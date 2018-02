Invitation aux médias - CDPQ Infra - mise à jour sur le projet de Réseau électrique métropolitain







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une séance de breffage technique suivie d'une conférence de presse présentant une mise à jour du projet de Réseau électrique métropolitain (REM).

Le breffage technique sera effectué par le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall, ainsi que par son directeur général adjoint, Jean-Marc Arbaud.

Lors d'une conférence de presse, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, ainsi que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, prendront la parole et répondront aux questions des journalistes.

Date : Jeudi 8 février 2018



Heure : 8 h 15 : breffage technique à huis clos* (sans caméra), salle B1.01

9 h 15 : conférence de presse (avec caméra), Parquet



Lieu : Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec)

Webdiffusion :

La conférence de presse pourra être suivie en direct dès 9 h 15 au lien suivant : http://www.icastpro.ca/fcdpqinfra180208 ou sur Facebook : facebook.com/CDPQInfra/.

*** INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE HUIS CLOS ***

Le huis clos débutera à 8 h 15. Une pochette de presse et une clé USB seront remises au début du huis clos. Leur contenu devra demeurer sous embargo jusqu'à 9 h 10. Une fois le huis clos commencé, aucune personne ne sera autorisée à quitter la salle du breffage technique ou à communiquer avec l'extérieur.

Appareils autorisés

Seuls les ordinateurs portables seront autorisés dans la salle du breffage technique. Le réseau Wi-Fi sera désactivé dans la salle jusqu'à 9 h 10, heure de levée de l'embargo.

Appareils non autorisés

Les outils de communication sans fil comme les téléphones intelligents, les tablettes, les montres permettant une connexion internet devront être laissés sur une table dans la salle du breffage technique. Des enveloppes personnalisées seront prévues à cet effet.

Afin de faciliter votre entrée et vos déplacements, veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias au 514 847-2896.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 16:16 et diffusé par :