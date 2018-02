PEAK dévoile six uniformes nationaux pour les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018







PÉKIN, 7 février 2018 /CNW/ - Le 31 janvier, la marque chinoise de vêtements de sports PEAK a tenu une conférence de lancement de collection au cours de laquelle ont été présentés les uniformes de six équipes nationales qui vont participer aux Jeux olympiques d'hiver 2018. Ces pays sont le Brésil, la Slovénie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, l'Ukraine et la Roumanie.

M. Sergey Bubka, membre du CIO et président du Comité olympique ukrainien, a prononcé un discours lors de la conférence. Il a expliqué pourquoi ils ont choisi PEAK comme fournisseur d'uniformes de l'équipe olympique ukrainienne. « Ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec PEAK. Nous avons confiance dans cette célèbre marque de sport chinoise que nos sportifs aiment tant ».

PEAK dispose d'une équipe internationale de concepteurs. Ceux-ci travaillent assidûment pour que chaque uniforme soit pratique et unique. L'uniforme slovène illustre bien cela. Les lignes représentent le plus haut sommet de la Slovénie et la couleur principale symbolise parfaitement « la nature, l 'énergie et la fraîcheur ». PEAK s'attend à ce que les sportifs se sentent gonflés d'énergie et d'espoir avec leurs uniformes.

M. Xu Zhihua, PDG de PEAK Sports, a expliqué que les styles des six uniformes étaient non seulement un mélange des caractéristiques de chaque pays, mais étaient aussi dotés de la technologie de contrôle de la température de PEAK.

Entre les Jeux olympiques de Pékin 2008 et les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, PEAK a réalisé des progrès extraordinaires en collaboration avec les Comités nationaux olympiques (CNO). M. Xu Zhihua est persuadé de la reconnaissance croissante de PEAK dans le monde entier. PEAK continue de développer d'autres produits afin de satisfaire ses clients et les aider à découvrir les charmes des rendez-vous de la neige et de la glace.

PERSONNE-RESSOURCE : Clarice Bi, +86 15910895682, bbx@chinapeak.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/639426/Peak_Sport_National_Uniforms_2018.jpg

SOURCE Peak Sport

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 16:22 et diffusé par :