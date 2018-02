Motion unanime de l'Assemblée nationale - Pour une reprise des négociations







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos salue l'adoption unanime par les députés de l'Assemblée nationale d'une motion dénonçant les impacts négatifs du lockout et demandant une reprise des négociations.

La motion adoptée stipule que :

« Que l'Assemblée nationale du Québec reconnaisse que le lockout décrété à l'aluminerie ABI a des impacts négatifs sur les travailleurs et travailleuses, sur l'économie de la région du Centre-du-Québec et de la Mauricie et sur l'économie du Québec; que l'Assemblée nationale demande aux parties la reprise des négociations. »

« Ça envoie un message clair au siège social d'Alcoa à Pittsburgh, au siège social de Rio Tinto, à Londres. Nous espérons maintenant qu'ils donnent enfin de vrais mandats à leurs négociateurs pour trouver un règlement négocié», fait valoir le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

Le président de la section locale 9700, Clément Masse, salue lui aussi l'adoption de la motion adoptée par les parlementaires de tous les partis confondus. « Cela montre que cet enjeu dépasse les partis et les allégeances politiques. C'est essentiel pour les 1030 familles touchées, mais aussi pour l'économie de la région et tout le Québec », fait valoir Clément Masse.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

