Témoignages troublants du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux - M. Barrette, entendez-vous leur détresse ?







LONGUEUIL, QC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - « M. Barrette, entendez-vous la détresse des professionnel·le·s et des technicien·ne·s du réseau de la santé et des services sociaux ?, s'interroge la présidente de l'APTS, Carolle Dubé. Entendez-vous leur douleur et leur grogne ? À l'APTS, nous, on l'entend et de plus en plus fort. Cessez de de nier la réalité. Agissez ! »

Voici seulement quelques-uns des témoignages que nous avons reçus au cours des dernières heures :

« Les gens quittent rapidement en maladie... dont beaucoup de jeunes employés. Plusieurs personnes récemment embauchées quittent leur emploi. Les intervenants vivent de l'agressivité verbale et parfois physique. Cette agressivité répétitive devient angoissante et épuisante. Nous avons choisi cette profession afin de venir en aide aux familles... mais nous sommes nous-même en détresse. » - éducatrice en centre jeunesse

« Mon équipe a vécu l'enfer et elle le vit encore. Nous sommes quatre intervenantes sur six à être parties en congé pour dépression. Nous sommes à boutte ! Tout le monde est revenu au travail, sauf moi. Je vois parfois mes collègues, et on me dit que c'est aussi pire qu'avant. J'ai peur de retourner au travail même si je serai en retour progressif. Je serai fragile et les conditions sont épouvantables. Les tâches statistiques sont maintenant si importantes que nous en venons à oublier l'aspect humain du travail. » - technicienne en assistance sociale en CLSC

« Je travaille dans le réseau de la santé depuis bientôt quatre ans. Je suis psychologue. Lorsque j'ai commencé, j'avais à coeur l'amélioration des soins en santé mentale à la population. Les dernières années ont été éprouvantes, au point où j'ai perdu cinq collègues psychologues qui ont laissé le réseau public. Pendant les trois dernières années, plus de la moitié de mon équipe de travail est allée en congé de maladie à un moment ou un autre par épuisement. Il s'agissait d'intervenants en santé mentale. M. Barrette, les gens quittent le réseau depuis que vous êtes au pouvoir. » - psychologue en CLSC

« M. Barrette, vous ne voulez donc vraiment rien entendre et rien voir. Votre réforme est un désastre pour l'ENSEMBLE du réseau. Personne n'est épargné par les coupures. Les charges de travail ne permettent pas de donner des services de qualité ni de respecter les exigences de nos ordres professionnels. Sans parler des congés de maladie non remplacés, du stress constant, des formations refusées, etc. Le réseau est malade parce que VOUS l'avez rendu malade en imposant les CISSS/CIUSSS, ces mégastructures qui ne sont rien qu'un amalgame de structures déjà sous financées qui, comme par magie, doivent devenir ultra-performantes avec des coupures de personnel et de moyens. Il serait peut-être temps de sortir de votre pays merveilleux et de venir dans la réalité. Notre réalité. » - travailleuse sociale en hôpital psychiatrique

« Les risques d'agression sont présents et les employeurs ne savent pas comment soutenir les intervenants qui ont vécu une agression. Ça amène des arrêts de travail. Tous les jours, on vit de la violence, ça use à long terme et c'est pourquoi il y a un taux de roulement élevé et que de plus en plus de jeunes cherchent à aller travailler dans un autre domaine. » - éducateur en centre jeunesse

« L'APTS est disponible en tout temps pour s'asseoir avec le ministre afin de discuter avec lui de nos solutions. Le réseau craque de partout. Agissons maintenant », de conclure la présidente.

À propos de l'APTS

Avec 52 000 membres, l'APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et des services sociaux. Elle représente plus d'une centaine de titres d'emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l'intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 14:47 et diffusé par :