Le lancement d'Influence Chain à Singapour suscite plus d'enthousiasme pour la technologie blockchain

SINGAPOUR, 7 février 2018 /PRNewswire/ -- L'inauguration officielle du centre d'activités de la région Asie-Pacifique d'Influence Chain à Singapour a eu lieu dans l'après-midi du 4 février, au théâtre Mastercard, Marina Bay Sands.

Plusieurs célébrités chinoises et des pays d'Asie du Sud-Est ont fait leur apparition sur le tapis rouge pour célébrer le lancement à Singapour, une étape importante dans le développement d'Influence Chain.

Michael Owen , la légende de la sélection anglaise de football et du football européen ;

, la légende de la sélection anglaise de football et du football européen ; Fann Wong , actrice, mannequin et chanteuse singapourienne ;

, actrice, mannequin et chanteuse singapourienne ; Zhang Jizhong, le producteur et réalisateur le plus connu de la télévision et du cinéma chinois ;

Yayan Ruhian, immense talent indonésien des arts de la scène et des arts martiaux ;

Siti Kamaluddin , la première réalisatrice du Brunei , considérée comme l'une des 50 femmes les plus influentes au Brunei .

Dans son discours d'ouverture, le co-fondateur d'Influence Chain, Heng Xia, a présenté les premiers objectifs et l'avenir prometteur du projet. « Je suis persuadé que la prochaine génération de la 'fan' économie va créer de nouveaux modes d'interaction entre les influenceurs et leurs supporteurs et fans, parce qu'elle est fondée sur la valeur. Ils peuvent partager leurs intérêts communs à travers notre plateforme ».

Michael Owen se souvient de l'expérience qu'il a vécue pendant et après sa carrière : « Bien que retraité, je bénéfice encore de l'influence que toutes ces personnes bienveillantes m'ont accordée. C'est une source d'inspiration qui me pousse à continuer et à augmenter la portée de cette influence. Celle-ci a sa valeur, qui augmente proportionnellement au nombre de personnes impliquées. Lorsque j'ai découvert Influence Chain, j'ai été surpris de voir à quel point sa vision coïncide avec la mienne. L'entreprise s'attèle à apporter la valeur considérable des influenceurs mondiaux au monde, à créer une plate-forme pour que les fans du monde entier interagissent mieux et plus étroitement, et à optimiser la valeur que procure l'influence ».

M. Zhang Jizhong et Mme Siti Kamaluddin ont fait part de leur point de vue sur cette nouvelle combinaison de technologie blockchain et d'économie basée sur les célébrités, lors de la table ronde qui a suivi. « Les fans et les supporteurs exerceront désormais une influence sur le processus de production des films, en termes de financement, casting et créativité. »

Fondée par un groupe privilégié, Influence Chain crée un écosystème fondé sur un jeton qui exploite les avantages de la blockchain privée en construisant un échange de jetons, où le pouvoir des personnes influentes (propriété intellectuelle individualisée) peut être monétisé en actifs numériques. Autre concept fondamental et élément central de l'écosystème, Influence Index est le résumé analytique mis à la disposition du public pour suivre les prestations des personnes influentes sur Influence Exchange. Les fans et supporteurs uniques de chaque influenceur pourront évaluer la portée de leur influence et prendre des décisions commerciales. Influence Chain aspire ainsi à créer des flux de valeur et utilise des cas concrets entre influenceurs et supporteurs.

Influence Chain a lancé des antennes à Séoul, Bangkok et Dubaï en 2017.

Le premier lancement de l'année 2018 montre que Singapour revêt une importance particulière en tant que centre des régions Asie-Pacifique et Asie du Sud-Est, en termes d'influence économique.

Parez-vous des feux de la technologie blockchain, transformez le pouvoir de l'influence en valeur réelle. L'influence remodèle le monde et accueille la « fan » économie 4.0.

