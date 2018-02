Euro Media Group nomme deux co-PDG







PARIS, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

François-Charles Bideaux rejoint Euro Media Group comme co-PDG à compter du 1er février 2018. François-Charles Bideaux était jusqu'à présent Directeur de Production du pôle Sport du groupe Canal + en France et sa grande expérience s'avérera primordiale pour l'exécution de la stratégie d'Euro Media Group. Auparavant François-Charles Bideaux a travaillé pour TF1 et HBS et compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des médias.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404066LOGO )



Patrick van den Berg a assuré en 2017 le rôle de PDG par intérim, parallèlement à sa fonction de Directeur Financier. Il sera désormais co-PDG et partagera avec François-Charles Bideaux la direction d'Euro Media Group, les deux dirigeants conduisant ensemble la stratégie et le management du groupe.

François-Charles Bideaux précise : « Je suis très heureux et honoré de rejoindre la direction d'Euro Media Group aux côtés de Patrick van den Berg et de partager mon expérience pour contribuer à son développement. Mon objectif principal sera d'accélérer la croissance du groupe tout en le conduisant vers la mutation de notre activité liée à l'UHD, la production IP, la remote production, la production légère ou simplifiée et les nouveaux services digitaux. Il est essentiel d'accompagner nos équipes vers ces évolutions technologiques et les nouveaux besoins du marché au sens large ».

Patrick van den Berg ajoute : « Je me réjouis de la venue de François-Charles et de la nouvelle structure managériale d'Euro Media Group. La forte complémentarité de profil et d'expertise de François-Charles et moi-même sera un atout majeur pour la réalisation des projets ambitieux du groupe. Après une année 2017 concluante, nous nourrissons de grandes ambitions pour 2018 et au-delà ».

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 14:58 et diffusé par :