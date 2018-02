Robert Frances de nouveau classé dans le Top 25 des personnalités financières







Mireille Rondy et Guillaume Parent, Conseillers PEAK à l'honneur

MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le président du conseil et chef de la direction du Groupe financier PEAK, M. Robert Frances, est de nouveau classé dans le très select Top 25 des personnalités financières de l'année, finaliste de la catégorie Cabinet multidisciplinaire. Publie? annuellement depuis l'an 2000, par le journal Finance et Investissement, le Top 25 de l'industrie financière identifie les personnes clés et les grands succès de l'industrie des produits et services financiers de l'année précédente. Au fil des années, ce classement est devenu une référence importante dans l'industrie financière.

« L'année 2017 aura été une année charnière pour PEAK. En plus de célébrer ses 25 ans d'existence, PEAK a continué sur sa lancée en poursuivant la croissance de ses actifs sous administration. Se retrouver à nouveau cette année dans le Top 25 est donc une reconnaissance que le Conseil indépendant est la solution logique au succès financier et aux préoccupations des investisseurs canadiens. Je tiens également à féliciter Mireille Rondy, Conseillère Valeurs mobilières PEAK qui est gagnante de la catégorie Conseiller en placement ainsi que Guillaume Parent, Conseiller Services en placements PEAK, gagnant de la catégorie Conseiller multidisciplinaire » a déclaré Robert Frances.

L'année 2017 a été marquée par plusieurs nouvelles très positives pour PEAK. Ainsi, l'entreprise a lancé une solution d'accès aux fonds négociés en bourse (FNB) pour ses Conseillers en épargne collective. PEAK a par ailleurs acquis L.E.S. Services financiers en plus d'investir dans des starts-up et des entreprises innovatrices à travers PEAK Capital Partners, stimulant ainsi l'intégration de technologies innovantes et des nouvelles tendances au sein du groupe financier.

Présent partout au Canada, chef de file canadien comme courtier multidisciplinaire totalement indépendant, PEAK occupe également une place de plus en plus importante dans le monde des assurances. Son modèle d'affaires très attaché à l'élimination des conflits d'intérêts tant en termes de conseils que de produits financiers repose sur trois valeurs fondamentales : l'indépendance, l'intégrité et l'innovation.

« Nous avons toujours refusé tout rachat ou fusion avec une institution financière car nous souhaitons demeurer totalement indépendant et privé afin de garantir aux Conseillers indépendants l'exercice de leur profession sans quota de vente et sans aucun produit financier maison, réduisant ainsi grandement les risques de conflits d'intérêts » a conclu Robert Frances.

À propos de Groupe financier PEAK - Avec près de 10 milliards de dollars d'actifs sous administration, PEAK est le chef de file canadien des groupes de courtage multidisciplinaires totalement indépendants. Présent d'est en ouest, le Groupe financier PEAK a la confiance de 1?500 Conseillers indépendants, professionnels et employés inscrits. Ce réseau sert avec succès plus de 150?000 investisseurs, en délivrant des conseils financiers de façon impartiale. Fort de 25 ans d'expérience, le Groupe financier PEAK est le plus grand réseau de Conseillers indépendants au Québec et se positionne parmi les plus grands au Canada. PEAK est composé de quatre entités : Services en placements PEAK, Services financiers PEAK, Services d'assurances PEAK et Valeurs mobilières PEAK, dont fait partie la division Gestion privée PEAK.

