Le Musée national des beaux-arts du Québec présente une rétrospective majeure d'Alberto Giacometti







Nouvelle exposition

Du 8 février au 13 mai 2018

QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'année 2018 marque le 85e anniversaire du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Pour lancer les festivités, le Musée est fier de présenter, en première nord-américaine à Québec (Canada), l'exposition Alberto Giacometti qui a connu un succès retentissant à la Tate Modern de Londres (Angleterre) l'été dernier. Du 8 février au 13 mai 2018, les visiteurs découvriront cette rétrospective majeure, présentée par Desjardins dans les salles du pavillon Pierre Lassonde du Musée, et pourront aller à la rencontre de l'oeuvre emblématique d'un des plus grands artistes du 20e siècle, Alberto Giacometti (1901-1966).

Sculpteur et peintre suisse ayant vécu à Paris, Giacometti est connu pour ses sculptures uniques - personnages allongés à la surface particulièrement fouillée -, mais cette exposition célèbre également le peintre. À cet effet, une cinquantaine de peintures ainsi que des plâtres originaux, dont plusieurs n'ayant jamais été exposés, se retrouvent à Québec. L'exposition permet aussi de mieux saisir l'intérêt de l'artiste pour l'art égyptien et les arts premiers, sa fascination pour la question de la ressemblance, ou encore ses liens avec plusieurs écrivains de premier plan, dont Samuel Beckett et Jean-Paul Sartre.

Nombre de chefs-d'oeuvre ont été rassemblés pour constituer cette exposition exceptionnelle, la toute première organisée sur le continent américain depuis plus de 15 ans par la Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris. Outre les oeuvres incontournables, la Boule suspendue, l'Homme qui pointe et le célèbre Homme qui marche, pour ne nommer que celles-là, faisant partie de l'impressionnant corpus de plus de 230 objets, en provenance de la riche collection de la Fondation et de grandes collections européennes, c'est autour de 110 sculptures, 50 peintures ainsi que 70 dessins et documents d'archives, qui sont réunis pour cette exposition inédite. Elle met en lumière les débuts de l'artiste dans les années 1920 à Paris, jusqu'à son couronnement dans les années 1960, soit une brillante carrière s'étalant sur cinq décennies.

Des chefs-d'oeuvre incontournables

À travers un parcours unique des quatre salles temporaires du pavillon Pierre Lassonde, articulé autour d'une multitude de thèmes invitants - Premières oeuvres personnelles, Vers le surréalisme, Mélancolie, Retour à la figuration, Reprise de la peinture, Le style de la maturité, Annette et Diego, Les portraits peints, Revisiter le passé, L'Homme qui marche, L'oeuvre ultime -, les visiteurs pourront littéralement plonger au coeur de l'oeuvre vaste et riche de Giacometti et ainsi apprécier un panorama exceptionnel.

Parmi les sculptures incontournables de l'exposition, il faut voir Femme cuillère (1927), librement inspirée d'une cuillère cérémonielle d'Afrique de l'Ouest. Elle constitue l'une des oeuvres majeures de la première période de Giacometti avec ses lignes pures. Elle propose une audacieuse synthèse du vocabulaire formel des arts premiers et des innovations de la sculpture moderne.

Boule suspendue (1930-1931), pour sa part, propose une construction étonnante renfermant des connotations érotiques et une violence contenue, à l'image de plusieurs oeuvres créées par Giacometti durant cette période. Avec cette création conceptuelle, le jeune artiste est reconnu par les surréalistes et s'impose sur la scène artistique parisienne.

Il faut également souligner l'oeuvre réalisée en une seule nuit pour la toute première exposition new-yorkaise de l'artiste, l'Homme qui pointe (1947). Cette figure tragique, inaugurant une longue série de personnages masculins, traduit l'essence même de la condition humaine.

Une autre oeuvre remarquable de Giacometti, Le Nez (1947), une tête saisissante suspendue dans le vide, est l'expression même d'un cauchemar qui a profondément troublé l'artiste quelques années auparavant, où il était au chevet d'un mourant, fasciné par le nez de ce dernier, qui semblait s'allonger indéfiniment au moment de son dernier souffle.

