ENGIE acquiert PBW High Voltage, le chef de file ontarien dans le domaine des systèmes électriques







TORONTO, 07 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENGIE Services inc. annonce aujourd'hui l'acquisition de PBW High Voltage Ltd, une société ontarienne spécialisée en systèmes électriques. Cette transaction réunit deux marques de longue date hautement respectées puisque PBW en est à sa 22e année d'activité. ENGIE Services souhaite la bienvenue aux employés de PBW et compte sur l'engagement continu du personnel envers l'entreprise et ses clients. La clientèle des deux entreprises pourra ainsi bénéficier grandement de cette expertise combinée. PBW demeurera une entité autonome au sein du groupe ENGIE Services et profitera du soutien du groupe pour élargir ses activités actuelles. Au cours de l'année, les opérations de l'entreprise seront relocalisées aux installations d'ENGIE à Mississauga.

Jean-Luc Billiani, président et directeur général d'ENGIE Services inc., souligne «?Nous sommes ravis que PBW High Voltage Ltd se joigne à la famille d'ENGIE Services inc. La complémentarité stratégique et commerciale des deux entreprises et leurs réseaux respectifs constituent une occasion de croissance continue. La réputation de PBW pour la qualité de ses services s'inscrit pleinement dans la mission d'ENGIE et je suis persuadé que ce sera un excellent partenariat.?»

Louie Cosolo, chef de la direction d'ENGIE MultiTech, mentionne «?PBW travaillera directement avec nous et constituera un complément à notre division électrique. Ils vont nous permettre d'accroître nos forces et nos occasions de croissance alors que nous nous penchons vers les marchés ontariens ferroviaires et des transports, et vers d'autres marchés tels que les centres de données.?»

Mike Penny, président de PBW High Voltage Ltd Inc., ajoute «?Je pense que le fait de se joindre à l'équipe ENGIE est une excellente occasion pour notre personnel et pour l'expansion de l'entreprise au sein du marché canadien. Je crois que cette initiative nous permettra d'offrir de nouveaux produits et services à nos clients actuels et futurs.?»

À propos de ENGIE Services inc.

ENGIE Services est un acteur majeur de l'efficacité énergétique, de la gestion d'installations et de l'externalisation pour les entreprises et les collectivités. Nos experts conçoivent, réalisent et gèrent des solutions sur mesure «?intelligentes et durables?» au profit de nos clients allant des aéroports aux parcs à bureaux en passant par les bâtiments industriels et militaires.

ENGIE Services fait partie d'ENGIE en Amérique du Nord qui gère une vaste gamme d'activités en énergie au Canada et aux États-Unis incluant la production d'électricité et par cogénération, la distribution et la vente de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL), la vente d'énergie au détail, ainsi que les services d'optimisation énergétique. ENGIE (anciennement GDF SUEZ) compte plus de 153?000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires, en 2016, de 94,8 milliards $ CA.

À propos de PBW High Voltage Ltd.

PBW High Voltage Ltd se spécialise dans la conception et la construction de sous-stations à haute et moyenne tension et de systèmes de distribution destinés aux clientèles industrielles, commerciales et institutionnelles. Ils conçoivent et réalisent des solutions électriques à haute et moyenne tension et des infrastructures souterraines, des fondations et des travaux connexes de génie civil en vue de répondre aux exigences techniques complexes de certains clients. PBW a été identifié comme un partenaire essentiel en mesure de réaliser des travaux de sous-stations et de caténaires dans le cadre des projets ferroviaires en Ontario en plus de proposer des solutions temporaires d'alimentation à haute et moyenne tension pour les chantiers de construction.

CONTACT :

Marie-Claude Cabana

Conseillère principale, marketing et communications

marie-claude.cabana@engie.com

1 877 455-8780, poste 2554

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 11:33 et diffusé par :