Pour 2017, Manuvie enregistre un résultat net de 2,1 milliards de dollars, un résultat tiré des activités de base de 4,6 milliards de dollars, une solide croissance en Asie et dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, et une augmentation de 7 % du dividende







en $ CA, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse http://www.manuvie.com/rapportstrimestriels.

De l'information additionnelle relative à la Société est disponible sur le site de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR Filers).

Nous utilisons certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de ses secteurs. Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017.

TORONTO, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui un résultat net attribué aux actionnaires de 2 104 millions de dollars pour 2017, un résultat dilué par action ordinaire de 0,98 $ et un rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (« RCP ») de 5,0 %, en regard respectivement de 2 929 millions de dollars, 1,41 $ et 7,3 % pour 2016. En 2017, Manuvie a généré un résultat tiré des activités de base de 4 565 millions de dollars, un résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire de 2,22 $ et un rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base ») de 11,3 %, par rapport respectivement à 4 021 millions de dollars, 1,96 $ et 10,1 % pour 20161. Le résultat net attribué aux actionnaires de 2017 comprenait une charge après impôts de 2,8 milliards de dollars liée à l'incidence annoncée précédemment de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act des États-Unis (la « réforme fiscale aux États-Unis ») et de la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles.

Au quatrième trimestre de 2017 (« T4 2017 »), la perte nette imputée aux actionnaires s'est établie à 1 606 millions de dollars, la perte diluée par action ordinaire, à 0,83 $, et le RCP, à un pourcentage négatif de 17,1 %, en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires de 63 millions de dollars, du résultat dilué par action ordinaire de 0,01 $ et du RCP de 0,3 % pour le quatrième trimestre de 2016 (« T4 2016 »). Au T4 2017, le résultat tiré des activités de base était de 1 205 millions de dollars, le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire, de 0,59 $, et le RCP tiré des activités de base, de 12,1 %, en regard respectivement de 1 287 millions de dollars, 0,63 $ et 12,9 % pour le T4 2016.

« Nous avons enregistré des résultats d'exploitation solides en 2017. Le résultat tiré des activités de base a augmenté de 14 % pour s'établir à 4,6 milliards de dollars, nous avons continué de générer des apports nets positifs et une solide augmentation du chiffre d'affaires en Asie, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Malgré l'incidence des modifications à la composition d'actifs du portefeuille et de la réforme fiscale aux États-Unis sur le résultat net, ces éléments devraient être bénéfiques pour nous à plus long terme. »

« Nous nous engageons fermement à transformer notre entreprise pour faire de Manuvie un chef de file du marché au chapitre des services numériques et de l'orientation client, a poursuivi M. Gori. Nous sommes convaincus que, en réalisant nos priorités stratégiques, nous réussirons à plaire à nos clients, à stimuler et à faire participer nos employés, et à créer une valeur considérable pour les actionnaires. »

__________________________________________ 1 Le résultat tiré des activités de base, le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire et le RCP tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017.

Phil Witherington, chef des finances, a indiqué : « En Asie, la valeur des affaires nouvelles a augmenté de 25 % en 2017, pour s'établir à 1,2 milliard de dollars, grâce à une hausse de 18 % des souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »). Nos activités mondiales de gestion de patrimoine et d'actifs ont également enregistré des apports nets de 17,6 milliards de dollars, soit un huitième exercice d'affilée marqué par des apports nets trimestriels positifs générés par ces activités. »

« S'appuyant sur les résultats d'exploitation solides et nos perspectives de croissance future, le conseil d'administration a approuvé aujourd'hui une augmentation de 7 % de notre dividende », a ajouté M. Witherington.

RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN 2017

Rentabilité

Résultat net attribué aux actionnaires de 2 104 millions de dollars en 2017, une diminution de 825 millions de dollars par rapport à 2 929 millions de dollars en 2016

Le résultat net attribué aux actionnaires de 2017 comprenait une charge après impôts de 2,8 milliards de dollars liée à l'incidence annoncée précédemment de la réforme fiscale aux États-Unis et de la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles. Compte non tenu de cette charge, le résultat net attribué aux actionnaires a augmenté de 2,0 milliards de dollars par rapport à celui de l'exercice 2016, du fait principalement de la hausse du résultat tiré des activités de base, de l'incidence directe favorable des marchés en 2017, en comparaison de l'incidence défavorable en 2016, et de la baisse des charges découlant des modifications aux méthodes et hypothèses actuarielles. Chacun de ces éléments est décrit ci-après.

Résultat tiré des activités de base de 4 565 millions de dollars en 2017, une augmentation de 544 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celui de 2016

La hausse du résultat tiré des activités de base s'explique par l'augmentation des profits sur les placements liés aux activités de base, la solide croissance des affaires nouvelles et des contrats en vigueur en Asie, la progression des produits d'honoraires dans nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs, et une réduction du coût prévu des couvertures à grande échelle, contrebalancées en partie par une provision de 240 millions de dollars dans notre secteur Réassurance IARD au troisième trimestre de 2017 (« T3 2017 ») au titre des sinistres liés aux ouragans et par l'incidence des fluctuations des taux de change. Les résultats des deux exercices tenaient aussi compte de profits liés à la reprise de provisions pour positions fiscales incertaines. En 2017, le résultat tiré des activités de base comprenait une charge nette liée aux résultats techniques des produits d'assurance et de rente de 164 millions de dollars après impôts (223 millions de dollars avant impôts) en comparaison de 162 millions de dollars après impôts (276 millions de dollars avant impôts) en 2016.

RCP de 5,0 % en 2017, contre 7,3 % en 2016, et RCP tiré des activités de base de 11,3 %, en regard de 10,1 % en 2016

Le RCP de 2017 a subi l'incidence d'une charge de 2,8 milliards de dollars liée à l'incidence annoncée précédemment de la réforme fiscale aux États-Unis et de la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles, tandis que le RCP de 2016 avait été touché par des charges liées à l'incidence directe des marchés et aux modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles. L'amélioration de 1,2 point de pourcentage du RCP tiré des activités de base en regard de celui de 2016 tient compte en grande partie de la solide croissance du résultat tiré des activités de base, notamment dans nos secteurs d'activité à rendement plus élevé, soit la Division Asie et le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, contrebalancée en partie par une hausse de la moyenne des capitaux propres attribuable à l'augmentation des résultats non distribués.

Profits sur les résultats techniques liés aux placements de 567 millions de dollars en 2017, en comparaison de profits de 197 millions de dollars en 2016

Les profits sur les résultats techniques liés aux placements de 567 millions de dollars présentés en 2017 tenaient compte de l'incidence favorable des activités de réinvestissement des titres à revenu fixe sur l'évaluation de nos provisions mathématiques et de nos résultats solides au chapitre du crédit, contrebalancés en partie par les rendements plus bas que prévu (y compris les variations de la juste valeur) sur les actifs alternatifs à long terme. Conformément à notre définition du résultat tiré des activités de base, nous avons inclus, dans le résultat tiré des activités de base, des profits sur les résultats techniques liés aux placements de 400 millions de dollars en 2017 et de 197 millions de dollars en 2016. (Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » de notre rapport de gestion de 2017.)

Profits de 209 millions de dollars liés à l'incidence directe des marchés en 2017, par rapport à des charges de 484 millions de dollars en 2016

Les profits de 2017 étaient liés aux marchés des actions favorables, contrebalancés en partie par l'incidence du resserrement des écarts de taux des obligations de sociétés et de l'élargissement des écarts de taux des swaps.

Charge après impôts de 2,8 milliards de dollars en 2017 liée à l'incidence annoncée précédemment de la réforme fiscale aux États-Unis et de la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille

Au T4 2017, la réforme fiscale aux États-Unis a été adoptée. Celle-ci prévoit, entre autres, une réduction du taux d'imposition fédéral des sociétés américaines, qui passe de 35 % à 21 %, et l'imposition de limites à la déductibilité des provisions. Ces modifications ont donné lieu à une charge d'environ 1,8 milliard de dollars après impôts et devraient avoir une incidence annuelle favorable prévue à long terme d'environ 240 millions de dollars sur le résultat net attribué aux actionnaires et le résultat tiré des activités de base à compter de 20181.

Au T4 2017, nous avons comptabilisé une charge de 1,0 milliard de dollars après impôts liée à notre décision de réduire la part des actifs alternatifs à long terme dans la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles en Amérique du Nord, ce qui devrait réduire le risque et la volatilité liés à ces activités et libérer environ 2 milliards de dollars de capital au cours des 12 à 18 prochains mois, lorsque les actifs alternatifs à long terme seront cédés. La décision devrait avoir une incidence négative annuelle à court terme d'environ 70 millions de dollars après impôts sur le résultat net attribué aux actionnaires et le résultat tiré des activités de base, jusqu'à ce que l'avantage net de 1,0 milliard de dollars sur le plan du capital soit réinvesti dans des activités à rendement plus élevé1.

Charge nette de 35 millions de dollars (après impôts) en 2017 par suite de notre examen des méthodes et hypothèses actuarielles, par rapport à une charge nette de 453 millions de dollars (après impôts) en 2016

Au T3 2017, nous avons terminé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles et accru les provisions mathématiques par suite de la réduction des hypothèses relatives au rendement des actifs alternatifs à long terme et des actions et des autres hypothèses relatives à la déchéance et aux résultats techniques. Ces charges ont été en grande partie annulées par la reprise de réserves pour tenir compte de la mise à jour des hypothèses de morbidité et de mortalité, des améliorations apportées aux modèles et d'autres éléments.

Croissance des souscriptions de produits d'assurance et d'autres produits de gestion de patrimoine

Souscriptions2 de produits d'assurance de 4,7 milliards de dollars en 2017, une hausse de 23 %3 par rapport à celles de 2016

En Asie, les souscriptions de produits d'assurance ont progressé de 17 % par rapport à celles de 2016, du fait de la solide croissance à Singapour, en Chine continentale, au Japon et au Vietnam. Au Canada, les souscriptions de produits d'assurance ont augmenté de 60 % en comparaison de celles de 2016, étant donné que la hausse de plus de 100 % des souscriptions de régimes d'assurance collective (qui comportent une variabilité inhérente attribuable aux souscriptions de régimes de grande taille) a été contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions de produits pour les particuliers découlant de l'incidence des modifications à la réglementation sur les souscriptions de l'exercice précédent et des mesures de tarification prises au cours de l'exercice. Aux États?Unis, les souscriptions de produits d'assurance vie ont progressé de 11 % par rapport à celles de 2016, du fait de la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie temporaire et universelle.

