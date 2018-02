Les gouvernements du Canada et du Yukon améliorent la qualité, l'accessibilité et l'abordabilité de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour les familles







Les gouvernements signent un accord bilatéral

OTTAWA, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon font des investissements importants dans les systèmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour que les enfants bénéficient du meilleur départ possible dans la vie, tout en maintenant le caractère communautaire des programmes et des services. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, et la ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, l'honorable Pauline Frost, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord bilatéral de trois ans qui réaffirme leur volonté de soutenir les besoins uniques du Yukon en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L'accord prévoit l'affectation d'un peu plus de 7 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les investissements du Yukon dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Comme indiqué dans son plan d'action, le Yukon compte utiliser ces fonds pour offrir de l'aide sous forme de subventions additionnelles pour la garde d'enfants aux grands?parents qui prennent soin de leurs petits?enfants, pour offrir plus de ressources pour aider les éducateurs de la petite enfance, pour aider à maintenir en poste les éducateurs de la petite enfance qualifiés et pour améliorer les programmes inclusifs de garde d'enfants pour les enfants qui en ont le plus besoin.

Le financement permettra d'élaborer un curriculum qui comprend des programmes communautaires et adaptés à la culture afin de promouvoir le développement intellectuel et social, la sensibilisation culturelle, les langues des Premières Nations du Yukon et le français. Il servira également à soutenir la communauté franco?yukonnaise en offrant plus de possibilités d'apprentissage pour les jeunes enfants francophones qui n'ont pas accès actuellement à des services de garde en français.

L'accord constitue un résultat clé de l'une des priorités permanentes du gouvernement du Yukon, soit l'adoption d'une approche du bien-être centrée sur les citoyens qui aide les Yukonnais à s'épanouir. Plus précisément, l'accord répond à l'engagement du gouvernement à améliorer la coordination des programmes de la petite enfance afin d'en maximiser les avantages pour les enfants.

Cette annonce fait suite à l'accord historique conclu le 12 juin par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde de jeunes enfants concernant un Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le Cadre jette les bases d'une collaboration entre les gouvernements pour concrétiser une vision commune à long terme afin que tous les jeunes enfants du Canada puissent profiter de services d'apprentissage et de garde de qualité dans un environnement enrichissant.

En prenant soin de nos enfants aujourd'hui, nous veillons à la croissance et au renforcement de la classe moyenne pour les années à venir. L'accord bilatéral repose sur les investissements à long terme dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants annoncés par le gouvernement du Canada dans les budgets de 2016 et de 2017, qui totalisent 7,5 milliards de dollars sur 11 ans. Il constitue une autre mesure qui permettra d'assurer aux enfants du Yukon le meilleur départ possible dans la vie.

Citations

« Notre gouvernement croit que chaque famille canadienne devrait avoir accès à des services de garde de qualité, abordables et adaptés à son patrimoine culturel et linguistique, peu importe où elle vit au pays. L'accord annoncé aujourd'hui entre le Canada et le Yukon constitue un pas de géant pour faire en sorte que les enfants du Yukon connaissent le meilleur départ dans la vie, et nous savons que les enfants qui bénéficient d'une éducation préscolaire de qualité réussissent mieux à l'école et dans la vie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les familles ont plus d'options lorsque les services de garde sont abordables et accessibles; les parents peuvent aller travailler, et les enfants ont de meilleures chances d'atteindre leur potentiel. Cet accord conclu avec le gouvernement du Canada nous aidera à réaliser cet objectif pour un plus grand nombre de familles à revenu faible ou moyen, ce qui sera profitable pour notre économie. Nous continuerons à travailler avec les familles, les gouvernements des Premières Nations, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les éducateurs de la petite enfance en vue d'offrir des services de garde et une éducation de qualité aux enfants du Yukon. »

- L'honorable Pauline Frost, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

Les faits en bref

Dans les budgets fédéraux de 2016 et de 2017, le gouvernement a proposé d'investir 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour financer et mettre en place des services de garde abordables et de qualité partout au pays, tout particulièrement pour les familles qui en ont le plus besoin. De cette somme :

de 2017, le gouvernement a proposé d'investir 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour financer et mettre en place des services de garde abordables et de qualité partout au pays, tout particulièrement pour les familles qui en ont le plus besoin. De cette somme : 95 millions dollars serviront à combler les lacunes en matière de données afin de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants et de suivre les progrès;

serviront à combler les lacunes en matière de données afin de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants et de suivre les progrès;

100 millions de dollars seront affectés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;



un montant sera consacré au renforcement des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés à la culture.





Le gouvernement fédéral cherche à conclure avec chaque province et chaque territoire un accord bilatéral de trois ans qui précisera les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants propres à chaque administration ainsi que l'affectation des fonds à cette fin. Il a annoncé la conclusion d'accords bilatéraux avec six autres provinces et territoires, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador , la Nouvelle-Écosse, le Nunavut , l' Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard.





, la Nouvelle-Écosse, le , l' et l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cadre des accords bilatéraux, le gouvernement du Canada versera aux provinces et aux territoires 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les gouvernements présenteront chaque année un rapport sur les progrès réalisés relativement au Cadre et aux accords bilatéraux.





versera aux provinces et aux territoires 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les gouvernements présenteront chaque année un rapport sur les progrès réalisés relativement au Cadre et aux accords bilatéraux. De plus, afin de tenir compte de la culture et des besoins uniques des familles et des enfants inuits, métis et des Premières Nations, le gouvernement élabore conjointement un cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones en collaboration avec les Autochtones.





