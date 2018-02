Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Marie-Eve Beaulieu est nommée, à compter du 26 février 2018, secrétaire adjointe à l'éthique et aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. Mme Beaulieu est actuellement secrétaire générale par intérim du ministère de la Justice du Québec.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Mélanie Hillinger est nommée, à compter du 26 février 2018, vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Hillinger est actuellement secrétaire adjointe à l'éthique et aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif

Institut de la statistique du Québec

M. Daniel Lucian Florea est nommé, à compter du 3 avril 2018, directeur général de l'Institut de la statistique du Québec. M. Florea est actuellement directeur général de l'analyse et de la prévision économiques au ministère des Finances.

Tribunal administratif du travail

Mmes Sylvie Arcand, Dominique Benoit, Karine Blouin, Anick Chainey, Lina Crochetière, Marie-Claude Grignon, Johanne Landry, Martine Montplaisir, Carmen Racine et Anne Vaillancourt ainsi que MM. Sylvain Allard, Gérard Notebaert, Éric Ouellet, François Ranger et Norman Tremblay sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Mme Dominique Gazo est nommée membre du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

Mme Andrée-Anne Coll est nommée membre du Conseil du patrimoine culturel

du Québec.

Société des alcools du Québec

MM. Denis Chamberland, René Leprohon et Michael Lucas Vineberg sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société des alcools

du Québec.