Souscriptions2 d'autres produits de gestion de patrimoine de 8,1 milliards de dollars en 2017, un niveau semblable3 à celui de 2016

En 2017, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine en Asie ont progressé de 10 % en regard de celles de 2016, notamment à Hong Kong, du fait du succès des solutions à l'intention des clients lancées récemment, contrebalancé en partie par la baisse des souscriptions de produits à prime unique au Japon. Au Canada, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont reculé de 10 % par rapport à celles de 2016 en raison des mesures de tarification prises pour reléguer au second plan certains produits.

Valeur des affaires nouvelles (« VAN »)2 de 1,5 milliard de dollars en 2017, une augmentation de 24 %3 par rapport à celle de 2016

L'augmentation de la VAN s'explique essentiellement par la robuste croissance en Asie. En Asie, la VAN a bondi de 25 % en regard de celle de 2016 pour atteindre 1,2 milliard de dollars, reflétant la hausse des souscriptions d'EPA2 et les mesures prises par la direction pour accroître les marges.

_____________________________________ 1 Voir la rubrique « Mise en garde sur les énoncés prospectifs » ci-après. 2 Les souscriptions, les apports nets, les apports bruts, les souscriptions d'EPA, la VAN, le BAIIA tiré des activités de base, et les actifs gérés et administrés sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017. 3 Le taux de croissance (du recul) des souscriptions, des apports bruts, de la VAN, du BAIIA tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs et des actifs gérés et administrés est présenté en devises constantes. Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017.

Croissance des activités de gestion de patrimoine et d'actifs

Apports nets1 de 17,6 milliards de dollars de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs en 20172 par rapport à 15,3 milliards de dollars en 2016

En 2017, les activités de gestion de patrimoine et d'actifs de toutes nos divisions et de chacun de nos secteurs d'activité - régimes de retraite, gestion d'actifs pour les particuliers et gestion d'actifs pour les clients institutionnels - ont enregistré des apports nets positifs. C'est le huitième exercice d'affilée que ces activités génèrent des apports trimestriels nets positifs. L'augmentation en regard de 2016 découlait essentiellement de la baisse des rachats et de la hausse des souscriptions dans nos activités de gestion d'actifs pour les particuliers et les clients institutionnels aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans nos activités de régimes de retraite à Hong Kong, contrebalancées en partie par le nombre plus élevé de rachats dans nos activités de régimes de retraite en Amérique du Nord.

Apports bruts1 de 124,3 milliards de dollars de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs en 20172, une augmentation de 5 %3 par rapport à ceux de 2016

La hausse s'explique principalement par les solides souscriptions à l'échelle des nombreuses catégories d'actifs et stratégies dans nos activités à l'intention des particuliers, l'augmentation des souscriptions de produits axés sur les actions et les titres à revenu fixe des activités de gestion d'actifs pour des clients institutionnels aux États-Unis, et la solide croissance des souscriptions de régimes de retraite à Hong Kong. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le nombre moins élevé de mandats importants de gestion d'actifs pour des clients institutionnels au Canada et au Japon.

BAIIA tiré des activités de base1, 4 lié à nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs de 1 396 millions de dollars en 2017, une augmentation de 22 %3 par rapport à celui de 2016

L'augmentation du BAIIA tiré des activités de base s'explique essentiellement par la hausse des produits d'honoraires découlant de la moyenne plus élevée des actifs et de la gestion rigoureuse des dépenses. Nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont inscrit un résultat tiré des activités de base de 788 millions de dollars en 2017, une augmentation attribuable à des facteurs similaires et s'élevant à 28 %3 en comparaison de celui de 2016.

Actifs gérés et administrés1 de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs totalisant 599 milliards de dollars au 31 décembre 2017, une hausse de 14 %3 par rapport à ceux au 31 décembre 2016

L'augmentation des actifs gérés et administrés de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs est attribuable au rendement favorable des placements et aux apports nets toujours positifs.

Croissance à l'échelle de la Société (produits d'assurance, produits de gestion de patrimoine et d'actifs et autres produits de gestion de patrimoine)

Actifs gérés et administrés totalisant 1,0 billion de dollars au 31 décembre 2017, une hausse de 11 % par rapport à ceux au 31 décembre 2016

Les actifs gérés et administrés ont augmenté de 11 % par rapport à ceux au 31 décembre 2016, sous l'effet du rendement favorable des placements et des apports nets soutenus des clients.

Solidité financière

Ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (« ratio du MMPRCE ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») de 224 % au 31 décembre 2017, en regard de 230 % au 31 décembre 2016

La diminution de 6 points de pourcentage par rapport au ratio au 31 décembre 2016 découlait surtout des charges liées à la réforme fiscale aux États-Unis et aux modifications à la composition d'actifs du portefeuille au T4 2017.

Ratio d'endettement de Manuvie de 30,3 % au 31 décembre 2017, contre 29,5 % au 31 décembre 2016

Notre ratio d'endettement a augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent en raison des charges liées à la réforme fiscale aux États-Unis et aux modifications à la composition d'actifs du portefeuille. Le résultat tiré des activités de base solide en 2017 a plus que contrebalancé l'incidence défavorable du raffermissement du dollar canadien et des activités de financement.

_____________________________________ 1 Les souscriptions, les apports nets, les apports bruts, les souscriptions d'EPA, la VAN, le BAIIA tiré des activités de base et les actifs gérés et administrés sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017. 2 Depuis le premier trimestre de 2017 (« T1 2017 »), les apports nets et les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels de Gestion d'actifs Manuvie sont présentés par la division correspondant à leur provenance géographique. 3 Le taux de croissance (du recul) des souscriptions, des apports bruts, de la VAN, du BAIIA tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs et des actifs gérés et administrés est présenté en devises constantes. Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et de notre rapport de gestion de 2017. 4 Résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts et amortissements.

Versement1 de 2,1 milliards de dollars des divisions opérationnelles en 2017

En 2017, les entités de la SFM ont effectué des versements de 2,1 milliards de dollars, par rapport aux versements de 1,8 milliard de dollars en 2016.

RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2017

Rentabilité

Perte nette imputée aux actionnaires de 1 606 millions de dollars au T4 2017, contre un résultat net attribué aux actionnaires de 63 millions de dollars au T4 2016

Comme il a été mentionné précédemment, la perte nette imputée aux actionnaires du T4 2017 tenait compte d'une charge après impôts de 2,8 milliards de dollars liée à l'incidence de la réforme fiscale aux États-Unis et de la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles. Au T4 2016, le résultat net attribué aux actionnaires comprenait une charge de 1,2 milliard de dollars liée à l'incidence directe des marchés. Compte non tenu de ces éléments, le résultat net attribué aux actionnaires du T4 2017 a reculé de 62 millions de dollars par rapport à celui du T4 2016, du fait essentiellement du résultat tiré des activités de base.

Résultat tiré des activités de base de 1 205 millions de dollars au T4 2017, une baisse de 82 millions de dollars, ou 6 %,

par rapport à celui du T4 2016

La baisse du résultat tiré des activités de base s'explique par l'augmentation des profits sur les placements liés aux activités de base au T4 2016 (180 millions de dollars au T4 2016, contre 100 millions de dollars au T4 2017) et par la reprise de provisions pour positions fiscales incertaines de 142 millions de dollars comptabilisée au T4 2016. Ces variations ont été contrebalancées en partie par la solide croissance en Asie et dans nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs, une réduction des coûts de couverture des actions, une augmentation des profits réalisés sur les actions disponibles à la vente (« DV ») et les profits découlant d'éléments liés aux contrats aux États-Unis au T4 2017 (en comparaison de pertes au T4 2016). Au T4 2017, le résultat tiré des activités de base incluait une charge liée aux résultats techniques de 34 millions de dollars après impôts (42 millions de dollars avant impôts) par rapport à une charge de 43 millions de dollars après impôts (65 millions de dollars avant impôts) au T4 2016.

RCP de (17,1) % au T4 2017, contre 0,3 % au T4 2016, et RCP tiré des activités de base de 12,1 %, en regard de 12,9 % au T4 2016

Le RCP du T4 2017 a subi l'incidence d'une charge de 2,8 milliards de dollars liée à la réforme fiscale aux États-Unis et à la composition d'actifs du portefeuille, tandis que le RCP du T4 2016 avait été touché par des charges de 1,2 milliard de dollars découlant de l'incidence directe des marchés. Le recul de 0,8 point de pourcentage du RCP tiré des activités de base en regard de celui du T4 2016 tient compte en grande partie de la diminution du résultat tiré des activités de base (susmentionnée).

Profits sur les résultats techniques liés aux placements de 118 millions de dollars au T4 2017, en comparaison de profits de 180 millions de dollars au T4 2016

Les profits sur les résultats techniques liés aux placements de 118 millions de dollars comptabilisés au T4 2017 reflètent l'incidence favorable des activités de réinvestissement des titres à revenu fixe sur l'évaluation de nos provisions mathématiques et nos résultats solides au chapitre du crédit. Conformément à notre définition du résultat tiré des activités de base, nous avons inclus, dans le résultat tiré des activités de base, des profits sur les résultats techniques liés aux placements de 100 millions de dollars au T4 2017 et de 180 millions de dollars au T4 2016.

Charges liées à l'incidence directe des marchés de 68 millions de dollars au T4 2017, en regard de charges de 1 202 millions de dollars au T4 2016

Les charges du T4 2017 étaient liées à l'incidence du resserrement des écarts de taux des obligations de sociétés et de l'élargissement des écarts de taux des swaps sur l'évaluation de nos provisions mathématiques, contrebalancée en partie par l'incidence des marchés des actions favorables. Les charges du T4 2016 étaient attribuables à l'incidence de l'accentuation de la courbe de rendement, du resserrement des écarts des taux des obligations de sociétés et de l'élargissement des écarts de taux des swaps, ainsi qu'aux pertes de notre programme de couverture dynamique attribuables aux pertes liées au risque de base sur le rendement des gestionnaires de fonds et des actifs composant la couverture qui ont été amplifiées par les variations importantes des taux d'intérêt au cours du trimestre.

