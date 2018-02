Un accès plus facile aux services gouvernementaux pour la population canadienne - Nuage public désormais accessible







OTTAWA, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Services partagés Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à développer une plateforme de technologie de l'information moderne, fiable et sécurisée pour la prestation de programmes et de services numériques destinés à la population canadienne. Aujourd'hui, L'honorable Carla Qualtrough, ministre de Services publics et Approvisionnement et ministre responsable de Services partagés Canada, a annoncé que Services partagés Canada (SPC) offre maintenant des services d'infonuagique publics au gouvernement du Canada.

Un gouvernement ouvert est un bon gouvernement. Ainsi, ces nouveaux services d'infonuagique profiteront à la population et aux familles canadiennes en augmentant l'accès aux données et aux services gouvernementaux. L'utilisation immédiate de services d'infonuagique publics qui traitent des données non classifiées pourrait comprendre le stockage de collections numériques accessibles au public, comme des documents d'archives. Ces services pourraient également permettre l'analyse d'ensembles de données scientifiques non classifiées trop importants pour être traités par des applications traditionnelles.

Être ouvert signifie aussi travailler avec les spécialistes de l'industrie pour obtenir les meilleurs résultats. En tant que courtier en infonuagique, SPC travaillera avec les ministères fédéraux pour les aider à choisir la solution adaptée à leurs besoins parmi un large éventail de services et de fournisseurs de services d'infonuagique.

Citations

« Ces services d'infonuagique amorcent une nouvelle ère passionnante dans la façon dont les services et les programmes fédéraux seront offerts à la population canadienne. Le nuage permettra au gouvernement du Canada d'exploiter l'innovation des fournisseurs du secteur privé pour rendre sa technologie de l'information plus souple. Les services d'infonuagique permettront à la population canadienne d'accéder plus facilement à de nouveaux services et programmes numériques, comme les systèmes géospatiaux, qui appuieront nos scientifiques et nos urbanistes. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de Services publics et Approvisionnement Canada, et ministre responsable de Services partagés Canada

« La prestation de meilleurs services numériques repose avant tout sur une infrastructure de TI moderne. Pour répondre rapidement aux besoins changeants des Canadiens tout en améliorant constamment ses services, le gouvernement du Canada doit se procurer de nouvelles solutions infonuagiques agiles. »

L'honorable Scott Brison

Président du Conseil du Trésor du Canada

Faits en bref

Le processus d'approvisionnement collectif pour les services d'infonuagiques se traduira par l'attribution de 22 contrats. Les services d'infonuagique mis en place par l'intermédiaire de ces contrats ne concernent que des données non classifiées.

L'information stockée dans le nuage fournit des données ouvertes aux gouvernements, aux chercheurs, aux entreprises et à la population canadienne. Ces données sont utilisées à diverses fins, notamment pour les interventions d'urgence, la conservation, le transport, l'établissement des droits de propriété sur les réseaux sociaux des consommateurs et le tourisme.

Les services d'infonuagique seront fournis au besoin, ce qui permettra d'adapter le coût des services aux besoins des organismes fédéraux.

au besoin, ce qui permettra d'adapter le coût des services aux besoins des organismes fédéraux. Un processus d'acquisition distinct de services d'infonuagique se rapportant aux exigences en matière de données hautement délicates sera lancé à une date ultérieure.

L'annonce a été faite lors de la journée « L'infonuagique d'abord » organisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada . L'événement a rassemblé des dirigeants du gouvernement et des secteurs de l'industrie afin qu'ils échangent sur leurs expériences en infonuagique ainsi que sur les pratiques exemplaires.

Produits connexes

Invitation à se qualifier pour le processus d'approvisionnement concernant des services d'infonuagique publics

DOCUMENT D'INFORMATION

Services d'infonuagique

Le gouvernement du Canada (GC) adopte l'innovation et la créativité du secteur privé pour répondre à la demande croissante de services et de capacités de technologie de l'information. L'utilisation des services d'infonuagique permettra de créer l'infrastructure moderne nécessaire à la prestation des programmes et des services offerts à la population canadienne.

L'infonuagique est la prestation de services d'informatique -- services de serveurs, de stockages, de bases de données, de réseaux, de logiciels, d'analyse -- dans Internet. Des entreprises offrent ces services et sont appelées fournisseurs de services d'infonuagique. Elles se chargent habituellement des services fondés sur la demande.

Ces nouveaux outils amélioreront les services offerts à la population canadienne en augmentant la réactivité, la souplesse et le rapport qualité-prix pour les applications utilisées dans la prestation des programmes et services. Cette première série de services d'infonuagique du GC traitera les données non classifiées seulement, ce qui peut comprendre le stockage, les données accessibles publiquement, comme le matériel archivé, les données ouvertes générées par le gouvernement et de grands ensembles de données générées par la communauté scientifique.

Ces types de services d'infonuagique fourniront des environnements sécurisés pour permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications de TI. Par exemple, le Service correctionnel du Canada l'utilise pour gérer les services techniques et les installations dans les établissements partout au Canada. Ce contrat démontre l'efficacité des services d'infonuagique au sein du gouvernement. Le GC tablera sur cette réussite qui vise les renseignements non classifiés seulement.

La clientèle de SPC des organisations fédérales a maintenant accès à une gamme étendue et flexible de capacités. Elle peut choisir d'utiliser l'infonuagique pour traiter, gérer et stocker des données.

Jusqu'à maintenant, SPC a attribué 22 contrats pour des services d'infonuagique et d'autres suivront. Avec la collaboration du Secrétariat du Conseil du Trésor, SPC agira en tant que courtier en services d'infonuagique. Ce qui signifie que SPC :

Travaillera avec les ministères et les organismes pour les aider à choisir la meilleure solution pour leurs besoins;

Fournira des opérations et une sécurité harmonisées;

Fournira une gouvernance en matière de TI;

Tirera parti du pouvoir d'achat du gouvernement du Canada .

