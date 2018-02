Subtree annonce une ronde de capital-amorçage de 10 millions $ pour résoudre la gestion des données sur le cloud natif, et lance « Git For Data »







Subtree, startup spécialisée dans la gestion des donnés sur le cloud natif, dirigée par Luke Marsden, un professionnel chevronné du stockage en conteneurs, a annoncé aujourd'hui un financement en capital-amorçage de 10 millions $, mené par DDN Storage. Parallèlement à cette ronde d'investissement, Subtree a lancé ses deux premiers produits, dotmesh et dothub, qui permettent de saisir, organiser et partager l'état de toutes les applications. dotmesh et dothub donnent les moyens d'exercer le même pouvoir sur les données que le contrôle de la source offre sur le code.

Les problèmes liés à la gestion des données provoquent de très grandes difficultés tout au long du cycle de vie du développement logiciel, et l'adoption croissante de pratiques de cloud computing natif aggrave le problème car les applications changent plus rapidement et utilisent de nombreuses bases de données derrière leurs micro-services.

« Dans ce monde de plus en plus complexe, Subtree s'est fixé pour mission d'apporter des données à l'intérieur du 'cercle de contrôle'. Les méthodologies et outils bien définis pour traiter le code et l'infrastructure existent depuis des années, mais la gestion des données dans les environnements de cloud natif reste une collecte ponctuelle des meilleures pratiques disparates et d'outils 'maison' », a déclaré Luke Marsden, fondateur et PDG de Subtree. « dotmesh et dothub constituent notre première étape pour résoudre ce problème. »

« S'appuyant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et l'apprentissage automatique, la nouvelle génération des services Web et des applications d'entreprise hyper-évolutives ne peut tout simplement pas fonctionner sans une version sûre et rapide des données, destinée au DevOps et à la production. Mettre la gestion des données à disposition des micro-services de cloud natif est le problème épineux que dotmesh a réussi à résoudre », a déclaré Alex Bouzari, fondateur et PDG de DDN Storage. « dotmesh a développé un ensemble très performant d'outils logiciels qui permettent le plein développement du potentiel des applications distribuées modernes basées sur des normes telles que Docker et le système Kubernetes de Google. »

dotmesh est un utilitaire open source qui vous permet de saisir, gérer et partager l'état de toute votre application dans des unités appelées datadots (points de données). Un seul datadot saisit et met à jour l'état de toutes les bases de données, tous les fichiers et autres données dans une application conteneurisée. Le datadot est semblable à un référentiel mis en place avec le logiciel git, qui fonctionne pour les données : il peut être dédié, ramifié, poussé et tiré tout comme avec le code source contrôlé.

dothub est un référentiel centralisé en ligne sur lequel on peut tirer et pousser les datadots pour la sauvegarde et la collaboration. Ensemble, ils permettent le plein potentiel des puissants nouveaux flux de travail des DevOps logiciels du cloud natif.

Pour en savoir plus sur dotmesh et dothub : https://dotmesh.com

Vous pouvez trouver dotmesh sur github : https://github.com/dotmesh-io/dotmesh

Vous pouvez découvrir : https://dotmesh.com/try-dotmesh/

Vous pouvez lire les documents : https://docs.dotmesh.com

Subtree

https://dotmesh.com

Fondée en 2017 par Luke Marsden, un professionnel chevronné du stockage en conteneurs, et financée par une ronde de capital-amorçage de 10 millions $ menée par DDN Storage, Subtree est une startup britannique, spécialisée dans la gestion des données sur le cloud natif. Conceptrice et fabricante de dotmesh et de dothub, Subtree s'est fixé pour mission d'apporter les données à l'intérieur du « cercle de contrôle », en même temps que le code et l'infrastructure. Ce faisant, elle va permettre aux équipes chargées des logiciels d'obtenir les bonnes données au bon endroit et à la demande, à toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel, afin qu'elles apportent une valeur commerciale plus rapidement grâce à une réduction des bogues affectant la production.