__________________________________________ 1 Les versements s'entendent des fonds remis ou payés au secteur Services généraux et autres par les filiales d'exploitation et des excédents de capitaux produits par les entreprises canadiennes autonomes et qui peuvent être réalloués par Manuvie.

Croissance des souscriptions de produits d'assurance et d'autres produits de gestion de patrimoine

Souscriptions de produits d'assurance de 1,0 milliard de dollars au T4 2017, une baisse de 3 % par rapport à celles du T4 2016

En Asie, les souscriptions de produits d'assurance ont progressé de 7 % par rapport à celles du T4 2016, du fait de la solide croissance à Singapour et au Vietnam. Au Canada, les souscriptions de produits d'assurance ont reculé de 31 % en regard de celles du T4 2016, étant donné que la baisse des souscriptions de produits d'assurance destinés aux particuliers était imputable aux mesures de tarification de 2017 et aux souscriptions plus élevées au cours de l'exercice précédent en prévision des modifications à la réglementation. Aux États-Unis, les souscriptions de produits d'assurance vie ont augmenté de 8 % en comparaison de celles du T4 2016, par suite de l'accroissement des souscriptions de produits d'assurance vie temporaire, d'assurance vie universelle et d'assurance vie universelle à capital variable.

Souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine de 2,1 milliards de dollars au T4 2017, une hausse de 25 % en comparaison de celles du T4 2016

Au T4 2017, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine en Asie ont augmenté de 53 % en comparaison de celles du T4 2016, ce qui s'explique par les importantes souscriptions de solutions à l'intention des clients lancées récemment à Hong Kong et par la robuste croissance au Japon. Au Canada, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont reculé de 11 % par rapport à celles du T4 2016, en raison des mesures de tarification prises pour reléguer au second plan certains produits.

Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 389 millions de dollars au T4 2017, une augmentation de 11 % par rapport à celle du T4 2016

L'augmentation de la VAN s'explique essentiellement par la robuste croissance en Asie. En Asie, la VAN a augmenté de 15 % en regard de celle du T4 2016 pour atteindre 319 millions de dollars, reflétant principalement la hausse des souscriptions d'EPA.

Croissance des activités de gestion de patrimoine et d'actifs

Apports nets de 3,7 milliards de dollars de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs au T4 2017, par rapport à 6,1 milliards de dollars au T4 2016

Les apports nets positifs provenaient de l'ensemble des divisions. La diminution par rapport au T4 2016 découlait essentiellement de la baisse des apports nets des activités de gestion d'actifs pour des clients institutionnels attribuable aux résultats solides du T4 2016 qui ont été avantagés par trois mandats importants au Canada et au Japon totalisant 7,9 milliards de dollars et, dans une moindre mesure, du recul des souscriptions en Chine continentale au T4 2017. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par un taux de rachat considérablement plus bas dans le secteur de la gestion d'actifs pour les particuliers aux États-Unis, ainsi que par une amélioration des apports nets du secteur de la gestion d'actifs pour les clients institutionnels aux États-Unis et du secteur de la gestion d'actifs pour les particuliers au Canada.

Apports bruts de 32,9 milliards de dollars dans nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs au T4 2017, en baisse de 11 % par rapport à ceux du T4 2016

La baisse découle principalement du nombre moins élevé de mandats importants de gestion d'actifs pour les clients institutionnels, comme il a été mentionné précédemment, ainsi que de la diminution des apports bruts en Chine continentale au T4 2017. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par la solide croissance dans le secteur de la gestion d'actifs pour les particuliers au Canada et par la hausse des apports bruts à l'échelle de l'ensemble de nos activités de régimes de retraite, particulièrement aux États-Unis, où le secteur des régimes pour groupes de moyenne taille a enregistré de solides souscriptions.

BAIIA tiré des activités de base lié à nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs de 348 millions de dollars au T4 2017, une augmentation de 18 % par rapport à celui du T4 2016

L'augmentation du BAIIA tiré des activités de base s'explique essentiellement par la hausse des produits d'honoraires découlant de la moyenne plus élevée des actifs. Nous avons également enregistré un résultat tiré des activités de base de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs de 193 millions de dollars au T4 2017, soit 14 % de plus que celui du T4 2016, en raison de facteurs similaires.

Solidité financière

Ratio du MMPRCE de 224 % pour Manufacturers au 31 décembre 2017, en regard de 234 % au 30 septembre 2017

La diminution de 10 points de pourcentage par rapport au ratio au 30 septembre 2017 découlait surtout des charges liées à la réforme fiscale aux États-Unis et aux modifications à la composition d'actifs du portefeuille au T4 2017.

Ratio d'endettement de Manuvie de 30,3 % au 31 décembre 2017, contre 29,5 % au 30 septembre 2017

Notre ratio d'endettement a augmenté par rapport à celui du trimestre précédent en raison des charges liées à la réforme fiscale aux États-Unis et aux modifications à la composition d'actifs du portefeuille, qui ont plus que contrebalancé l'incidence favorable de la solidité du résultat tiré des activités de base au cours du trimestre.

RENDEMENT DE NOS ACTIVITÉS

Nous évaluons la performance des activités de nos divisions en fonction du résultat tiré des activités de base. Le tableau ci?dessous présente un rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires.



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars) T4 2017

T3 2017

T4 2016

2017

2016

Résultat tiré des activités de base









































Division Asie 422 $ 428 $ 388 $ 1 663 $ 1 495 $ Division canadienne 335

466

359

1 465

1 384

Division américaine 550

445

471

1 962

1 615

Services généraux et autres





















Excluant le coût prévu des couvertures à grande échelle et les profits sur les placements liés aux activités de base (192)

(342)

(75)

(868)

(409)



Coût prévu des couvertures à grande échelle (10)

(12)

(36)

(57)

(261)



Profits sur les placements liés aux activités de base 100

100

180

400

197

Résultat tiré des activités de base 1 205 $ 1 085 $ 1 287 $ 4 565 $ 4 021 $ Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 18

11

-

167

-

Résultat tiré des activités de base et résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 1 223 $ 1 096 $ 1 287 $ 4 732 $ 4 021 $ Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable (68)

47

(1 202)

209

(484)

Charge liée à la réforme fiscale aux États-Unis (1 777)

-

-

(1 777)

-

Charge liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles (1 032)

-

-

(1 032)

-

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles (33)

(2)

(10)

(35)

(453)

Coûts d'intégration et d'acquisition (18)

(14)

(25)

(70)

(81)

Autres 99

(22)

13

77

(74)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (1 606) $ 1 105 $ 63 $ 2 104 $ 2 929 $

Division Asie

Faits saillants de 2017

En 2017, la Division Asie a enregistré une croissance record supérieure à 10 % des souscriptions d'EPA, de la VAN et du résultat tiré des activités de base par rapport à ceux de 2016 (croissance respectivement de 18 %, 25 % et 16 %). La marge sur la VAN a augmenté de 2,3 points de pourcentage pour s'établir à 34,1 %. Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont dépassé 20 milliards de dollars américains, une augmentation de 11 % par rapport à ceux de 2016, et nous avons enregistré des apports nets positifs de plus de 5 milliards de dollars américains en 2017.

Nous avons continué de tirer parti de nos forces en bancassurance et avons élargi nos réseaux de distribution en 2017, grâce à deux nouveaux partenariats exclusifs de 15 ans. En outre, nous avons accru le nombre de nos agents contractuels et amélioré la productivité.

En 2017, nous avons rehaussé l'expérience client et accru notre efficacité en bonifiant l'offre de solutions numériques, y compris l'ajout d'outils électroniques aux points de vente, l'amélioration de la souscription automatisée, le traitement de bout en bout et l'application eClaims. Nous avons aussi amélioré notre programme de mieux-être primé ManulifeMOVE en offrant la possibilité aux clients de Hong Kong d'acheter une montre Apple Watch.

En 2017, nous avons continué de jeter les bases de la croissance soutenue de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs. En Chine continentale, nous sommes la première entreprise à avoir reçu l'autorisation d'exercer nos activités à titre de société de placement entièrement étrangère (« Investment Company Wholly Foreign-Owned Enterprise »). Nous avons également conclu un protocole d'entente avec la Banque agricole de Chine pour évaluer des possibilités commerciales pouvant contribuer à l'atteinte de notre objectif d'offrir des solutions de retraite en Chine continentale. Par ailleurs, nous avons constitué une société de fiducie aux Philippines, qui nous permet d'étendre la gamme de produits offerts pour y ajouter les solutions de gestion de patrimoine et d'actifs.

Résultat de 2017

En dollars américains, la monnaie de présentation de la division, le résultat net attribué aux actionnaires s'est élevé à 1 417 millions de dollars américains en 2017, contre 863 millions de dollars américains en 2016, et le résultat tiré des activités de base s'est établi à 1 283 millions de dollars américains en 2017, en regard de 1 129 millions de dollars américains en 2016. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à un profit net de 134 millions de dollars américains en 2017, contre une charge nette de 266 millions de dollars américains en 2016 (voir le tableau ci-après qui présente le résultat tiré des activités de base et le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires des huit derniers trimestres).

En 2017, le résultat tiré des activités de base a progressé de 16 % par rapport à celui de 2016, après rajustement pour tenir compte de l'incidence des variations des taux de change. L'accroissement du résultat tiré des activités de base découle de la croissance supérieure à 10 % du volume des affaires nouvelles et de l'augmentation considérable des contrats en vigueur, contrebalancées en partie par une charge liée aux résultats techniques en 2017, en comparaison d'un profit enregistré en 2016, et de la non-récurrence des profits liés à deux traités de réassurance distincts en 2016.

Résultat du T4 2017

En dollars américains, la monnaie de présentation de la division, le résultat net attribué aux actionnaires s'est établi à 234 millions de dollars américains au T4 2017, en comparaison de 323 millions de dollars américains au T4 2016, et le résultat tiré des activités de base a été de 332 millions de dollars américains au T4 2017, contre 291 millions de dollars américains au T4 2016. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base constituaient une charge nette de 98 millions de dollars américains au T4 2017, comparativement à un profit net de 32 millions de dollars américains au T4 2016.

