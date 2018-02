Robert Dumas nommé Personnalité financière de l'année







Robert Dumas a été honoré lors de la soirée de dévoilement du Top 25 de l'industrie financière du Québec, organisé par le journal Finance et Investissement.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life Québec, a été nommé «Personnalité financière de l'année» lors du dévoilement du Top 25 de l'industrie financière du Québec, organisé par le journal Finance et Investissement.

Cette prestigieuse nomination témoigne des efforts soutenus de la Financière Sun Life pour accroître le rayonnement de la marque et la relation de proximité avec les Québécois. Depuis 2010, l'entreprise a pris un important virage, notamment en instaurant une présidence et une équipe de direction pour le Québec. Les efforts des leaders, des employés et des conseillers de la Financière Sun Life ont permis à l'entreprise de retrouver sa place dans le quotidien des Québécois.

«La nomination de Robert est une fierté pour nous. Son leadership et sa vision ont permis à la Financière Sun Life Québec de se hisser parmi les entreprises les plus admirées de l'industrie. Robert est un leader authentique et passionné, qui s'engage pleinement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la communauté d'affaires québécoise et de la collectivité. Le comité de direction canadien se joint à moi pour le féliciter» a mentionné Jacques Goulet, président, Financière Sun Life Canada.

«C'est un réel honneur de recevoir cette nomination. Je l'accepte au nom de toute l'équipe de la Financière Sun Life, qui a travaillé fort pour faire rayonner l'entreprise au Québec. Grâce à elle, nous pouvons aider les Québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Merci à nos employés et conseillers, merci à nos partenaires ainsi qu'à nos clients pour leur confiance!», a commenté Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life Québec.

Robert Dumas est entré à la Financière Sun Life en 2012 et en assume la présidence depuis 2014. Expert reconnu dans le milieu de la retraite, il possède une connaissance approfondie des besoins et des attentes des entreprises d'ici, qui s'appuie sur 30 ans de pratique. Fortement impliqué au sein de l'industrie, M. Dumas s'engage aussi auprès de nombreuses causes. Il préside le conseil d'administration de la Fondation du Musée Pointe-à-Callière et siège aux conseils des organismes Dans la rue et Centraide du Grand Montréal, dont il dirige la campagne annuelle de financement au sein de la Financière Sun Life au Québec. Il est aussi membre des conseils d'administration du Théâtre du Nouveau-Monde, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Finance Montréal.

À propos du Top 25 de l'industrie financière du Québec

Dans le cadre du Top 25 de l'industrie financière du Québec, le journal Finance et Investissement décerne, dans son édition de février, le prix de la Personnalité financière de l'année. Cette distinction souligne l'influence et les réalisations exceptionnelles de cette personne et également la croissance vigoureuse de l'entreprise sous sa direction. Le Top 25 de l'industrie financière rend hommage à 25 cadres et hauts dirigeants habitant et travaillant au Québec qui se sont illustrés au cours de la dernière année. Le choix des lauréats est effectué par un jury formé de personnalités de l'industrie financière.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements pour les médias :

Annie Martin

Conseillère principale, relations publiques

Marketing et communications, Québec

Tél. : 514-904-9757

annie.martin@sunlife.com



SOURCE Financière Sun Life Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 14:20 et diffusé par :