Julie Lemieux - Chargée de mission pour le Musée de la civilisation







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, monsieur Stéphan La Roche, est heureux d'annoncer que madame Julie Lemieux a accepté un mandat à titre de chargée de mission pour l'institution. Madame Lemieux mènera la réflexion visant une importante transformation du Musée de l'Amérique francophone. Cette révision de l'offre globale de l'actuel Musée aura pour objectif la mise en valeur de ce site exceptionnel, de ses collections uniques ainsi que de l'importante contribution du Séminaire de Québec à l'évolution de la Ville de Québec, du Québec et de l'Amérique française.

Citations :

« Madame Lemieux est une partenaire et une alliée de longue date de notre institution, a commenté Monsieur La Roche. Tout au long de sa carrière et notamment lors de son mandat à titre de conseillère municipale et vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Québec de 2009 à novembre 2017, Madame Lemieux a non seulement réalisé des projets d'envergure mais a aussi développé un impressionnant réseau de contacts qui sera certainement mis à contribution dans la réalisation de ce vaste projet, qui se veut rassembleur pour la communauté de Québec ».

Stéphan La Roche, directeur général

«Je suis extrêmement fière d'accompagner la dynamique équipe du Musée de la civilisation dans la transformation du Musée de l'Amérique francophone, a souligné Julie Lemieux. J'ai accepté de relever ce défi avec un grand bonheur, car il est à la mesure de mon amour pour ma ville, pour son patrimoine et pour notre histoire. La contribution du Séminaire de Québec mérite d'être mieux connue et de prendre vie dans un écrin exceptionnel. C'est un privilège pour moi de contribuer à raconter cette histoire inspirante et hors du commun.»

Julie Lemieux, chargée de mission

Faits saillants :

Le Musée de l'Amérique francophone est situé sur un site unique, au coeur du Vieux-Québec, dans un cadre historique exceptionnel reconnu en 1985 par l'UNESCO comme site du Patrimoine Mondial.

Le mandat de Julie Lemieux débutera le 26 février 2018.

Informations complémentaires :

Parcours de Julie Lemieux

Bachelière en droit de l'Université Laval, Julie Lemieux a fait carrière dans le monde de la presse écrite pendant 17 ans. D'abord à l'emploi du quotidien Le Droit d'Ottawa de 1993 à 1997 et par la suite au quotidien Le Soleil de Québec jusqu'en 2009.

Élue conseillère municipale à la Ville de Québec de 2009 à 2017, elle fut, à titre de vice-présidente du comité exécutif, responsable de nombreux dossiers dont l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le patrimoine, la culture et la techno-culture, les communications et l'image de marque ainsi que les grands événements culturels.

Elle a également présidé la Table de concertation du Vieux-Québec et la Commission de la révision du schéma d'aménagement. Elle a mené plusieurs des grandes planifications stratégiques de la Ville : Vision de développement de la Bibliothèque de Québec, Vision de l'art public, Vision du développement culturel, Vision du patrimoine 2027, Vision de l'arbre, Programmes particuliers d'urbanisme de Belvédère et de St-Roch et Vision des déplacements à vélo. Elle a aussi été à la tête de la construction des places publiques permanentes et éphémères municipales, telle la place Jean-Béliveau et a été étroitement impliquée dans la refonte de la politique de consultation publique.

Entre 2013 et 2017, elle a représenté la Ville de Québec au conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial à titre de vice-présidente (2013-2015) et de vice-présidente trésorière (2015-2017) et a fait élire la Ville de Québec à la présidence de cette organisation internationale en novembre 2017.