Au T4 2017, le résultat tiré des activités de base a progressé de 15 % par rapport à celui du T4 2016, après rajustement pour tenir compte de l'incidence des variations des taux de change. L'accroissement du résultat tiré des activités de base découle de la croissance du volume des affaires nouvelles et de l'augmentation considérable des contrats en vigueur, contrebalancées en partie par les résultats techniques défavorables.

Souscriptions, apports bruts et VAN de 2017 (comparaisons avec les données de 2016 et variations en pourcentage en devises constantes)

Les souscriptions d'EPA en 2017 ont atteint un montant record de 2 887 millions de dollars américains, une hausse de 18 % par rapport à celles de 2016 attribuable à la croissance supérieure à 10 % dans la plupart des régions. Ce niveau record de souscriptions d'EPA découle notamment de souscriptions de produits d'assurance de 2 307 millions de dollars américains et de souscriptions d'EPA d'autres produits de gestion de patrimoine de 580 millions de dollars américains, lesquelles ont augmenté respectivement de 17 % et 21 % par rapport à celles de 2016.

Au Japon, les souscriptions d'EPA ont atteint 1 102 millions de dollars américains en 2017, une hausse de 12 % par rapport à celles de 2016, la croissance robuste des produits d'assurance vie souscrits par des sociétés et des produits libellés en devises ayant été annulée en partie par la baisse des souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine à prime unique par l'intermédiaire des canaux de bancassurance.

À Hong Kong , les souscriptions d'EPA se sont établies à 584 millions de dollars américains en 2017, en hausse de 18 % en comparaison de celles de 2016, par suite des souscriptions solides de solutions à l'intention des clients lancées récemment. Tant nos réseaux d'agents que nos réseaux bancaires ont affiché une croissance supérieure à 10 %.

, les souscriptions d'EPA se sont établies à 584 millions de dollars américains en 2017, en hausse de 18 % en comparaison de celles de 2016, par suite des souscriptions solides de solutions à l'intention des clients lancées récemment. Tant nos réseaux d'agents que nos réseaux bancaires ont affiché une croissance supérieure à 10 %. Dans les autres régions d'Asie (excluant le Japon et Hong Kong ), les souscriptions d'EPA se sont élevées à 1 201 millions de dollars américains en 2017, une hausse de 24 % en regard de celles de 2016. La croissance de plus de 10 % des souscriptions à Singapour, en Chine continentale, au Vietnam et au Cambodge et la hausse régulière aux Philippines ont été annulées en partie par la baisse des souscriptions en Indonésie. À Singapour et en Chine continentale, les souscriptions ont progressé respectivement de 29 % et 48 % en regard de celles de 2016.

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs, qui se sont établis à 21,5 milliards de dollars américains en 2017, étaient de 1,9 milliard de dollars américains, ou 11 %, plus élevés que ceux de 2016, ce qui s'explique par les solides apports bruts de particuliers provenant des fonds du marché monétaire en Chine continentale, les apports bruts considérables de particuliers au Japon, à Hong Kong, à Singapour, en Indonésie et en Malaisie, ainsi que la hausse des apports bruts dans les régimes de retraite à Hong Kong et en Indonésie. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des apports bruts provenant de la gestion d'actifs pour les clients institutionnels. Nous avons enregistré des apports nets positifs de 5,1 milliards de dollars américains en 2017, contre 6,4 milliards de dollars américains en 2016. Le recul est imputable au nombre plus élevé de rachats de fonds du marché monétaire en Chine continentale et à la non-récurrence de la souscription d'un important mandat pour client institutionnel en 2016.

Au Japon, les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs, qui se sont établis à 526 millions de dollars américains en 2017, ont doublé en comparaison de ceux de 2016 en raison de souscriptions robustes de fonds communs de placement qui reflétaient l'élargissement du réseau de distribution bancaire et le succès continu des solutions de placement existantes.

À Hong Kong , les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 3,9 milliards de dollars américains en 2017, une hausse de 48 % par rapport à ceux de 2016 attribuable à la croissance dans les réseaux de distribution de produits à l'intention des particuliers et de régimes de retraite, y compris le partenariat fructueux de distribution de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») avec Standard Chartered Bank.

, les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 3,9 milliards de dollars américains en 2017, une hausse de 48 % par rapport à ceux de 2016 attribuable à la croissance dans les réseaux de distribution de produits à l'intention des particuliers et de régimes de retraite, y compris le partenariat fructueux de distribution de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») avec Standard Chartered Bank. Dans les autres régions d'Asie (excluant le Japon et Hong Kong ), les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs, qui étaient de 12,5 milliards de dollars américains en 2017, ont progressé de 23 % par rapport à ceux de 2016, soit le reflet d'une augmentation des apports bruts des fonds du marché monétaire en Chine continentale, des apports bruts considérables de particuliers à Singapour, en Indonésie et en Malaisie et des solides apports bruts dans les régimes de retraite en Indonésie.

), les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs, qui étaient de 12,5 milliards de dollars américains en 2017, ont progressé de 23 % par rapport à ceux de 2016, soit le reflet d'une augmentation des apports bruts des fonds du marché monétaire en Chine continentale, des apports bruts considérables de particuliers à Singapour, en Indonésie et en Malaisie et des solides apports bruts dans les régimes de retraite en Indonésie. Les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels se sont établis à 4,6 milliards de dollars américains en 2017, un recul de 29 % en comparaison de ceux de 2016 attribuable à la souscription d'un mandat important au Japon au T4 2016.

En 2017, la VAN s'est fixée à 926 millions de dollars américains, une hausse de 25 % par rapport à celle de 2016, qui témoigne de l'augmentation supérieure à 10 % des souscriptions d'EPA et des mesures prises par la direction pour accroître les marges. Ces mesures ont ajouté 2,3 points de pourcentage à la marge sur la VAN, qui a atteint 34,1 %.

Au Japon, la VAN a progressé de 19 % en 2017, pour s'établir à 299 millions de dollars américains, par suite de l'augmentation des souscriptions et des mesures prises par la direction pour accroître les marges.

À Hong Kong , la VAN s'est établie à 347 millions de dollars américains en 2017, une hausse de 25 % qui reflète la hausse considérable des souscriptions et les marges toujours solides.

, la VAN s'est établie à 347 millions de dollars américains en 2017, une hausse de 25 % qui reflète la hausse considérable des souscriptions et les marges toujours solides. Dans les autres régions d'Asie, la VAN de 280 millions de dollars américains a progressé de 32 % en 2017, par suite de l'accroissement soutenu des souscriptions, des économies d'échelle et des mesures prises relativement aux produits. C'est à Singapour, en Chine continentale, au Vietnam et aux Philippines que la croissance a été le plus notable.

Souscriptions, apports bruts et VAN du T4 2017 (comparaisons avec les données du T4 2016 et variations en pourcentage en devises constantes)

Les souscriptions d'EPA pour le T4 2017 se sont élevées à 696 millions de dollars américains, une hausse de 13 % par rapport à celles du T4 2016 attribuable à la croissance supérieure à 10 % à Hong Kong, à Singapour, au Vietnam, aux Philippines et au Cambodge. Cette hausse est attribuable notamment aux souscriptions de produits d'assurance de 541 millions de dollars américains et aux souscriptions d'EPA d'autres produits de gestion de patrimoine de 155 millions de dollars américains, lesquelles ont augmenté respectivement de 7 % et 44 % par rapport à celles du T4 2016.

Au Japon, les souscriptions d'EPA du T4 2017 ont été de 220 millions de dollars américains, soit 3 % de moins que celles au T4 2016. L'augmentation des souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine a été plus que contrebalancée par la baisse des souscriptions de produits d'assurance attribuable à la concurrence accrue dans le secteur des produits destinés aux entreprises.

À Hong Kong , les souscriptions d'EPA se sont établies à 172 millions de dollars américains au T4 2017, en hausse de 21 % par rapport à celles du T4 2016, par suite du succès continu des solutions à l'intention des clients lancées récemment. Tant nos réseaux d'agents que nos réseaux de courtiers ont affiché une croissance robuste supérieure à 10 %.

, les souscriptions d'EPA se sont établies à 172 millions de dollars américains au T4 2017, en hausse de 21 % par rapport à celles du T4 2016, par suite du succès continu des solutions à l'intention des clients lancées récemment. Tant nos réseaux d'agents que nos réseaux de courtiers ont affiché une croissance robuste supérieure à 10 %. Dans les autres régions d'Asie (excluant le Japon et Hong Kong ), les souscriptions d'EPA se sont élevées à 304 millions de dollars américains au T4 2017, une hausse de 24 % en regard de celles du T4 2016. Au Vietnam et en Malaisie, les souscriptions ont atteint un niveau record et notre réseau de bancassurance a enregistré une croissance remarquable.

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 6,8 milliards de dollars américains au T4 2017, soit 1,6 milliard de dollars américains, ou 20 %, de moins que ceux du T4 2016, du fait de la baisse des apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels et des apports bruts de particuliers en Chine continentale, contrebalancée en partie par la solide croissance à Hong Kong. Nous avons enregistré des apports nets positifs de 1,8 milliard de dollars américains au T4 2017, contre 3,5 milliards de dollars américains au T4 2016. Le recul est imputable au nombre plus élevé de rachats de fonds du marché monétaire en Chine continentale et à la non-récurrence de la souscription d'un important mandat pour des clients institutionnels au T4 2016.

Au Japon, les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont établis à 142 millions de dollars américains au T4 2017, une augmentation de 60 % en comparaison de ceux du T4 2016 attribuable à la hausse des apports bruts dans les fonds communs de placement qui reflétait l'élargissement de notre réseau de distribution bancaire.

À Hong Kong , les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont atteint 1,1 milliard de dollars américains au T4 2017, un bond de 41 % par rapport à ceux du T4 2016 qui s'explique par l'augmentation importante des souscriptions de régimes de retraite et de produits destinés aux particuliers dans l'ensemble de nos réseaux de distribution.

, les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont atteint 1,1 milliard de dollars américains au T4 2017, un bond de 41 % par rapport à ceux du T4 2016 qui s'explique par l'augmentation importante des souscriptions de régimes de retraite et de produits destinés aux particuliers dans l'ensemble de nos réseaux de distribution. Dans les autres régions d'Asie (à l'exclusion du Japon et de Hong Kong ), les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont été de 3,2 milliards de dollars américains, une baisse de 26 % par rapport à ceux du T4 2016. Les souscriptions de fonds communs de placement en Indonésie, à Singapour et au Vietnam ont plus que doublé, mais les souscriptions de produits destinés aux particuliers en Chine continentale ont reculé.

