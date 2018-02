Corporation Eléments Critiques : Mise à jour et discussions avec partenaires stratégiques







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2018) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) est heureuse de faire une mise à jour à ses actionnaires sur les plus récentes discussions avec des partenaires stratégiques, une revue des réalisations de 2017 ainsi que les récents développements du marché du lithium.

Discussions sur le financement du projet et partenaires stratégiques

Critical Elements continue de travailler en étroite collaboration avec son conseiller financier, Canaccord Genuity Corp., afin d'évaluer l'intérêt de partenaires stratégiques mondiaux qui cherchent à accélérer la mise en production du projet Rose Lithium-Tantale.

Il s'agit d'un processus organisé, compétitif et l'intérêt est fort. En parallèle, nous travaillons avec les banques et les institutions financières pour faire avancer la partie du financement en dette du projet.

Lors d'un récent voyage en Asie, la Société a rencontré plusieurs compagnies automobiles, fabricants de cathodes, maisons de commerce et fabricants de batteries. Plus de 12 ententes de confidentialité avec des parties stratégiques sont maintenant en place et ces derniers sont actuellement en processus d'examiner notre base de données virtuelles, ce qui illustre la concurrence sur le marché du lithium.

Les différents utilisateurs reconnaissent la force de notre équipe et sa capacité de livrer avec succès des produits au lithium dans le futur. Notre stratégie de développement permet aussi de répondre aux besoins actuels et futurs de tous les principaux utilisateurs.

Mise à jour sur le marché du lithium

La demande mondiale pour les produits au lithium s'est récemment intensifiée avec le lancement agressif des plates-formes de véhicules électriques OEM et les mandats gouvernementaux pour l'électrification des véhicules. Cela s'est accompagné d'importants projets de financements en équité ainsi que d'investissements stratégiques, fusions et acquisitions dans le secteur du lithium.

2017 a certainement été une année excitante dans le secteur du lithium. Les autorités à travers le monde continuent de faire des progrès afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ouvrir la voie aux véhicules électriques en établissant des plans d'élimination progressive des moteurs à combustion interne et en utilisant plutôt des batteries lithium-ion comme alternative énergétique. On note en particulier, que certains des plus grands marchés automobiles du monde, notamment la Chine, ont annoncé des changements de politique importants et des dates cibles pour arrêter la production et la vente de véhicules à énergie traditionnelle à l'intérieur de leurs frontières. Les constructeurs automobiles réagissent à ce mouvement en réaménageant leurs plates-formes de fabrication en prévision de ventes importantes de véhicules électriques. En fait, au cours des douze derniers mois, les grands constructeurs automobiles ont annoncé collectivement qu'ils dépenseraient plus de 100 milliards $ US pour établir des plates-formes de véhicules électriques d'ici 2030 afin de suivre la demande prévue.

Les principales annonces des plus grands constructeurs automobiles du monde comprennent:

Investissement de 11,0 milliards $ US d'ici 2022 pour soutenir 40 modèles électriques (https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-ford-motor/ford-plans-11-billion-investment-40-electrified-vehicles-by-2022-idUSKBN1F30YZ)

Investissement de 21,5 milliards $ US dans les véhicules électriques au cours des cinq prochaines années (http://english.yonhapnews.co.kr/business/2018/01/17/0502000000AEN20180117008651320.html)

40 milliards $ d'investissements dans les véhicules électriques d'ici 2020 (https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-investment-electric/volkswagen-accelerates-push-into-electric-cars-with-40-billion-spending-plan-idUSKBN1DH1M8)

Pour tenter de sécuriser l'approvisionnement en lithium, en prévision d'une forte demande de véhicules électriques, les utilisateurs en aval de lithium s'associent de plus en plus et investissent de manière stratégique dans des projets de développement de lithium.

Développements de 2017

De nombreuses étapes importantes ont été franchies en 2017, notamment la nomination de M. Steffen Haber à titre de président de la Société. M. Haber était auparavant président et chef de la direction de Rockwood Lithium, qui a été acquise par Albemarle pour 6,2 G $ US.

En mars 2017, nous avons complété avec succès notre usine pilote de production de spodumène avec des résultats exceptionnels par rapport aux normes de l'industrie. Notre dépôt à faible teneur en fer et en mica a permis des récupérations allant jusqu'à 92 % en circuit fermé et nous avons atteint des teneurs constantes allant jusqu'à 6,56 % de Li 2 O. Ces résultats ont confirmé les avantages métallurgiques de notre gisement et le schéma de traitement éprouvé et à faible risque pour l'étude de faisabilité et la future usine de production de spodumène. (https://www.cecorp.ca/fr/critical-elements-complete-avec-succes-les-essais-en-usine-pilote-et-produit-un-concentre-de-spodumene-dune-teneur-allant-jusqua-656-li2o/).

