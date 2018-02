Nouveau programme de deuxième cycle en gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Un nouveau programme de deuxième cycle s'ajoute à l'offre de l'Université TÉLUQ. Il s'agit du diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir.

Ce programme de 30 crédits, créé sous la direction de la professeure Marie-Josée Legault, de l'École des sciences de l'administration, a pour objectif de former des professionnels des ressources humaines en exercice pour qu'ils puissent occuper des fonctions supérieures d'encadrement, de conseil et de gestion de ressources humaines hautement qualifiées.

« En constante évolution, l'Université TÉLUQ travaille à développer une offre de programmes qui réponde le mieux possible aux besoins de notre société et je salue les travaux de tout le corps professoral en ce sens et plus particulièrement des professeures en gestion des ressources humaines qui ont permis la création de ce programme. Plus que jamais, il importe de se préoccuper des nouvelles formes de connaissances et de leur influence sur les ressources humaines et le monde du travail », a souligné Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

La professeure Marie-Josée Legault ajoute pour sa part « qu'en plus de former des gens spécialisés dans le domaine des RH, ce programme de deuxième cycle accompagne des professionnels d'autres champs disciplinaires leur pratique de gestion des ressources humaines ».

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 26 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

