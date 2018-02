Yanfeng Automotive Interiors honore ses fournisseurs européens







NEUSS, Allemagne, February 7, 2018

15 fournisseurs d ' excellence reçoivent des prix en récompense de leur performance exceptionnelle

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) a décerné son Supplier Award en récompense des performances exceptionnelles de ses fournisseurs européens. En tout, 15 fournisseurs ont remporté des prix dans différentes catégories, prix qui leur ont été remis hier au siège central européen de YFAI à Neuss.

YFAI attribue ce prix dans six catégories à ses fournisseurs européens, des entreprises qui produisent des plastiques, résines, produits chimiques, mousses, garnitures et composants métalliques. Les catégories dans lesquelles les fournisseurs ont été évalués sont les suivantes : la qualité, les coûts, la satisfaction des clients, le développement, la technologie et l'innovation ainsi que le service. En fonction du total de points obtenu, les prix de « Fournisseur de l'année », « Fournisseur éminent », ou le « Prix d'excellence des fournisseurs » ont été décernés aux entreprises dans différentes catégories.

« Notre prix annuel des fournisseurs récompense la performance exceptionnelle de nos meilleurs partenaires », a déclaré James Bos, Vice President Global Procurement de YFAI. « Nos fournisseurs sont un facteur important de notre réussite. C'est la raison pour laquelle nous désirons récompenser leur performance par ces prix.

La société allemande BASF, un grand fournisseur de composants de base, systèmes et produits spéciaux en polyuréthane destinés au marché mondial, est enchantée d'avoir été désignée « Fournisseur de l'année » pour la deuxième fois consécutive.

Le prix de « Fournisseur éminent » a été décerné à cinq fournisseurs internationaux : Beaulieu Fibres International de Belgique, SFS Group Austria GmbH d'Autriche et Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH d'Allemagne, ainsi qu'à deux entreprises chinoises Everwill Industrial Ltd. et Xin Point Corporation.

Neuf fournisseurs sont lauréats du « Prix d'excellence des fournisseurs » pour l'innovation technique, le service, la qualité et la satisfaction des clients. L'entreprise allemande Polyvlies Franz Beyer GmbH se réjouit de voir sa performance récompensée par le prix de l'innovation technologique. Ce fournisseur de matelas de fibres de Rhénanie du Nord-Westphalie a plus de 160 années d'expérience dans l'industrie textile et a développé, aux côtés de l'équipe innovation de YFAI, des fibres de verre et fibres naturelles visibles qui sont utilisées pour les panneaux de porte. « Cette magnifique reconnaissance de notre travail est aussi pour nous une incitation à faire encore mieux », a expliqué Ludger Löbbers, Directeur général de Polyvlies.

Une entreprise chinoise, Sunway Automotive Industry Co., Ltd., et trois entreprises allemandes ont remporté des prix dans la catégorie « Service ». Il s'agit de Polydesign Systems, Halung GmbH & Co. KG et Müller-Technik GmbH. Le « Prix d'excellence des fournisseurs » a été décerné au fabricant tchèque Mürdter Dvo?ák, lisovna, spol. s r.o. dans la catégorie « Qualité », tandis que deux entreprises allemandes, ISO Flock GmbH et ETG Elastomer Technik Gedern GmbH, ainsi que Lys Fusion Poland Sp. z o.o. de Pologne, étaient lauréates du prix dans la catégorie « Satisfaction des clients ».

À propos de Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et jouent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège central est situé à Shanghai, dispose d'une centaine d'usines de production et centres de technologie dans 20 pays avec plus de 33 000 salariés dans le monde entier. Ils conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Créée en 2015, Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise qui réunit Yanfeng, l'un des plus grands équipementiers automobiles de Chine et Adient, le leader mondial des sièges pour l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.YFAI.com.

