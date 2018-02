civiliti + François Courville + UDO Design remportent le concours de design pour la Zone de rencontre Simon-Valois







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont heureux d'annoncer que l'équipe formée des firmes civiliti, François Courville et UDO Design a été sélectionnée par le jury pour le projet Aiguillage urbain, dans le cadre du concours de design pluridisciplinaire pour l'aménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois . La présentation publique des quatre équipes finalistes s'est tenue le 11 janvier dernier, alors que les délibérations du jury ont eu lieu le lendemain.

Un concept à échelle humaine ancré dans l'histoire du quartier

La prestation a su convaincre le jury grâce à sa cohérence avec l'actuelle place Simon-Valois, qui fait écho à l'histoire et au vécu du quartier, tout en l'inscrivant dans un contexte contemporain. L'utilisation de l'acier corten, le recours à une stratégie d'éclairage novatrice saluée pour ses qualités esthétiques et emblématiques et l'aménagement de zones « salons » végétalisées sur l'avenue Valois, où les passants pourront se détendre et profiter de la place publique, sont autant d'éléments qui ont été soulignés par le jury.

« Je suis ravi que le jury ait sélectionné le projet Aiguillage urbain. civiliti ayant signé l'aménagement de la place Simon-Valois en 2003 - avec le succès que l'on sait! - on peut donc s'attendre à une future Zone de rencontre Simon-Valois élégante et bien intégrée à la place publique actuelle », s'est exprimé le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais. « La qualité et la sobriété du design proposé permettront assurément à cet aménagement de s'inscrire dans le temps, en laissant une place de choix aux couleurs et à la vie de quartier, tout en signalant efficacement la transition aux piétons, vélos et véhicules qui devront cohabiter, dès leur entrée dans cette zone partagée », a-t-il ajouté.

« Le programme de rues piétonnes et partagées est un réel laboratoire d'innovation. Il s'appuie sur les compétences des arrondissements pour permettre la réalisation de projets propres à leur réalité, qui répondent véritablement aux besoins des citoyens. La transformation des rues en rues piétonnes permet de créer des lieux animés qui traduisent toute la vitalité et la créativité montréalaise. Je suis particulièrement fier de voir ce projet novateur se développer chez nous », a mentionné M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller d'Hochelaga.

Programme de rues piétonnes et partagées



Rappelons que le projet de la Zone de rencontre Simon-Valois consiste à aménager deux sections de rues partagées sur la rue Ontario et l'avenue Valois, ce qui augmentera considérablement la superficie actuelle de la place Simon-Valois. Ce concours s'inscrit dans le cadre du programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, une initiative qui vise à accélérer la mise en oeuvre de projets de piétonnisation du domaine public dans le but de placer le citoyen au centre de la dynamique urbaine et au coeur des processus d'aménagement des villes.

Le concours de design

Le concours de design pluridisciplinaire pour l'aménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois a été organisé en collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal et a bénéficié d'un engagement financier de 100 000 $ de ce dernier. Le concours se déroulait en deux étapes. Le jury s'est réuni une première fois, le 16 octobre 2017, pour analyser 20 propositions anonymes jugées admissibles et désigner quatre équipes finalistes qui ont présenté leur proposition le 11 janvier dernier.

L'encadrement du concours a été confié à l'Atelier Christian Thiffault qui a agit à titre de conseiller professionnel. Cette démarche vise à promouvoir l'excellence en design et en architecture et contribue à l'affirmation de Montréal en tant que ville UNESCO de design.

Le budget pour la réalisation du projet de Zone de rencontre Simon-Valois est de 3,2 M $. Le lauréat fera l'objet d'une recommandation au conseil municipal pour un octroi de contrat. Les travaux sont prévus en 2018.

Pour plus de renseignements sur le concours et pour voir l'ensemble des propositions : designmontreal.com