Le plan d'action du Yukon cible, sur trois ans, ces principaux domaines d'investissement, conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, soit :

cible, sur trois ans, ces principaux domaines d'investissement, conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, soit : augmenter de 14,5 % la subvention directe de fonctionnement pour les programmes de Whitehorse et de 34,5 % pour les programmes en région rurale;

et de 34,5 % pour les programmes en région rurale;

améliorer la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;



améliorer l'abordabilité et l'accessibilité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;



mettre à l'essai et mettre en oeuvre des pratiques novatrices, dont la création de neuf places flexibles en garderie pour les enfants de parents toxicomanes et la prestation d'une formation sur le programme À manipuler avec soin aux fournisseurs de services de garde afin de promouvoir la santé mentale des jeunes enfants;



améliorer les programmes de garde inclusifs pour les enfants qui en ont le plus besoin et qui ont des niveaux de capacité différents.

Document d'information

ACCORD ENTRE LE CANADA ET LE YUKON SUR L'APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS



Le 12 juin 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont signé le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il s'agit d'une étape très importante puisque les gouvernements ont convenu de collaborer pour résoudre certains des principaux problèmes nationaux en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les gouvernements travailleront à concrétiser la vision commune à long terme sous-jacente au Cadre en veillant à ce que tous les jeunes enfants du Canada puissent profiter de services d'apprentissage et de garde de qualité dans un environnement enrichissant. Ils se sont engagés à accroître la qualité, l'accessibilité, l'abordabilité, la flexibilité et l'inclusivité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, tout particulièrement pour les familles qui en ont le plus besoin.

La mise en oeuvre de ce cadre, ainsi que l'élaboration d'un cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones en collaboration avec les Autochtones, est financée par les investissements fédéraux annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017, lesquels totalisent 7,5 milliards de dollars sur 11 ans. Dans le cadre des accords bilatéraux, le gouvernement du Canada versera aux provinces et aux territoires 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour que chaque administration puisse répondre à ses besoins uniques en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les gouvernements du Canada et du Yukon ont conclu un accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Yukon recevra un peu plus de 7 millions de dollars sur trois ans.

Le plan d'action du Yukon cible, sur trois ans, quatre principaux domaines d'investissement, conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, soit :

améliorer la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en :

offrant des possibilités de perfectionnement professionnel et du matériel d'apprentissage à 132 éducateurs de la petite enfance;



mettant en oeuvre un nouveau curriculum adapté sur les plans culturel et développemental dans tous les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont profiteront environ 960 enfants;



offrant des subventions pour l'amélioration à tous les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour qu'ils puissent satisfaire aux exigences et aux normes en matière de santé et de sécurité;

améliorer l'abordabilité et l'accessibilité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en :

offrant une subvention directe de fonctionnement à 90 % des garderies pour qu'elles n'aient pas à augmenter les coûts défrayés par les parents ainsi que des subventions additionnelles pour la garde d'enfants aux grands?parents;



mettant sur pied deux nouvelles garderies dans des collectivités qui n'ont pas de programmes de garde d'enfants, ce qui permettra la création de 40 nouvelles places en garderie;

mettre à l'essai et mettre en oeuvre des pratiques novatrices, dont la création de neuf places flexibles en garderie pour les enfants de parents toxicomanes et la prestation d'une formation sur le programme À manipuler avec soin aux fournisseurs de services de garde afin de promouvoir la santé mentale des jeunes enfants;

améliorer les programmes de garde inclusifs pour les enfants qui en ont le plus besoin et qui ont des niveaux de capacité différents en :

créant cinq places supplémentaires en garderie pour des enfants ayant des besoins spéciaux;



améliorant la détection précoce des problèmes de développement;



réalisant une étude de faisabilité sur les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants francophones au Yukon .

D'ici la fin de cet accord de trois ans, le financement permettra :

d'aider huit éducateurs de la petite enfance à terminer leur programme de deux ans menant à un diplôme offert par le Collège du Yukon ;

; d'offrir des bourses d'études à 10 étudiants de collectivités rurales;

de fournir aux grands-parents un soutien supplémentaire sous forme de subventions pour la garde d'enfants, ce qui augmentera de 25 % le nombre de grands-parents ayant accès à un soutien supplémentaire et donnera lieu à une augmentation comparable du nombre d'enfants sous leurs soins;

de créer jusqu'à 18 nouvelles places pour les enfants des tranches d'âge clés en fournissant des fonds supplémentaires aux garderies par l'entremise de la subvention directe de fonctionnement;

d'améliorer la détection précoce des problèmes de développement en augmentant de 10 % le nombre d'éducateurs de la petite enfance qui reçoivent la formation basée sur le Questionnaire sur les étapes du développement;

de fournir des fonds aux gouvernements des Premières Nations du Yukon pour qu'ils puissent mieux comprendre les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de leurs citoyens et pour qu'ils soient en position favorable en vue de demander du financement supplémentaire.