), les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont été de 3,2 milliards de dollars américains, une baisse de 26 % par rapport à ceux du T4 2016. Les souscriptions de fonds communs de placement en Indonésie, à Singapour et au ont plus que doublé, mais les souscriptions de produits destinés aux particuliers en Chine continentale ont reculé. Les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels se sont établis à 2,4 milliards de dollars américains du T4 2017, une baisse de 27 % par rapport à ceux du T4 2016 attribuable à la souscription d'un mandat important au Japon au T4 2016 contrebalancée en partie par la croissance solide à Singapour, en Indonésie et à Taïwan.

Au T4 2017, la VAN a atteint un montant record de 251 millions de dollars américains, une hausse de 15 % par rapport à celle du T4 2016 conforme à l'augmentation des souscriptions d'EPA.

Au Japon, la VAN s'est fixée à 61 millions de dollars américains au T4 2017, une augmentation de 7 % attribuable à la composition favorable du portefeuille de produits et à l'amélioration des marges découlant des mesures relatives aux produits, malgré le recul des souscriptions.

À Hong Kong , la VAN s'est établie à 119 millions de dollars américains au T4 2017, une hausse de 21 % qui reflète la hausse des souscriptions et les marges toujours solides.

, la VAN s'est établie à 119 millions de dollars américains au T4 2017, une hausse de 21 % qui reflète la hausse des souscriptions et les marges toujours solides. Dans les autres régions d'Asie, la VAN de 71 millions de dollars américains a progressé de 12 % au T4 2017, par suite de l'accroissement soutenu des souscriptions et des économies d'échelle, contrebalancés en partie par une modification à la composition du portefeuille de produits. C'est en Chine continentale que la croissance a été la plus notable.

Division canadienne

Faits saillants

En 2017, la Division canadienne a enregistré des apports nets solides dans ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs en raison du succès continu de sa gamme de produits offerts aux particuliers et a généré des souscriptions de produits d'assurance plus importantes dans l'ensemble, attribuables à la souscription de régimes d'assurance collective pour groupes de grande taille.

Au cours de l'exercice, nous avons lancé nombre de solutions numériques pour qu'il soit plus facile pour les clients de faire affaire avec nous, comme la technologie de reconnaissance de l'empreinte digitale comme moyen d'accéder aux données d'un compte de la Banque Manuvie, les applications mobiles pour les clients du secteur Assurance collective et du secteur des régimes de retraite, la capacité de faire des dépôts bancaires au moyen d'appareils mobiles et l'accès aux comptes d'assurance collective par l'intermédiaire de la technologie de reconnaissance de la voix Alexa d'Amazon. De plus, nous sommes devenus la première société d'assurance canadienne à offrir la possibilité de présenter toutes les demandes de règlement d'assurance collective en ligne, sur appareil mobile et par les moyens traditionnels. Nous avons également continué de rajeunir notre gamme de produits et services et de la bonifier. En 2017, nous avons amélioré la solution Vitalité de Manuvie en ajoutant la montre Apple Watch au programme de récompenses activité Vitalité, mis en place un outil en ligne de soumission des demandes d'assurance vie et lancé six nouveaux fonds négociés en Bourse (« FNB ») axés sur des stratégies multifactorielles de placement dans des actions canadiennes, américaines et internationales.

Résultat de 2017

Le résultat net attribué aux actionnaires de la Division canadienne pour l'exercice 2017 s'est établi à 757 millions de dollars, en comparaison de 1 486 millions de dollars en 2016, et le résultat tiré des activités de base s'est fixé à 1 465 millions de dollars en 2017, contre 1 384 millions de dollars en 2016. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à une charge nette de 708 millions de dollars en 2017 et comprenaient une charge de 343 millions de dollars liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles. Les autres éléments exclus du résultat tiré des activités de base représentaient une charge nette de 365 millions de dollars, en comparaison d'un profit net de 102 millions de dollars en 2016 (voir le tableau ci-après qui présente le résultat tiré des activités de base et le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires des huit derniers trimestres).

Le résultat tiré des activités de base a augmenté de 81 millions de dollars, ou 6 %, en comparaison de celui de 2016, compte tenu de la hausse des produits d'honoraires dans nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs attribuable à la moyenne plus élevée des actifs et à un avantage fiscal lié principalement à la reprise de provisions pour positions fiscales incertaines. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par des résultats techniques défavorables liés essentiellement aux prestations d'invalidité de longue durée plus élevées dans le secteur Assurance collective.

Résultat du T4 2017

Au T4 2017, le résultat net attribué aux actionnaires s'est fixé à 37 millions de dollars, en comparaison de 92 millions de dollars au T4 2016, le résultat tiré des activités de base a été de 335 millions de dollars au T4 2017, contre 359 millions de dollars au T4 2016, et les éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à une charge nette de 298 millions de dollars au T4 2017, par rapport à une charge nette de 267 millions de dollars au T4 2016. Comme il a été mentionné précédemment, la charge du T4 2017 comprenait un montant de 343 millions de dollars lié à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles.

Le résultat tiré des activités de base a reculé de 24 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à celui du T4 2016 du fait des résultats techniques défavorables du secteur de l'assurance pour les particuliers, de la non-récurrence des profits de l'exercice précédent découlant de la réappropriation de traités de réassurance et de nombreux autres éléments de moindre importance, contrebalancés en partie par l'augmentation des produits d'honoraires de nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs.

Souscriptions de 2017

En 2017, les souscriptions de produits d'assurance ont été de 1 106 millions de dollars, soit 413 millions de dollars de plus que celles de 2016, en raison des souscriptions de régimes d'assurance collective pour des groupes de grande taille, en partie annulées par la baisse des souscriptions de produits d'assurance destinés aux particuliers imputable aux mesures de tarification prises en 2017 et aux souscriptions plus élevées au cours de l'exercice précédent en prévision des modifications à la réglementation.

En 2017, les souscriptions de produits d'assurance destinés aux particuliers se sont établies à 168 millions de dollars, une baisse de 29 % par rapport à celles de 2016 qui reflète les mesures de tarification prises en 2017 et l'augmentation des souscriptions d'assurance vie universelle en 2016 en prévision des modifications à la réglementation qui sont entrées en vigueur au T1 2017.

l'augmentation des souscriptions d'assurance vie universelle en 2016 en prévision des modifications à la réglementation qui sont entrées en vigueur au T1 2017. En 2017, les souscriptions de produits des Marchés institutionnels ont augmenté de 480 millions de dollars par rapport à celles de 2016, pour atteindre 938 millions de dollars, du fait des souscriptions solides à l'échelle de tous les segments de marché de nos activités d'assurance collective, mais surtout dans le segment des régimes pour groupes de grande taille.

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 23,2 milliards de dollars en 2017, soit 1,5 milliard de dollars, ou 6 %, de moins que ceux de 2016, du fait de la baisse des apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels, contrebalancée en partie par les apports bruts solides de particuliers. Nous avons enregistré des apports nets de 3,1 milliards de dollars en 2017, en baisse par rapport aux apports nets de 8,4 milliards de dollars en 2016 en raison de quelques rachats importants dans les secteurs des régimes de retraite et de la gestion d'actifs pour les clients institutionnels et du fait de la diminution des apports bruts mentionnée précédemment.

Les apports bruts de particuliers se sont fixés à 11,3 milliards de dollars en 2017, soit 15 % de plus que ceux de 2016, du fait des souscriptions considérables de produits fondés sur les actions et la répartition équilibrée des actifs.

Les apports bruts des activités de régimes de retraite, qui totalisaient 7,1 milliards de dollars en 2017, étaient en baisse de 2 % en comparaison de ceux de 2016, du fait principalement des souscriptions de plusieurs régimes de retraite pour groupes de grande taille en 2016, contrebalancées en partie par l'accroissement des cotisations récurrentes.

Les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels se sont fixés à 4,8 milliards de dollars, soit 37 % de moins que ceux de 2016, quand les apports bruts ont été avantagés par des fonds de 4,2 milliards de dollars provenant de deux mandats importants au T4 2016.

Les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont reculé en raison des mesures prises pour reléguer au second plan nos produits à revenu fixe et nos produits de fonds distincts à risque plus élevé. Les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont atteint 2,9 milliards de dollars en 2017, une baisse de 10 % en regard de celles de 2016.

Les souscriptions de produits de fonds distincts 1 ont été de 2,4 milliards de dollars en 2017, une baisse de 4 % par rapport à celles de 2016, pour la raison susmentionnée. Nous nous concentrons sur la croissance des produits de fonds distincts à risque moins élevé, dont les souscriptions ont augmenté de 28 %, pour passer de 1 273 millions de dollars en 2016 à 1 625 millions de dollars en 2017.

ont été de 2,4 milliards de dollars en 2017, une baisse de 4 % par rapport à celles de 2016, pour la raison susmentionnée. Nous nous concentrons sur la croissance des produits de fonds distincts à risque moins élevé, dont les souscriptions ont augmenté de 28 %, pour passer de 1 273 millions de dollars en 2016 à 1 625 millions de dollars en 2017. Les souscriptions de produits à revenu fixe ont été de 511 millions de dollars en 2017, soit 29 % de moins que celles de 2016, pour la raison susmentionnée.

Les actifs prêtables nets de la Banque Manuvie ont augmenté de 1,0 milliard de dollars, ou 5 %, depuis le 31 décembre 2016, pour atteindre 20,4 milliards de dollars au 31 décembre 2017. Les volumes de nouveaux prêts de la Banque Manuvie en 2017 s'établissaient à 4,4 milliards de dollars, soit 35 % de plus que ceux de 2016, du fait des mesures prises pour élargir nos réseaux de distribution.

Souscriptions du T4 2017

Les souscriptions de produits d'assurance ont atteint 163 millions de dollars au T4 2017, une baisse de 74 millions de dollars, ou 31 %, par rapport à celles du T4 2016, qui reflète les mesures de tarification prises en 2017 et l'augmentation des souscriptions d'assurance vie universelle au cours de l'exercice précédent en prévision des modifications à la réglementation, ainsi que le moment où les régimes d'assurance collective ont été souscrits.

