontre de nombreux problèmes pour optimiser son infrastructure de traitement des eaux usées », a déclaré M. Bia?aszewski. « Ces problèmes sont associés à des coûts très élevés, surtout là où il y a des fuites et des débordements. »

En travaillant en étroite collaboration avec les scientifiques de données de Carl Data Pologne, M. Bia?aszewski et son équipe contribuent à créer un système d'apprentissage automatique rapide et logique visant à résoudre un problème d'ingénierie très complexe. Carl Data combine ses grands ensembles de données acquises depuis plus d'une douzaine d'années en surveillant l'infrastructure de traitement des eaux usées avec des données provenant d'un système de contrôle spécialement conçu. La Société utilise ensuite les supercalculateurs de l'université pour atteindre des niveaux de précision sans précédent pour ses fonctions analytiques prédictives.

« Cette recherche a également eu comme résultat la détection d'anomalies des capteurs », a déclaré Piotr Stepinski. « Ces outils sont extrêmement utiles en Amérique du Nord et dans l'Union européenne pour surveiller les infrastructures vieillissantes, chose essentielle pour la sécurité de l'environnement et du public. »

Greg Johnston, PDG de Carl Data, a commenté : « Ces nouveaux produits et ces nouvelles fonctionnalités vont permettre à Carl Data de se démarquer encore davantage de ses concurrents en augmentant considérablement l'efficacité opérationnelle de l'analyse de la surveillance des capteurs. Cet avantage aidera Carl Data à atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires en offrant un produit de plus haut niveau, issu de sa plate-forme de Big Data en tant que service ((BDaaS) ».

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une entreprise axée sur l'IIoT (Internet industriel des objets), qui s'attache à apporter des solutions de collecte, stockage et analyse d'informations de nouvelle génération aux entreprises centrées sur les données. S'appuyant sur ses récentes acquisitions, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes les formes de données environnementales grâce à une robuste plate-forme de collecte, surveillance et rapport des données et à des outils d'analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec de nouveaux services de stockage de masse basés sur le cloud et des outils d'analyse (Big data en tant que service - BDaaS) basés sur le cloud, afin d'offrir de l'évolutivité aux municipalités, aux prestataires de services publics et à d'autres secteurs verticaux industriels. Ces méthodes de collecte et de stockage de données permettent à la Société de créer des applications intelligentes basées sur les logiciels en tant que service (SaaS), capables de collecter des données provenant de nombreuses sources diverses et de fournir des informations approfondies servant à une prise de décisions plus éclairées. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.CarlSolutions.com.

Au nom du conseil d'administration :

Greg Johnston

Président du conseil, président-directeur général et directeur

Carl Data Solutions Inc.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Kimberly Bruce, Communication d'entreprise, Carl Data Solutions Inc., téléphone : +1-778-379-0275, courriel : kimberly@carlsolutions.com

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 17:06 et diffusé par :