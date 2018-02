Heidrick & Struggles lance la société Heidrick Consulting







- Une gamme intégrée de services de conseil guidera les clients pour agir avec rapidité et agilité sur des marchés volatils et incertains

- Andrew LeSueur désigné directeur général d'Heidrick Consulting

- Karla Martin et Barbara Spitzer rejoignent Heidrick Consulting en tant qu'associées ; et Shaloo Kakkar Kulkarni en tant que directrice

- David Clary rejoint la société au poste de directeur d'exploitation d'Heidrick Consulting

CHICAGO, 7 février 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), fournisseur de premier plan de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise à l'échelle mondiale, a lancé aujourd'hui sa société Heidrick Consulting sur le marché international.

La nouvelle entreprise combine les activités Conseil en leadership et Façonnement de la culture d'entreprise en une gamme intégrée unique de services de conseil, qui vient compléter ses capacités bien établies de recherche de cadres.

« Heidrick Consulting aidera nos clients à accélérer la performance de leurs dirigeants, de leurs équipes et de leurs organisations, ainsi qu'à développer une culture d'entreprise prospère », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président-directeur général d'Heidrick & Struggles. « Grâce à une gamme complète d'outils analytiques et de renseignements basés sur des données, nos consultants guideront nos clients pour qu'ils puissent agir avec rapidité et agilité dans des environnements d'exploitation incertains et rapidement changeants. »

Heidrick Consulting propose à ses clients des services qui incluent l'évaluation et le développement du leadership, l'efficacité des organisations et des équipes, ainsi que le façonnement d'une culture d'entreprise.

Vidéo d'Heidrick Consulting : http://bit.ly/2EKHSUK

Andrew LeSueur nommé directeur général d'Heidrick Consulting

Andrew LeSueur, ancien directeur général de l'activité Conseil en leadership sur le continent américain, a été désigné directeur général d'Heidrick Consulting. Il a dirigé les étapes finales de l'intégration des activités Conseil en leadership et Façonnement de la culture d'entreprise de la société.

« Andrew possède des qualifications uniques permettant de diriger une société qui délivre à nos clients un impact transformationnel à l'échelle mondiale, ainsi que de renforcer les synergies des clients entre nos activités bien établies de services de conseil et de recherche de cadres », a déclaré Rajagopalan.

Les services proposés par LeSueur aux clients se focalisent sur l'accélération de la performance grâce au façonnement de la culture d'entreprise, à l'efficacité optimale des équipes, aux évaluations du leadership/des fonctions, ainsi qu'au changement des organisations. LeSueur était auparavant associé en recherche de cadres, desservant des clients des secteurs des transports et de la logistique, du capital-investissement, des services financiers, et de l'industrie. Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, il travaillait chez McKinsey, où il occupait les fonctions d'associé chargé d'aider les clients à concevoir, appliquer et conserver des transformations en faveur de la performance.

Colin Price, qui exerçait les fonctions d'associé directeur de l'activité Conseil en leadership, se focalisera sur le service clients d'Heidrick Consulting, ainsi que sur le développement et le renforcement de la propriété intellectuelle et du leadership éclairé de la société.

Heidrick Consulting renforce son expertise grâce à l'arrivée de nouveaux consultants

Renforçant ses services et son expertise de conseil, Heidrick Consulting a récemment intégré deux associées et une directrice à l'équipe d'Heidrick Consulting :

Karla Martin , qui rejoint les bureaux de San Francisco en tant qu'associée, apporte à la société une expérience approfondie dans les domaines de la transformation numérique, des opérations, du développement stratégique et de l'exécution. Elle a exercé les fonctions de consultante chez Booz Allen dans les secteurs de la vente au détail, du luxe et des technologies, a fait partie de la direction exécutive de Google, et a participé à des initiatives entrepreneuriales chez shopkick et Inspired Luxe.