L'oeuvre la plus connue de Giacometti est une des sculptures les plus célèbres du 20e siècle, l'Homme qui marche (1960), inspirée de la statuaire égyptienne, s'intéresse à la représentation du mouvement. Le motif de l'homme marchant est présent à partir de 1947 dans l'oeuvre sculpté de l'artiste. D'ailleurs, cette même année, Giacometti sculpte une première version de ce motif à taille humaine, puis il développe le motif surtout dans des oeuvres de plus petite dimension.

Un design exceptionnel pour une exposition exceptionnelle

Jean Hazel, designer principal au MNBAQ, a imaginé une mise en espace unique pour la présentation de cette grande rétrospective. Afin de mettre en lumière les nombreux chefs-d'oeuvre rassemblés, il a exploré le thème de la mélancolie - une émotion qui a teinté la vie de l'artiste -, mais l'aspect rêverie de la mélancolie, celle qui porte à l'introspection, à la méditation.

Il a utilisé le motif des vagues pour créer 23 modules aux dimensions variées. Ce mobilier sur mesure, aux lignes épurées, réalisé en érable blond - le même matériau que le plancher des salles temporaires du pavillon Pierre Lassonde - donne l'impression que des vagues de bois sortent littéralement du sol tel un ressac. Ces socles neutres et discrets favorisent une mise en valeur de chacune des sculptures de Giacometti. Des couleurs chaudes et des couleurs de terre, rappelant tantôt la brume, tantôt le sable, ont été choisies pour créer cette ambiance méditative visant à agrémenter l'expérience globale du visiteur.

Alberto Giacometti, l'entrevue mémorable

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, un espace a été aménagé pour la diffusion d'extraits d'un film d'Ernst Scheidegger (1923-2016) et Peter Münger (né en 1937), Alberto Giacometti, où ils pourront voir Giacometti à l'oeuvre dans son atelier parisien. Tourné en 1964, cet entretien singulier offre un aperçu exceptionnel de son travail et de sa relation complexe au modèle vivant. Durant les années 1950, l'atelier mythique était fréquenté par nombre de collectionneurs, d'intellectuels, d'artistes, de journalistes et de marchands. Ernst Scheidegger, l'un des plus grands photographes de l'époque, a donc filmé Giacometti en train de peindre un portrait de leur ami Jacques Dupin, auteur de la première monographie sur l'artiste et directeur des Éditions Maeght.

Après Québec, New York et Bilbao

Le MNBAQ est fier de s'inscrire dans le parcours prestigieux de cette exposition, qui s'est ouverte à la Tate Modern de Londres à l'été 2017, et qui sera présentée au Solomon R. Guggenheim Museum à New York, à l'été 2018, puis au Guggenheim Museum Bilbao, à l'automne 2018. Les journaux anglais ont été particulièrement enthousiastes l'été dernier. The Guardian titrait : « Giacometti en revue - hymne spectaculaire à la survie de l'homme », alors que The Times disait : « L'intensité d'une vaste gamme d'oeuvres de Giacometti ». Place à Giacometti!

Les crédits

L'exposition Alberto Giacometti est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec et coorganisée avec la Fondation Giacometti, Paris. Cette exposition a été rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Commissariat

Catherine Grenier

Directrice et conservatrice générale, Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, commissaire de l'exposition

Mathilde Lecuyer-Maillé

Attachée de conservation, Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, commissaire associée de l'exposition

Coordination

André Gilbert

Conservateur aux expositions, MNBAQ

Scénographie et graphisme

Jean Hazel

Designer principal, MNBAQ

Gestion des opérations

Yasmée Faucher, MNBAQ

Coordination de la médiation

Marie-Hélène Audet, MNBAQ

Médiation numérique

Anne-Josée Lacombe, MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Alberto Giacometti

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Du 8 février au 13 mai 2018

mnbaq.org

