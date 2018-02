Frank Verbeeten est nommé professeur honoraire par l'IMA







AMSTERDAM, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

L'IMA® (Institute of Management Accountants - Institut des gestionnaires comptables), l'association des comptables et des professionnels financiers des entreprises, a annoncé la nomination de Frank Verbeeten au poste de professeur honoraire de gestion comptable pour l'IMA en Europe. M. Verbeeten, qui est également professeur de comptabilité à la Faculté d'économie et de gestion de l'université d'Amsterdam (UvA), est le premier néerlandais à occuper ce poste.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/638786/Institute_of_Management_Accounts_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/638787/IMA_Frank_Verbeeten.jpg )

En tant que professeur honoraire, M. Verbeeten s'emploiera à promouvoir la croissance de l'IMA aux Pays-Bas et dans le reste de l'Europe. Il se consacrera en priorité à l'impact de la technologie sur la fonction financière. Cela s'inscrit dans le cadre du programme CMA® (Certified Management Accountant, soit gestionnaire comptable accrédité) de l'IMA, qui aide les professionnels à développer des compétences très pointues, nécessaires à l'ère de l'automatisation. Frank Verbeeten et l'IMA partagent une vision commune pour aider les professionnels à faire fructifier leurs capacités stratégiques afin de prendre des décisions plus éclairées, qui s'appuient sur les données collectées dans des processus automatisés.

« J'attache une grande importance à l'échange d'idées, de connaissances et d'expériences entre la théorie et la pratique, en particulier en ces temps où les technologies évoluent si vite », a déclaré le professeur Verbeeten. « Le programme CMA a été conçu non seulement pour préparer les contrôleurs de gestion, les gestionnaires comptables et les professionnels de la finance aux évolutions technologiques actuelles, mais aussi pour profiter des futures opportunités qui s'offrent aux professionnels de la finance d'ajouter de la valeur en leur qualité de partenaires commerciaux stratégiques. »

« Nous sommes très heureux et enthousiastes à l'idée de travailler avec le professeur Verbeeten », a déclaré Alain Mulder, directeur des relations avec les partenaires régionaux de l'IMA Benelux. « Grâce à son expertise en recherche, son expérience en formation et la trajectoire qu'il s'est forgée dans le monde des affaires, il est idéalement placé pour apporter une contribution significative non seulement à l'IMA, mais aussi à la profession de la gestion comptable en général ».

Frank Verbeeten est diplômé en économie des affaires (Université de Tilburg, 1993). Il a aussi obtenu un MBA à l'université de Caroline du Sud (1993) et un doctorat à l'université de Tilburg (2001). M. Verbeeten a travaillé dans plusieurs universités aux Pays-Bas, notamment l'université d'Utrecht et la Vrije Universiteit à Amsterdam. Avant de rejoindre le monde académique, M. Verbeeten a travaillé pendant huit ans dans le cabinet de conseil en gestion financière Deloitte. Il a été membre du comité de rédaction de MCA, une revue pour les dirigeants financiers, et il est membre du comité de rédaction du Journal of Management Control. Il publie par ailleurs régulièrement dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales (telles que The Accounting Review et Management Accounting Research).

La nomination de Frank Verbeeten au poste de professeur honoraire coïncide avec le moment où l'IMA annonce que le nombre de ses membres à l'échelle mondiale est passé à plus de 100 000 professionnels de la comptabilité et des finances. C'est une première dans les près de 100 ans d'histoire que l'organisation compte à ce jour. Au cours de l'année dernière, le nombre de candidats à l'examen CMA a augmenté de plus de 75 pour cent.

À propos de l'IMA® (Institute of Management Accountants)

L'IMA®, nommée « organisme professionnel de l'année 2017 » par The Accountant & International Accounting Bulletin, est l'une des associations les plus importantes et les plus respectées qui se consacre exclusivement à l'évolution de la profession de gestionnaire comptable. À l'échelle mondiale, l'IMA épaule la profession à travers la recherche, le programme CMA® (Certified Management Accountant), la formation continue, le réseautage et la défense des pratiques commerciales les plus respectueuses de l'éthique. L'IMA a un réseau mondial d'environ 100 000 membres répartis dans 140 pays et 300 branches professionnelles et étudiantes. Basée à Montvale, dans le New Jersey (États-Unis), l'IMA offre ses services localisés dans quatre régions du globe : le continent américain, la région Asie-Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient/Inde. Pour en savoir plus sur l'IMA, rendez-vous sur http://www.imanet.org.

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 03:00 et diffusé par :