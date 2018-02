Jean-François Chalifoux reconnu pour une deuxième année consécutive dans le Top 25 de l'industrie financière







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le journal Finance et Investissement a dévoilé son palmarès des 25 plus importantes personnalités de l'industrie financière au Québec. Pour une deuxième année consécutive, M. Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, s'est taillé une place parmi les cinq finalistes de la catégorie Assureurs.

« C'est avec beaucoup de reconnaissance que je reçois cette prestigieuse nomination. Figurer dans ce palmarès aux côtés des dirigeants les plus engagés de l'industrie me rend très fier et je le dois en grande partie à tous mes collaborateurs ainsi qu'à tous les employés de SSQ Assurance », a témoigné Jean-François Chalifoux.

M. Chalifoux inspire par son approche novatrice et ambitieuse, qui vise à développer une organisation adaptée à la réalité d'aujourd'hui et aux besoins de demain. Au courant de la dernière année, Jean-François Chalifoux a su orchestrer la mise sur pied d'une nouvelle structure organisationnelle, la fusion d'entités juridiques, la mise en oeuvre d'un ambitieux plan stratégique et le lancement d'un projet rassembleur d'évolution culturelle, en plus de livrer une solide performance financière.

Dans le cadre de son mandat à titre d'administrateur de l'ACCAP, M. Chalifoux travaille à créer un climat législatif et réglementaire favorisant les activités des assureurs et préconisant des politiques d'intérêt public, qui contribuent favorablement à l'économie et à la société canadienne.

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de onze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