, qui rejoint les bureaux de en tant qu'associée, apporte à la société une expérience approfondie dans les domaines de la transformation numérique, des opérations, du développement stratégique et de l'exécution. Elle a exercé les fonctions de consultante chez dans les secteurs de la vente au détail, du luxe et des technologies, a fait partie de la direction exécutive de Google, et a participé à des initiatives entrepreneuriales chez shopkick et Inspired Luxe. Barbara Spitzer rejoint les bureaux de New York en tant qu'associée, ayant dirigé plusieurs initiatives dans les domaines de la transformation à grande échelle, de l'élaboration de l'organisation de la direction, de la culture d'entreprise, de la gestion des talents, et de la gestion du changement. Avant d'exercer ces fonctions, Spitzer occupait le poste d'associée fondatrice de Two Rivers Partners, société de conseil spécialisée dans les structures organisationnelles, les solutions de talents et le changement transformationnel.

rejoint les bureaux de en tant qu'associée, ayant dirigé plusieurs initiatives dans les domaines de la transformation à grande échelle, de l'élaboration de l'organisation de la direction, de la culture d'entreprise, de la gestion des talents, et de la gestion du changement. Avant d'exercer ces fonctions, Spitzer occupait le poste d'associée fondatrice de Two Rivers Partners, société de conseil spécialisée dans les structures organisationnelles, les solutions de talents et le changement transformationnel. Shaloo Kakkar Kulkarni rejoint les bureaux de Londres au poste de directrice, spécialisée dans la délivrance d'efficience et de performance pour les organisations dans le cadre de redressements, d'acquisitions, de cessions, de restructurations, de croissance organique et de création de coentreprises. Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, Kulkarni a occupé plusieurs postes de direction au sein des départements financiers de Santander et Citibank.

« Karla, Barbara et Shaloo apportent à la société des connaissances approfondies en matière de changement transformationnel, ainsi que les compétences dont les futurs dirigeants ont besoin pour réussir à l'ère de la rupture », a déclaré LeSueur. « Leur talent collectif se révélera essentiel à notre stratégie de croissance chez Heidrick Consulting à l'heure où nous débutons l'année 2018. »

David Clary rejoint la société au poste de directeur d'exploitation d'Heidrick Consulting

Fort d'une carrière de plus de 20 ans dans les services professionnels, David Clary rejoint Heidrick & Struggles au poste de directeur d'exploitation d'Heidrick Consulting. Auparavant, il occupait le poste de vice-président principal des services aux clients chez Procurian, unité commerciale d'Accenture. Avant la vente de Procurian à Accenture, Clary a exercé plusieurs fonctions clés, telles que la direction de l'activité de conseil de la société, de l'unité commerciale européenne, et de la gestion du programme mondial. Clary travaillait auparavant au sein de l'unité de conseil en gestion chez A.T. Kearney.

« David a joué un rôle clé dans la transformation de Procurian, qui est passé du statut de solide fournisseur de services de conseil à celui de société de délocalisation des processus commerciaux SaaS (logiciel en tant que service), grâce au développement de produits innovants et à une focalisation sur la commercialisation », a déclaré LeSueur.

À propos d'Heidrick & Struggles :

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en talents et dirigeants de niveau cadre des meilleures organisations mondiales, et agit en tant que conseiller de confiance dans le domaine des services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise. Il y a plus de 60 ans, le cabinet Heidrick & Struggles a été pionnier dans la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société fournit des solutions intégrées de leadership pour aider ses clients à changer le monde, one leadership team at a time® (en se concentrant sur une équipe de leadership après l'autre). www.heidrick.com

À propos d'Heidrick Consulting :

Heidrick Consulting s'associe à ses clients pour façonner les dirigeants, les équipes, les organisations et les cultures dont ils ont besoin pour accélérer la performance, surmonter les obstacles et surpasser leurs attentes les plus élevées. Notre offre mondiale réunit une équipe composée de professionnels hautement expérimentés dotés d'une large expertise en évaluation et développement du leadership, en efficacité des équipes et des organisations, ainsi qu'en façonnement de la culture d'entreprise. Nous sommes une société d'Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), conseiller mondial prééminent auprès de conseils d'administration et de cadres dirigeants sur tous les aspects liés au talent exécutif, y compris la recherche de cadres. http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting

Contact médias :

Jon Harmon +1 312.496.1593

jharmon@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 13:27 et diffusé par :