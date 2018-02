Les optométristes hors RAMQ : une grave menace pour les aînés







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ voit d'un très mauvais oeil un éventuel retrait des optométristes de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ce qui aurait des impacts négatifs significatifs sur la santé physique et financière des aînés. Il demande donc à l'Association des optométristes du Québec et au gouvernement de négocier de bonne foi et de trouver un terrain d'entente, et ce, au nom de la protection du public.

« La menace des optométristes de se soustraire de la RAMQ est de toute évidence une stratégie de négociation, qui ne fait pas peur au gouvernement. Par contre, un tel scénario crée un sentiment d'insécurité parmi la population, en particulier chez les personnes de 65 ans et plus, qui bénéficient à l'heure actuelle d'examens de la vue et d'urgences oculaires entièrement couverts par la RAMQ », fait valoir Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ.

Puisque l'incidence des maladies oculaires augmente à partir de 65 ans, les aînés seraient les plus durement frappés par un échec des négociations entre le gouvernement et l'Association des optométristes du Québec. Rappelons que les aînés n'ont habituellement pas accès à des assurances collectives, lesquelles couvrent d'ailleurs de moins en moins les soins liés à la santé oculaire.

« Les soins de la vue ont une importance capitale pour les aînés. Nous sommes convaincus que si des tarifs s'appliquent désormais aux examens de la vue, cela incitera bien des aînés à les espacer ou à tarder indûment avant de consulter pour un problème lié à la santé oculaire. Cela signifierait un grave recul pour les aînés et se solderait par des coûts de santé supérieurs en bout de ligne. Déjà que les aînés s'appauvrissent et s'endettent pour payer leurs lunettes », ajoute M. Dupont.

Dans le cadre du renouvellement de leur entente quinquennale, les optométristes demandent une augmentation des tarifs remboursés par la RAMQ pour différents actes, à hauteur du modèle de rémunération du secteur privé, sans quoi ils se soustrairont de la RAMQ. Le Réseau FADOQ incite les deux parties à retourner à la table de négociation en gardant en tête leur rôle respectif dans la société, de façon à ce que les citoyens les plus vulnérables ne fassent pas une fois de plus les frais des mésententes entre le gouvernement et les ordres professionnels.

Avec plus de 495 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

