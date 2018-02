Le syndicat Unifor salue l'investissement de 250 millions de dollars à l'usine Vaudreuil de Rio Tinto située à Arvida







SAGUENAY, QC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor qui représente les travailleuses et travailleurs de l'usine Vaudreuil de RT se réjouit de l'annonce faite ce matin par la direction de l'entreprise. « On ne peut que saluer la nouvelle qui va exactement dans le sens que nous demandons depuis des années », a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

Ainsi, le syndicat a appris que le géant de l'aluminium investira 250 millions de dollars dans le traitement et la revalorisation des résidus de bauxite. De plus, on a confirmé que des démarches en vue d'obtenir l'autorisation de construire 16 nouvelles cuves à l'usine AP60 d'Arvida allaient se faire dès la semaine prochaine.

Nous demandons depuis des années que les phases 2 et 3 soient effectuées en vue de passer à la technologie AP60. « Les planètes sont en train de s'aligner de la bonne manière pour nous, ce qui consolidera nos emplois », a indiqué pour sa part Alain Gagnon, président de la section locale 1937, SNEAA-Unifor.

Le syndicat Unifor représente plus de 1600 membres dans le secteur de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean uniquement.