Au T4 2017, les souscriptions de produits d'assurance destinés aux particuliers se sont établies à 37 millions de dollars, une baisse de 61 % par rapport à celles du T4 2016 qui reflète les mesures de tarification prises en 2017 et l'augmentation des souscriptions d'assurance vie universelle au T4 2016 en prévision des modifications à la réglementation qui sont entrées en vigueur au T1 2017.

l'augmentation des souscriptions d'assurance vie universelle au T4 2016 en prévision des modifications à la réglementation qui sont entrées en vigueur au T1 2017. Au T4 2017, les souscriptions de produits des Marchés institutionnels se sont établies à 126 millions de dollars, une baisse de 17 millions de dollars par rapport à celles du T4 2016, ce qui s'explique par le moment où les régimes d'assurance collective pour groupes de grande taille ont été souscrits.

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 6,3 milliards de dollars au T4 2017, soit 3,4 milliards de dollars, ou 35 %, de moins que ceux du T4 2016, du fait de la baisse des apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels, contrebalancée en partie par la hausse des apports bruts de particuliers et des régimes de retraite. Nous avons enregistré des apports nets de 0,8 milliard de dollars au T4 2017, en baisse par rapport à 4,7 milliards de dollars au T4 2016, en raison essentiellement de la diminution des apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels, contrebalancée en partie par l'augmentation des apports nets dans les produits destinés aux particuliers et les régimes de retraite.

Les apports bruts de particuliers se sont fixés à 3,5 milliards de dollars au T4 2017, soit 43 % de plus que ceux du T4 2016, du fait des apports bruts solides à l'échelle de nos fonds, notamment ceux qui sont fondés sur les actions et la répartition équilibrée des actifs.

Les apports bruts dans les régimes de retraite ont augmenté de 13 % au T4 2017 par rapport à ceux du T4 2016, pour atteindre 1,8 milliard de dollars, du fait principalement de la hausse des apports bruts dans les régimes où nous fournissons des produits de placement seulement et dans les régimes à cotisations définies, tandis que les cotisations récurrentes des clients existants ont légèrement augmenté.

Les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels se sont fixés à 0,9 milliard de dollars, soit 83 % de moins que ceux du T4 2016, quand les apports bruts ont été avantagés par des fonds de 4,2 milliards de dollars provenant de deux mandats importants au quatrième trimestre.

______________________________________ 1 Les produits de fonds distincts sont assortis de garanties. Ces produits sont également désignés sous le nom de contrats de rente à capital variable.

Les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont reculé en raison des mesures prises pour reléguer au second plan nos produits à revenu fixe et nos produits de fonds distincts à risque plus élevé. Les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont atteint 656 millions de dollars au T4 2017, une baisse de 11 % par rapport à celles du T4 2016.

Les souscriptions de produits de fonds distincts ont été de 550 millions de dollars au T4 2017, une baisse de 7 % par rapport à celles du T4 2016, pour la raison susmentionnée. Nous nous concentrons sur la croissance des produits de fonds distincts à risque moins élevé, dont les souscriptions ont augmenté de 14 %, pour passer de 351 millions de dollars au T4 2016 à 401 millions de dollars au T4 2017.

Les souscriptions de produits à revenu fixe ont été de 106 millions de dollars au T4 2017, soit 30 % de moins que celles du T4 2016, pour la raison susmentionnée.

Division américaine

Faits saillants

Aux États-Unis, nous avons enregistré des apports nets solides dans nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs, de sorte que les actifs gérés et administrés des activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont atteint un niveau record de 297 milliards de dollars américains. Dépassant le seuil symbolique des 100 milliards de dollars américains, les actifs administrés des activités de gestion de patrimoine et d'actifs de particuliers ont doublé en moins de cinq ans et plus que triplé en moins de dix ans. Les souscriptions de produits d'assurance vie ont progressé de 11 % au cours de l'exercice, étant donné que les souscriptions de produits d'assurance vie temporaire et universelle ont été favorisées par la popularité croissante de notre solution Vitality. Nous avons également réalisé la cessation ordonnée des souscriptions de notre produit d'assurance soins de longue durée destiné aux particuliers.

Nous avons lancé de nombreuses solutions numériques au cours de l'exercice pour qu'il soit plus facile pour les clients de faire affaire avec nous. Nous avons offert un service de conseils à l'intention des participants qui transfèrent leurs fonds à un de nos régimes avec comme objectif d'étendre ce service en 2018 aux participants qui sont déjà nos clients; nous avons réalisé le projet pilote MyPortfolio, un programme de conseils offerts par des conseillers qui favorise les relations à long terme au moyen de conseils financiers et de conseils en placement; et nous avons lancé Twine, une nouvelle application conçue pour aider les couples qui n'ont pas encore de conseiller à épargner et à investir. Nous avons lancé un système de tenue de dossiers dans le nuage pour appuyer la croissance de notre gamme de régimes de retraite. Nous avons amélioré notre programme Vitality en offrant la montre Apple à titre de récompense à nos membres. Nous avons également conclu un partenariat avec la American Diabetes Association pour mieux faire connaître notre programme Vitality et l'abordabilité de l'assurance vie pour les plus de 29 millions d'Américains qui souffrent du diabète.

Résultat de 2017

En dollars américains, la monnaie fonctionnelle de la division, la perte nette imputée aux actionnaires de 2017 a été de 283 millions de dollars américains, en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires de 865 millions de dollars américains en 2016, et le résultat tiré des activités de base s'est fixé à 1 513 millions de dollars américains en 2017, par rapport à 1 218 millions de dollars américains en 2016. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à une charge nette de 1 796 millions de dollars américains en 2017 et comprenaient une charge de 1 977 millions de dollars américains (2 514 millions de dollars canadiens) liée à l'incidence de la réforme fiscale aux États-Unis et une charge de 542 millions de dollars américains liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles. Les autres éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à un profit net de 723 millions de dollars américains, contre une charge nette de 353 millions de dollars américains en 2016. (Voir le tableau ci-après qui présente le résultat tiré des activités de base et le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires des huit derniers trimestres.)

La hausse de 295 millions de dollars américains du résultat tiré des activités de base découlait de l'amélioration des résultats techniques des secteurs d'assurance vie et d'assurance soins de longue durée et des profits liés aux résultats techniques des contrats de rente. De plus, l'augmentation du résultat des activités de gestion de patrimoine et d'actifs attribuable principalement à l'accroissement de la moyenne des actifs, à la baisse de l'amortissement des coûts d'acquisition différés des contrats de rente à capital variable en vigueur et à l'amélioration des éléments liés aux contrats a été annulée en partie par la non-récurrence de la reprise de provisions pour positions fiscales incertaines en 2016. Les pertes moins importantes liées aux résultats techniques des secteurs d'assurance vie et d'assurance soins de longue durée s'expliquent en partie par les modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles.

Résultat du T4 2017

En dollars américains, la monnaie fonctionnelle de la division, la perte nette imputée aux actionnaires du T4 2017 a été de 1 945 millions de dollars américains, en comparaison d'une perte nette imputée aux actionnaires de 55 millions de dollars américains au T4 2016, et le résultat tiré des activités de base s'est fixé à 433 millions de dollars américains au T4 2017, par rapport à 353 millions de dollars américains au T4 2016. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base correspondaient à une charge nette de 2 378 millions de dollars américains au T4 2017 et comprenaient une charge de 2 519 millions de dollars américains liée à l'incidence de la réforme fiscale aux États-Unis et à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles. Les éléments exclus du résultat tiré des activités de base du T4 2016 correspondaient à une charge nette de 408 millions de dollars américains.

L'augmentation de 80 millions de dollars américains du résultat tiré des activités de base découlait de la hausse du résultat tiré des activités de gestion de patrimoine et d'actifs attribuable principalement à l'accroissement de la moyenne des actifs et à l'amélioration des résultats techniques des produits d'assurance. En outre, la baisse de l'amortissement des coûts d'acquisition différés des contrats de rente à capital variable en vigueur et les profits découlant d'éléments liés aux contrats (en comparaison de pertes au T4 2016) ont été contrebalancés en partie par la non-récurrence d'une reprise de provisions pour positions fiscales incertaines au T4 2016. Les résultats techniques des produits d'assurance se sont améliorés par rapport à ceux du T4 2016, compte tenu d'une amélioration des résultats techniques des produits d'assurance vie, contrebalancée en partie par les résultats techniques des produits d'assurance soins de longue durée plus défavorables. L'amélioration des résultats techniques des produits d'assurance vie était attribuable en partie aux modifications apportées aux hypothèses de mortalité dans le cadre de l'examen annuel de 2017 des méthodes et hypothèses actuarielles.

Souscriptions de 2017

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont établis à 56,4 milliards de dollars américains en 2017, une augmentation de 3,8 milliards de dollars américains, ou 7 %, par rapport à ceux de 2016, attribuable à la croissance d'un exercice à l'autre enregistrée dans l'ensemble des divisions opérationnelles. Nous avons enregistré des apports nets de 6,0 milliards de dollars américains en 2017, en comparaison d'apports nets négatifs de 1,1 milliard de dollars américains en 2016, ce qui s'explique par la hausse des apports bruts mentionnée précédemment et par une amélioration importante au chapitre des rachats de produits pour les particuliers.

En 2017, les apports bruts de particuliers ont totalisé 27,7 milliards de dollars américains, une hausse de 6 % par rapport à ceux de 2016 qui s'explique par l'augmentation des apports bruts des produits axés sur les titres à revenu fixe et les actions internationales, l'apport accru de fonds institutionnels dans de nombreuses stratégies, ainsi que par le solide rendement des fonds.

En 2017, les apports bruts des régimes de retraite se sont établis à 24,0 milliards de dollars américains, soit 3 % de plus que ceux de 2016, ce qui s'explique par la hausse des souscriptions dans le secteur des régimes de retraite pour groupes de moyenne taille et les apports constants et uniformes des marchés des régimes de retraite pour groupes de petite et de moyenne taille.

En 2017, les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels ont grimpé de 46 % en comparaison de ceux de 2016, pour atteindre 4,8 milliards de dollars américains, par suite essentiellement de l'augmentation des souscriptions de produits axés sur les actions et les titres à revenu fixe.

