Révision du Code de la sécurité routière - CAA-Québec souhaite un autre tour de vis pour l'alcool et les distractions

QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - CAA-Québec est favorable aux mesures proposées par Québec afin de dépoussiérer le Code de la sécurité routière, mais s'interroge sur l'absence de sanctions administratives pour l'alcool au volant à 0,05 et le maintien du statu quo à l'égard des points d'inaptitude en matière de distraction au volant.

«Des sanctions administratives entre 0,05 et 0,08, comme la suspension du permis de conduire pendant 24 heures, sont en vigueur dans toutes les autres provinces canadiennes et c'est très clair, ça marche! Ça sauve des vies et évite des tragédies. Il est temps d'aller nous aussi de l'avant», tranche Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec. «Quand on sait que la grande majorité des 15 000 permis de conduire suspendus chaque année pour la capacité de conduite affaiblie sont liés à une première offense, on comprend vite que l'instauration de mesures administratives aurait un effet extrêmement dissuasif pour ceux qui jouent sur la ligne!»

C'est bien de se préoccuper des récidivistes de l'alcool au volant en les obligeant à munir leurs véhicules d'un antidémarreur éthylométrique, mais une prise de conscience de l'ensemble des conducteurs est souhaitable. Les mesures administratives permettent cette prise de conscience pour le conducteur intercepté, sans pour autant lui accoler des conséquences criminelles.

Tant qu'à s'inspirer de l'Ontario!

«Le projet de loi 165 s'inspire fortement de mesures adoptées en Ontario. Hausse des amendes, mesures plus restrictives pour les détenteurs d'un permis d'apprenti conducteur ou probatoire, distractions... Tant qu'à s'inspirer de l'Ontario, peut-être que nous aurions dû le faire également pour les sanctions administratives à 0,05», souligne Mme Gagnon.

«Une telle mesure peut être impopulaire, mais il appartient au gouvernement d'y mettre les efforts pour qu'elle soit socialement acceptée. À ce titre, nous croyons que les gains réalisés dans les bilans routiers des autres provinces constituent le meilleur argument. Si la mesure fonctionne, qu'attendons-nous?» demande Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Les points d'inaptitude font réfléchir davantage que les amendes

Le gouvernement propose aussi de sanctionner plus sévèrement les récidivistes de l'utilisation d'appareils électroniques au volant et ceux qui ne portent pas la ceinture de sécurité, en augmentant les amendes. Or, CAA-Québec estime dommage qu'aucune conséquence additionnelle sur les points d'inaptitude n'y soit attachée dans le présent projet de loi.

«Une amende plus salée fera réfléchir pour combien de temps? Une semaine? D'accord pour revoir les amendes, mais nous estimons que cette mesure à elle seule est insuffisante pour changer les comportements. L'accumulation de points d'inaptitude a un impact direct sur les contributions d'assurance pendant deux ans. Et le spectre de perdre son permis de conduire fait réfléchir», rappelle Mme Gagnon.

Si le ministre des Transports, André Fortin, a verbalisé son intention d'augmenter le nombre de points d'inaptitude pour les distractions, CAA-Québec croit néanmoins que le projet de loi 165 serait le véhicule idéal pour ce faire.

CAA-Québec a présenté mercredi 11 recommandations lors des consultations sur le projet de loi 165 au sujet de la refonte du Code de la sécurité routière. On peut consulter sur notre site Web le mémoire de CAA-Québec. L'essentiel se trouve aussi dans le communiqué publié en réaction aux modifications proposées en décembre dernier.