En mai 2017, nous avons annoncé les résultats de notre usine pilote de carbonate de lithium qui prouvait à nouveau la qualité unique de notre minerai avec des taux de récupération de 88,4 % avec une pureté de 99,9 % et des récupérations du minerai au carbonate de lithium de 81,4 %. Ces résultats se comparent très favorablement aux récupérations générales des autres projets de lithium ayant des récupérations moyennes de 60 % à 70 % du spodumène au carbonate de lithium. (https://www.cecorp.ca/fr/critical-elements-complete-avec-succes-les-essais-de-production-en-usine-pilote-de-carbonate-de-lithium/).

En juin 2017, l'ancien chef des finances de Rockwood Lithium et collègue de Dr. Steffen Haber, le Dr. Marcus Brune, a rejoint la Société en tant qu'administrateur. La nomination de M. Brune a également accru le savoir-faire de notre équipe quant au marché du lithium. Nous avons aussi recruté M. Lloyd Mayappo en tant que coordonnateur aux relations avec les Cris permettant ainsi d'accroître nos activités locales et également de faciliter la communication dans la communauté d'Eastmain.

(https://www.cecorp.ca/fr/corporation-elements-critiques-nomme-au-sein-de-son-conseil-dadministration-lex-cfo-de-rockwood-lithium/) (https://www.cecorp.ca/fr/lloyd-mayappo-se-joint-critical-elements-titre-de-coordonnateur-aux-relations-avec-les-cris/)

En juillet 2017, nous avons soumis notre étude d'impact environnemental au comité d'étude des répercussions environnementales et sociales (COMEX) et à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE). C'est une étape importante pour nous permettre de maintenir notre calendrier de développement. (https://www.cecorp.ca/fr/corporation-elements-critiques-depose-une-etude-dimpact-environnemental-pour-son-projet-rose-lithium-tantale/).

En août 2017, notre partenaire de coentreprise Lepidico Ltd. (« Lepidico ») a annoncé des résultats positifs de forage pour le projet Lemare et a démontré son potentiel futur au-delà de nos plans de développement actuels. Notre équipe d'exploration continue de démontrer le potentiel géologique de notre position stratégique à la Baie-James. (https://www.cecorp.ca/en/wide-spodumene-intercepts-at-lemare-lithium-project/).

Projet Lemare - résultats de forage :

33,7 m @ 0,94 % Li2O (LE-17-29)

18,0 m @ 2,00 % Li2O (LE-17-30)

28,5 m @ 2,15 % Li2O (LE-16-13)

24,0 m @ 1,87 % Li2O (LE-16-14)

21,0 m @ 1,75 % Li2O (LE-16-03)

En septembre 2017, nous avons accueilli favorablement les résultats de notre étude de faisabilité définitive pour le projet Rose lithium-tantale. Les résultats ont rapportés un TRI avant impôt de 48,2 % et un VAN de 1,25 milliard $.

(https://www.cecorp.ca/fr/corporation-elements-critiques-annonce-une-faisabilite-positive-pour-son-projet-rose-lithium-avec-une-van-8-avant-taxe-de-1257-g-et-un-tri-avant-taxe-de-482/).

Faits saillants de l'étude de faisabilité (communiqué de presse du 6 septembre 2017)

Production annuelle moyenne de 186 327 tonnes de concentré de lithium de qualité chimique

Production annuelle moyenne de 50 205 tonnes de concentré de lithium de qualité technique

Production annuelle moyenne de 429 tonnes de concentré de tantale

Durée de vie de la mine de 17 ans

Coûts d'exploitation moyens de 66.56 $ par tonne usinée, 458 $ (344 $US) la tonne de concentré Li 2 O (tous concentrés confondus)

O (tous concentrés confondus) Coût en capital initial estimé de 341,2 millions $ avant la variation du fonds de roulement

100 % d'équité pour le projet

Marge brute moyenne de 63.6%

VAN après impôts de 726 millions $ (à un taux d'escompte de 8 %), TRI de 34.9 % après impôts et assujettissement au prix de 1 500 $ US par tonne de concentré de lithium de qualité technique, 750 $ US par tonne de concentré de lithium de qualité chimique, 130 $ US par kg d'oxyde de tantale

Temps de construction anticipé de 21 mois

Nomination d'un conseiller financier

En décembre 2017, nous avons retenu les services de Canaccord Genuity Corp. à titre de conseiller financier afin d'évaluer et de coordonner les négociations en cours pour le financement et l'exploitation du projet. L'équipe de Critical Elements et ses conseillers sont actuellement à négocier avec plusieurs parties pour le financement du projet, y compris des ententes de type off-take.

(https://www.cecorp.ca/fr/mise-a-jour-sur-notre-partenaire-strategique-lembauche-dun-conseiller-financier-et-mise-a-jour-operationnelle/)