Les souscriptions de produits d'assurance vie aux États-Unis se sont établies à 464 millions de dollars américains en 2017, soit une augmentation de 11 % par rapport à celles de 2016, et reflétaient les souscriptions robustes d'assurance temporaire attribuables à la tarification concurrentielle, l'élargissement du réseau de distribution et la popularité croissante du programme Vitality, ainsi que des hausses moindres des souscriptions des produits d'assurance vie International UL et d'assurance vie universelle. Les souscriptions de produits d'assurance vie International UL ont été stimulées par le succès sur le marché des clients bien nantis et par les souscriptions enregistrées en prévision d'une hausse des prix, tandis que l'augmentation des souscriptions de produits d'assurance vie universelle découlait du succès de notre produit phare Protection UL, soutenu par la popularité du programme Vitality. Les souscriptions de produits d'assurance vie universelle à capital variable de l'exercice ont été conformes à celles de l'exercice précédent, malgré les pressions concurrentielles.

Souscriptions du T4 2017

Les apports bruts des activités de gestion de patrimoine et d'actifs se sont fixés à 14,1 milliards de dollars américains au T4 2017, soit 1,2 milliard de dollars américains, ou 10 %, de plus que ceux du T4 2016, du fait de la hausse des apports bruts dans les activités de régimes de retraite et de gestion d'actifs pour les clients institutionnels. Nous avons enregistré des apports nets positifs de 0,5 milliard de dollars américains au T4 2017, en comparaison d'apports nets négatifs de 2,5 milliards de dollars américains au T4 2016, ce qui s'explique par la hausse des apports bruts mentionnée précédemment et par une amélioration importante au chapitre des rachats de produits pour les particuliers.

Au T4 2017, les apports bruts de particuliers ont atteint 6,5 milliards de dollars américains, un niveau comparable à celui du T4 2016, l'accroissement favorable des apports de fonds institutionnels ayant été contrebalancé par la diminution des apports bruts dans des fonds d'actions, des fonds d'actifs alternatifs variés et des fonds de banques régionales.

Au T4 2017, les apports bruts dans les régimes de retraite se sont établis à 6,4 milliards de dollars américains, soit 14 % de plus que ceux du T4 2016, ce qui s'explique par la hausse des souscriptions dans le secteur des régimes de retraite pour groupes de moyenne taille et les apports constants et uniformes des marchés des régimes de retraite pour groupes de petite et de moyenne taille.

Au T4 2017, les apports bruts des activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels ont grimpé de 63 % en comparaison de ceux du T4 2016, pour atteindre 1,2 milliard de dollars américains, par suite essentiellement de l'augmentation des souscriptions de produits axés sur les actions.

Au T4 2017, les souscriptions de produits d'assurance vie aux États-Unis de 121 millions de dollars américains étaient en hausse de 8 % en regard de celles du T4 2016, par suite des souscriptions importantes de produits d'assurance vie temporaire, d'assurance vie universelle et d'assurance vie universelle à capital variable. Les souscriptions de produits d'assurance vie temporaire du T4 2017 ont dépassé de 40 % celles du T4 2016, étant donné que ce produit, dont le prix a été révisé, continue d'être populaire sur le marché. L'augmentation des souscriptions de produits d'assurance vie universelle à capital variable s'explique par la souscription de plusieurs contrats de grande taille, tandis que la hausse des souscriptions d'assurance vie universelle découlait des souscriptions de notre produit phare Protection UL. Les souscriptions de produits d'assurance International UL ont chuté au T4 2017 en comparaison de celles de la période correspondante de l'exercice précédent, conformément aux attentes fondées sur l'augmentation des prix visant à améliorer les marges.

Services généraux et autres

Résultat de 2017

Le secteur Services généraux et autres a présenté une perte nette imputée aux actionnaires de 206 millions de dollars en 2017, contre une perte nette imputée aux actionnaires de 832 millions de dollars en 2016. La perte nette imputée aux actionnaires comprenait la perte découlant des activités de base et les éléments exclus de la perte découlant des activités de base.

La perte découlant des activités de base s'est établie à 525 millions de dollars en 2017, en regard d'une perte de 473 millions de dollars en 2016. L'augmentation de 52 millions de dollars de la perte découlant des activités de base reflétait la provision établie dans notre secteur Réassurance IARD au titre des sinistres liés aux ouragans Harvey, Irma et Maria, la non-récurrence d'une reprise de provisions pour positions fiscales incertaines et des intérêts connexes en 2016, la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques et l'augmentation des charges d'intérêts, contrebalancées en partie par l'augmentation des profits sur les placements liés aux activités de base, la baisse du coût prévu des couvertures à grande échelle et l'accroissement des profits réalisés sur les actions DV.

Les éléments exclus de la perte découlant des activités de base correspondaient à un profit net de 319 millions de dollars en 2017 et comprenaient un profit de 737 millions de dollars lié à la réforme fiscale aux États-Unis. Les autres éléments exclus du résultat tiré des activités de base représentaient une charge nette de 418 millions de dollars en 2017, en comparaison d'une charge nette de 359 millions de dollars en 2016 (voir le tableau ci-après qui présente le résultat tiré des activités de base et le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires des huit derniers trimestres).

Résultat du T4 2017

Le secteur Services généraux et autres a présenté un résultat net attribué aux actionnaires de 532 millions de dollars au T4 2017, contre une perte nette imputée aux actionnaires de 387 millions de dollars au T4 2016. Le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires comprenait le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base et les éléments exclus du résultat tiré (de la perte découlant) des activités de base.

La perte découlant des activités de base s'est établie à 102 millions de dollars au T4 2017, en regard d'un résultat tiré des activités de base de 69 millions de dollars au T4 2016. L'écart défavorable de 171 millions de dollars tenait compte d'un montant de 80 millions de dollars lié essentiellement aux profits sur les placements liés aux activités de base (100 millions de dollars au T4 2017 par rapport à 180 millions de dollars au T4 2016) et de la non-récurrence de la reprise de provisions pour positions fiscales incertaines et des intérêts connexes de 73 millions de dollars au T4 2016. La partie résiduelle de la variation défavorable nette reflétait la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques, contrebalancée en partie par la diminution du coût prévu des couvertures à grande échelle et l'augmentation des profits réalisés sur les actions DV.

Les éléments exclus de la perte découlant des activités de base correspondaient à un profit net de 634 millions de dollars au T4 2017, contre une charge nette de 456 millions de dollars au T4 2016. Comme il a été mentionné précédemment, le profit du T4 2017 comprenait un profit de 737 millions de dollars découlant de la réduction des passifs d'impôt différé attribuable à l'incidence prévue de la réforme fiscale aux États-Unis.

AUTRES ÉLÉMENTS

Dans un communiqué distinct diffusé aujourd'hui, la Société a annoncé que le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel, pour le faire passer de 20,5 cents par action ordinaire à 22,0 cents par action ordinaire de Manuvie, payable au plus tôt le 19 mars 2018 aux actionnaires inscrits en date du 21 février 2018 à la clôture des marchés.

Le conseil d'administration a également approuvé, en ce qui a trait aux dividendes sur les actions ordinaires de Manuvie qui seront versés au plus tôt le 19 mars 2018 et en vertu de son régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions et de son régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions offert aux actionnaires des États-Unis, que les actions ordinaires requises soient achetées sur le marché libre. Le prix d'achat de ces actions sera fondé sur le coût d'achat réel moyen de ces actions ordinaires. Aucun escompte ne s'appliquera parce que les actions ordinaires seront achetées sur le marché libre et ne sont pas des actions de trésorerie.

Prix et distinctions

Aux États-Unis, John Hancock Signature Services (« JHSS ») a obtenu le prix Fund Intelligence Mutual Fund Service and Technology de 2017 pour sa campagne intitulée « Fast. Simple. Secure. ». Le prix rend hommage aux prestataires de services pour leur service à la clientèle exceptionnel et les technologies innovatrices mises en place pour stimuler la croissance des activités et des actifs, favoriser l'accroissement du nombre de comptes d'actionnaires et améliorer les services de tenue des comptes.

Au Canada, Investissements Manuvie a reçu quatre prix à la cérémonie de remise des prix Thomson Reuters Lipper Fund de 2017 à Toronto. Les prix Lipper Fund constituent une reconnaissance pour les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui affichent régulièrement un solide rendement ajusté en fonction des risques sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs homologues.

À Hong Kong, Manuvie s'est méritée dix prix à la cérémonie de remise de prix BENCHMARK Fund of the Year de 2017, qui témoignent de la solidité de Manuvie sur le marché des CPO. L'initiative se concentre sur la sensibilisation aux placements responsables et vise à encourager les meilleures pratiques en matière de placement responsable et durable.

À Hong Kong, grâce au rendement de ses CPO, Manuvie a obtenu huit prix à la cérémonie de remise de prix Top Funds de Bloomberg Businessweek de 2017 en Chine. Ces prix, qui en sont à leur quatrième édition, sont reconnus dans le secteur pour rendre hommage aux fonds cotés à Hong Kong qui affichent le meilleur rendement au monde.

Remarques

La Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du quatrième trimestre le 8 février 2018 à 8 heures (HE). Pour participer à la conférence, composez le 416 340-8530 s'il s'agit d'un appel local ou international ou le 1 800 769-8320 sans frais en Amérique du Nord. Veuillez téléphoner dix minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique à partir de 11 h (HE), le 8 février 2018 et jusqu'au 22 février 2018, en appelant au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (code 1070814).

La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à compter de 8 h (HE) le 8 février 2018 à l'adresse www.manuvie.com/rapportstrimestriels. Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique.

Les données statistiques du quatrième trimestre de 2017 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manuvie.com/rapportstrimestriels.

