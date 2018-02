Une fois de plus, Alcoa nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Cette année encore, le magazine américain Forbes a nommé Alcoa l'un des meilleurs employeurs au Canada, un classement annuel établi à l'aide d'un sondage envoyé aux employés. Alcoa, qui exploite les alumineries de Bécancour, Deschambault et Baie-Comeau, au Québec, se classe au 34e rang du palmarès des 300 meilleurs employeurs, en hausse de 9 points par rapport à 2017.

« C'est avec beaucoup de fierté que j'accueille cette nouvelle. Que nos employés considèrent Alcoa comme un des meilleurs employeurs au Canada est un grand honneur pour nous, car ils constituent l'un des principaux piliers de notre réussite », évoque Jean-François Cyr, président, Alcoa Canada.

Pour dresser sa liste, Forbes a procédé à un sondage anonyme et indépendant auprès de 8 000 employés canadiens par l'entremise d'une variété de groupes en ligne. En plus d'évaluer leur employeur sur une échelle de 1 à 10, les répondants devaient identifier les bons et mauvais employeurs de leur industrie. Cette enquête, évalue quelque 1 500 compagnies canadiennes employant 500 personnes ou plus.

« L'industrie de l'aluminium est un milieu compétitif où il est important de pouvoir compter sur l'engagement de nos employés, afin d'assurer notre succès et de continuellement améliorer la productivité de notre entreprise. Toujours viser de plus hauts sommets nous permet d'attirer et de conserver les meilleurs talents d'année en année. Nous remercions nos gens de faire d'Alcoa un employeur de choix », a conclu M. Cyr.

Pour en savoir plus (en anglais seulement) : https://www.forbes.com/canada-best-employers/list/

À propos d'Alcoa Corporation

Alcoa (NYSE: AA) est un leader mondial dans les domaines de l'extraction de la bauxite, du raffinage de l'alumine et de la production d'aluminium, reposant sur des valeurs fortes et une excellence opérationnelle de près de 130 ans, lorsque fût découverte la technologie révolutionnaire qui a fait de l'aluminium un métal abordable et un élément essentiel de la vie moderne. Depuis les balbutiements de l'industrie de l'aluminium, les employés d'Alcoa n'ont cessé d'enrichir son histoire de par leurs innombrables percées technologiques et pratiques exemplaires qui font d'Alcoa un gage d'efficacité, de sécurité, de durabilité et de prospérité pour ses communautés d'accueil.

À propos d'Alcoa Canada

Alcoa Canada emploie 2 500 personnes et exploite trois usines au Québec en utilisant de l'électricité provenant principalement de sources renouvelables. Elle administre également le Centre d'excellence mondial de l'aluminium d'Alcoa Corporation. Ensemble, les alumineries de Bécancour1, Deschambault et Baie-Comeau ont une capacité de production de près d'un million de tonnes métriques d'aluminium sous la forme de lingot, de billette et de plaque. Alcoa Canada est un membre actif des communautés au sein desquelles elle est implantée, comme en témoignent les quelque 2 M$ qu'elle et ses gens y ont investi en 2017.

1 L'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) est détenue par Alcoa Corporation (74,95 %) et par Rio Tinto (25,05 %). SOURCE Alcoa Canada

SOURCE Alcoa Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 10:30 et diffusé par :