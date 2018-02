Déclaration de la ministre Duncan à l'occasion de la levée du drapeau du Canada, au village olympique, aux Jeux olympiques d'hiver PyeongChang 2018

Le 31 janvier, la marque chinoise de vêtements de sports PEAK a tenu une conférence de lancement de collection au cours de laquelle ont été présentés les uniformes de six équipes nationales qui vont participer aux Jeux olympiques d'hiver 2018. Ces...

Aujourd'hui, Équipe Canada a vécu un moment important à PyeongChang : le drapeau canadien a été fièrement hissé au village olympique côtier. L'équipe olympique canadienne a été visiblement émue par cette cérémonie, et ces héros de haute performance...

BRP annonce la création du Groupe sports motorisés et le recrutement d'un nouveau membre de la haute direction. La nomination de Bertrand Thiébaut en tant que nouveau président de ce groupe entre en vigueur à compter du 12 février 2018. Le nouveau...

RBC dévoile aujourd'hui le nom d'un nouvel ambassadeur de sa marque : le golfeur professionnel Dustin Johnson. Premier joueur au classement mondial et cinquième joueur ayant remporté le plus de gains en carrière dans l'histoire du PGA TOUR,...