Le seul GAB accessible en skis au monde est de retour avec un « petit plus »







La Banque CIBC appuie les athlètes des équipes de ski canadiennes au moyen d'un manchot surfeur des neiges activé par Twitter

WHISTLER, BC, le 7 févr. 2018 /CNW/ - La Banque CIBC est heureuse d'annoncer le retour de son GAB accessible en skis à la station de ski Whistler Blackcomb, doté cette année d'une nouvelle caractéristique. Un manchot animatronique en 3D d'une hauteur de trois pieds se tient prêt à faire une acrobatie au-dessus du GAB dès qu'un utilisateur publie un message sur Twitter en mentionnant @CIBC et en utilisant le mot-clic #SkiThruATM. Pour chaque message publié sur Twitter, la Banque CIBC fera un don de 1 $ à Canada Alpin, jusqu'à concurrence de 10 000 $, afin d'appuyer nos trois équipes de ski nationales : l'Équipe canadienne de ski alpin, l'Équipe canadienne de ski para-alpin et l'équipe de ski cross. En janvier 2017, la Banque CIBC a inauguré le premier GAB accessible en skis au monde à la station de ski Whistler Blackcomb, au sommet du mont Whistler, équipé de porte-bâtons de ski, de porte-gants et de lampes chauffantes, en vue d'offrir aux clients des services bancaires accessibles en skis.

SOURCE Banque CIBC

