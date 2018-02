Découvrez l'effet 6/49 : un couple de Smithville remporte un lot de 23,3 millions $ en jouant à LOTTO 6/49







TORONTO, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Robert (Bob) Donaldson, de Smithville, avait demandé deux choses à sa femme Sandra pendant qu'il était en Chine. Il lui a demandé d'acheter un billet de LOTTO 6/49 et de ramasser après leur chien.

Même si Mme Donaldson n'a pas bien fait dans le dernier cas, elle a réussi à acheter un billet gagnant d'une valeur de 23 324 912,20 $ à l'occasion du tirage de LOTTO 6/49 du 27 janvier 2018. « Je peux bien lui pardonner de ne pas avoir nettoyé les dégâts du chien », a dit M. Donaldson, gestionnaire de l'entreprise sidérurgique Dofasco de Hamilton à la retraite, en riant.

Le couple, qui est marié depuis 36 ans, joue à LOTTO 6/49 et à LOTTO MAX ensemble depuis de nombreuses années. « Bob achète nos billets, d'habitude, et il choisit toujours les mêmes numéros. Pour ma part, j'ai plutôt choisi une Mise-éclair », a raconté Mme Donaldson, préposée au soutien personnel à la retraite, alors qu'elle accompagnait son mari au Centre des prix OLG de Toronto pour réclamer leur lot.

Elle a bien fait, finalement, de choisir une Mise-éclair. « Le lendemain du tirage, j'ai entendu aux nouvelles que le billet gagnant avait été acheté dans la région de Hamilton. J'ai donc vérifié mon billet en ligne et tous les numéros correspondaient! J'ai appelé ma fille et lui ai demandé de venir chez nous sur-le-champ. Après avoir fait valider le billet au magasin, j'ai commencé à croire que c'était vrai! J'étais sous le choc, mais heureusement, j'étais entourée de ma soeur, de ma fille et de mon fils. »

Mme Donaldson a attendu presque une semaine, jusqu'à ce que son mari revienne de la Chine, avant de lui annoncer la bonne nouvelle. « Quand je suis arrivé à la maison, Sandra a dit : 'J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras t'acheter une nouvelle voiture plus tôt que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit aller consulter notre avocat tout de suite!' Ensuite, elle m'a passé le billet gagnant. J'étais bouche bée! Il s'agira d'un beau souvenir, car nos enfants nous filmaient au moment où je l'ai appris », a dit M. Donaldson en souriant.

Le couple a l'intention de partager leur gain avec leurs deux enfants et leurs deux petits-enfants. Ils attendent aussi un troisième petit-enfant bientôt. « J'ai hâte de pouvoir voyager plus souvent et pendant plus de temps. Nous allons aussi acheter une nouvelle voiture à Bob, faire installer une piscine et faire construire une pièce-penderie. Je me suis déjà permis un tour au centre d'achats pendant que Bob était en Chine », a confié Mme Donaldson.

« Je suis reconnaissant et heureux de savoir qu'on pourra aider notre famille. Selon moi, les gens devraient s'aider lorsqu'ils ont de la chance. Nous allons faire en sorte que d'autres en profitent, aussi », a conclu M. Donaldson.

Depuis que le tirage LOTTO 6/49 a été lancé en Ontario en 1982, les joueurs ont remporté plus de 12 milliards $, y compris 1352 gros lots et 222 lots garantis de 1 million $. Pour en savoir plus, consultez OLG.ca et cliquez sur Loteries.

Le billet gagnant a été acheté au Rexall de la rue Griffin à Smithville.

Des gagnants à chaque tournant

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 47 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Dépasser ses limites, ce n'est plus du jeu.

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1-888-230-3505

Available in English

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 16:05 et diffusé par :