Selon ALO Bariatrics, centre d'excellence en chirurgie bariatrique, le Mexique est un engin du tourisme médical en Amérique du Nord







TIJUANA, Mexique, le 7 février 2018 /CNW/ - Les centres d'excellence comme ALO Bariatrics, relevant la barre pour atteindre les niveaux de qualité les plus élevés dans l'industrie, faciliter aux patients l'accès aux principales destinations du tourisme médical et faire bénéficier des soins spéciaux d'un personnel hautement qualifié ainsi que des coûts réduits, incarnent quelques-uns des facteurs prédictifs qui font dire que le Mexique est devenu l'engin du tourisme médical en Amérique du Nord.

En tant qu'industrie, le tourisme médical continue d'enregistrer une croissance soutenue, notamment au Mexique où affluent des voyageurs fortement attirés par son offre médicale : soins médicaux de classe mondiale, chirurgiens hautement qualifiés, praticiens spécialisés et hôpitaux certifiés de haut niveau désireux de traiter les étrangers.

À l'échelle mondiale, des millions de patients ayant subi une chirurgie bariatrique ont vu s'améliorer leur état de santé général, ont changé leur façon de vivre et ont maintenu leur perte du poids. En effet, dans la mesure où les interventions bariatriques continuent de se révéler concluantes, leur adoption et leur popularité ne feront qu'augmenter.

Cela dit, pour de nombreux candidats à la chirurgie bariatrique aux États-Unis, au Canada et dans bien des pays d'Europe, le prix de cette intervention est si élevé que se rendre au Mexique pour en bénéficier est devenu une alternative avantageuse lorsqu'on considère la haute qualité des soins, la sensibilité au prix et leur caractère accessible.

Qui plus est, aux yeux des patients à l'étranger, le Mexique, accessible par de nombreux vols directs en provenance des États-Unis, du Canada et de certains pays européens, est une destination stratégique mondiale hors pair.

Le Dr Alejandro Lopez, chirurgien bariatrique en chef chez ALO Bariatrics, qui a commencé ses opérations en 2008 à trois emplacements pratiques -- Tijuana, Guadalajara et Puerto Vallarta --, dit avoir adopté à l'égard de l'industrie une approche à la fois créative et simple : offrir aux candidats à la chirurgie bariatrique, et ce, à une fraction du prix aux États-Unis et au Canada, une prestation médicale de classe mondiale, complète et fluide, au sein des hôpitaux certifiés.

Pour ALO Bariatrics, le choix de ses emplacements n'était qu'une question d'offrir aux patients la facilité et le confort auxquels ils sont habitués. C'est-à-dire que Tijuana est facilement accessible par voie terrestre depuis les États voisins du sud, en l'occurrence la Californie, l'Arizona et le Nevada, Guadalajara dessert d'innombrables vols directs de la côte est des États-Unis et Puerto Vallarta offre de nombreuses correspondances vers la plupart des grandes villes du Canada.

Les chirurgiens d'ALO Bariatrics hautement qualifiés, formés à l'étranger, titulaires d'un certificat de spécialiste, triés sur le volet, ont été rigoureusement sélectionnés pour leurs prouesses techniques exceptionnelles. Rien d'étonnant à ce qu'ils détiennent un record impressionnant de plus de 6 000 chirurgies bariatriques réussies et se voient louanger par les patients pour les soins, la chaleur et le professionnalisme, de niveau inégalé, à leur endroit.