Faits saillants financiers



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars, à moins d'indication contraire, non audité) T4 2017

T3 2017

T4 2016

2017

2016

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (1 606) $ 1 105 $ 63 $ 2 104 $ 2 929 $ Dividendes sur actions privilégiées (40)

(39)

(33)

(159)

(133)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires (1 646) $ 1 066 $ 30 $ 1 945 $ 2 796 $ Résultat tiré des activités de base1 1 205 $ 1 085 $ 1 287 $ 4 565 $ 4 021 $ Résultat (perte) de base par action ordinaire ($) (0,83) $ 0,54 $ 0,01 $ 0,98 $ 1,42 $ Résultat (perte) dilué par action ordinaire ($) (0,83) $ 0,54 $ 0,01 $ 0,98 $ 1,41 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire ($)1 0,59 $ 0,53 $ 0,63 $ 2,22 $ 1,96 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (« RCP ») (17,1) % 10,8 % 0,3 % 5,0 % 7,3 % RCP tiré des activités de base1 12,1 % 10,6 % 12,9 % 11,3 % 10,1 % Souscriptions1





















Produits d'assurance 1 003 $ 1 052 $ 1 074 $ 4 704 $ 3 952 $

Apports bruts du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs 32 919 $ 27 494 $ 38 160 $ 124 306 $ 120 450 $

Apports nets du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs 3 718 $ 4 009 $ 6 073 $ 17 605 $ 15 265 $

Autres produits de gestion de patrimoine 2 082 $ 1 939 $ 1 737 $ 8 058 $ 8 159 $ Primes et dépôts1





















Produits d'assurance 8 619 $ 8 892 $ 8 639 $ 34 577 $ 33 594 $

Produits de gestion de patrimoine et d'actifs 32 919 $ 27 494 $ 38 160 $ 124 306 $ 120 450



Autres produits de gestion de patrimoine 1 749 $ 1 742 $ 1 405 $ 6 769 $ 6 034 $

Services généraux et autres 20 $ 47 $ 23 $ 110 $ 88 $ Actifs gérés et administrés (en milliards de dollars)1 1 040 $ 1 006 $ 977 $ 1 040 $ 977 $ Fonds propres (en milliards de dollars)1 50,7 $ 51,8 $ 50,2 $ 50,7 $ 50,2 $ Ratio du MMPRCE de Manufacturers 224 % 234 % 230 % 224 % 230 %



1) Mesure non conforme aux PCGR.

Rendement et mesures non conformes aux PCGR

Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. Une mesure financière est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR aux fins des lois régissant les valeurs mobilières au Canada si elle est présentée autrement que conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités de la Société. Les mesures non conformes aux PCGR mentionnées dans le présent communiqué incluent : le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le rendement des capitaux propres tiré des activités de base; le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les profits tirés des placements liés aux activités de base; les devises constantes (les mesures présentées en devises constantes comprennent le taux de croissance du résultat tiré des activités de base de la Division Asie, du résultat tiré des activités de base du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, des souscriptions, des souscriptions d'EPA, des apports bruts, des primes et dépôts, de la valeur des affaires nouvelles, de la marge sur la valeur des affaires nouvelles, du BAIIA tiré des activités de base et des actifs gérés et administrés); les primes et dépôts; les actifs gérés, les actifs gérés et administrés; les fonds propres; la valeur des affaires nouvelles; la marge sur la valeur des affaires nouvelles; les souscriptions; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; et les apports nets. Les mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée selon les PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » de notre rapport de gestion de 2017.

Le tableau qui suit présente le résultat tiré des activités de base ainsi que le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires des huit derniers trimestres.

Total de la Société



Résultats trimestriels (en millions de dollars, non audité) T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

T4 2016

T3 2016

T2 2016

T1 2016

Total du résultat tiré des activités de base 1 205 $ 1 085 $ 1 174 $ 1 101 $ 1 287 $ 996 $ 833 $ 905 $ Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 18

11

138

-

-

280

60

(340)

Résultat tiré des activités de base et résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 1 223

1 096

1 312

1 101

1 287

1 276

893

565

Autres éléments visant le rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires :

































Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable (voir les précisions ci-après) (68)

47

(37)

267

(1 202)

414

(170)

474



Réappropriation de traités de réassurance -

-

-

-

-

-

-

-



Charge liée à la réforme fiscale aux États-Unis (1 777)

-

-

-

-

-

-

-



Charge liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles (1 032)

-

-

-

-

-

-

-



Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles (33)

(2)

-

-

(10)

(455)

-

12



Coûts d'intégration et d'acquisition (18)

(14)

(20)

(18)

(25)

(23)

(19)

(14)



Autres 99

(22)

-

-

13

(95)

-

8

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (1 606) $ 1 105 $ 1 255 $ 1 350 $ 63 $ 1 117 $ 704 $ 1 045 $ Autres facteurs liés au marché































Incidence directe des marchés des actions et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable 47 $ 126 $ 55 $ 222 $ (213) $ 96 $ (97) $ (150) $ Profits (charges) sur la hausse (baisse) des taux de réinvestissement des titres à revenu fixe utilisés dans l'évaluation des provisions mathématiques (155)

(22)

(73)

50

(847)

218

(113)

407

Profits (charges) à la vente d'obligations DV et des dérivés détenus dans le secteur Services généraux et autres 40

(57)

(19)

(5)

(142)

255

40

217

Éléments d'atténuation des risques -

-

-

-

-

(155)

-

-

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable (68) $ 47 $ (37) $ 267 $ (1 202) $ 414 $ (170) $ 474 $

Division Asie







Résultats trimestriels (en millions de dollars, non audité) T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

T4 2016

T3 2016

T2 2016

T1 2016

Résultat tiré des activités de base de la Division Asie 422 $ 428 $ 405 $ 408 $ 388 $ 394 $ 342 $ 371 $ Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 62

48

62

69

74

62

(25)

(20)

Résultat tiré des activités de base et résultats

techniques liés aux placements exclus

du résultat tiré des activités de base 484

476

467

477

462

456

317

351

Autres éléments visant le rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires :

































Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable (139)

(61)

95

119

(15)

107

(287)

(238)



Coûts d'intégration et d'acquisition (8)

(6)

(7)

(9)

(4)

(2)

(2)

(2)



Autres (39)

-

-

-

(12)

-

-

10

Résultat net attribué aux actionnaires 298 $ 409 $ 555 $ 587 $ 431 $ 561 $

28 $

121 $

Division canadienne



Résultats trimestriels (en millions de dollars, non audité) T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

T4 2016

T3 2016

T2 2016

T1 2016

Résultat tiré des activités de base de la

Division canadienne 335 $ 466 $ 345 $ 319 $ 359 $ 354 $ 333 $ 338 $ Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 76

(125)

(11)

(38)

17

35

(88)

(78)

Résultat tiré des activités de base et résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 411

341

334

281

376

389

245

260

Autres éléments visant le rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires :

































Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable (21)

115

(238)

(83)

(266)

60

130

346



Charge liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles (343)

-

-

-

-

-

-

-



Réappropriation de traités de réassurance -

-

-

-

-

-

-

-



Coûts d'intégration et d'acquisition (10)

(8)

(12)

(10)

(18)

(14)

(16)

(6)

Résultat net attribué aux actionnaires 37 $ 448 $ 84 $ 188 $ 92 $ 435 $ 359 $ 600 $

Division américaine



Résultats trimestriels (en millions de dollars, non audité) T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

T4 2016

T3 2016

T2 2016

T1 2016

Résultat tiré des activités de base de la

Division américaine 550 $ 445 $ 452 $ 515 $ 471 $ 394 $ 361 $ 389 $ Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base (33)

181

164

31

97

192

93

(233)

Résultat tiré des activités de base et résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 517

626

616

546

568

586

454

156

Autres éléments visant le rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires :

































Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable 74

50

159

222

(623)

72

(47)

82



Charge liée à la réforme fiscale aux États-Unis (2 514)

-

-

-

-

-

-

-



Charge liée à la décision de modifier la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles (689)

-

-

-

-

-

-

-



Coûts d'intégration et d'acquisition 1

-

(1)

-

(1)

(4)

-

(4)



Autres 138

(41)

-

-

(17)

(95)

-

7

Résultat net attribué (perte nette imputée)

aux actionnaires (2 473) $ 635 $ 774 $ 768 $ (73) $ 559 $ 407 $ 241 $

Services généraux et autres



Résultats trimestriels (en millions de dollars, non audité) T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

T4 2016

T3 2016

T2 2016

T1 2016

Perte découlant des activités de base du secteur Services généraux et autres (excluant le coût prévu des couvertures à grande échelle et les profits sur les placements liés aux activités de base)1 (192) $ (342) $ (168) $ (166) $ (75) $ (102) $ (125) $ (107) $ Coût prévu des couvertures à grande échelle (10)

(12)

(14)

(21)

(36)

(61)

(78)

(86)

Profits sur les placements liés aux activités de base 100

100

154

46

180

17

-

-

Total du résultat tiré (de la perte découlant) des activités de base (102)

(254)

(28)

(141)

69

(146)

(203)

(193)

Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base (87)

(93)

(77)

(62)

(188)

(9)

80

(9)

Perte découlant des activités de base et résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base (189)

(347)

(105)

(203)

(119)

(155)

(123)

(202)

Autres éléments visant le rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires :

































Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente à capital variable 18

(57)

(53)

9

(298)

175

34

284



Incidence de la réforme fiscale aux États-Unis 737

-

-

-

-

-

-

-



Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles (33)

(2)

-

-

(10)

(455)

-

12



Coûts d'intégration et d'acquisition (1)

-

-

1

(2)

(3)

(1)

(2)



Autres -

19

-

-

42

-

-

(9)

Résultat net attribué (perte nette imputée)

aux actionnaires1 532 $ (387) $ (158) $ (193) $ (387) $ (438) $ (90) $ 83 $





1) Les résultats du secteur Services généraux et autres comprennent le rendement des placements sur les actifs auxquels sont adossés les fonds propres, net des sommes affectées aux secteurs d'exploitation.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

De temps à autre, la SFM fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur l'incidence prévue de notre décision de réduire la part des actifs alternatifs à long terme dans la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles et de la réforme fiscale aux États-Unis.

Ces énoncés prospectifs portent également, entre autres, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations. Ils se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons l'interprétation définitive par les autorités fiscales de la réforme fiscale aux États-Unis; le temps requis pour réduire la part des actifs alternatifs à long terme dans la composition d'actifs du portefeuille servant de soutien à nos activités traditionnelles et pour réinvestir le capital dans des activités à rendement plus élevé, le type précis d'actifs alternatifs à long terme que nous céderons et la valeur réalisée de ces cessions; la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité à mettre en oeuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les audits fiscaux, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risques importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés dans notre rapport de gestion de 2017 aux rubriques « Gestion du risque », « Facteurs de risque » et « Principales méthodes comptables et actuarielles » et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 17:00 et diffusé par :