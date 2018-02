SCHOTT AG, ARaymondlife et Vanrx Pharmasystems annoncent la compatibilité des produits pour l'emballage primaire des produits stériles injectables







PARIS, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

Pharmapack Europe Expo - SCHOTT AG et ARaymond Life annoncent que les flacons SCHOTT adaptiQ® et les fermetures par simple pression en plastique ARaymondlife RayDyLyo® sont confirmés en tant qu'ensemble de produits à utiliser avec les cellules de travail à remplissage aseptique de Vanrx Pharmasystems. Cet ensemble de produits est désormais disponible sur le marché et prêt à utiliser (ready-to-use (RTU)), et les résultats de performance d'intégrité des fermetures sont disponibles auprès des fournisseurs.

Les tests de compatibilité ont été réalisés dans le cadre de la Matrix Alliance, une initiative industrielle de fournisseurs d'emballage et de composants de premier plan dont le but est de fournir des solutions de contenant/fermeture pré-validées pour les cellules de travail à remplissage aseptique de Vanrx.

Grâce à cet ensemble de produits, les sociétés pharmaceutiques sont rassurées que la combinaison constituera un système d'emballage primaire haute performance pour les produits injectables stériles. Les entreprises peuvent mettre leurs produits médicamenteux plus rapidement sur le marché en établissant des opérations de fabrication flexibles utilisant des flacons et des fermetures par simple pression emboîtées, pré-stérilisés et prêts à utiliser avec stoppers intégrés en combinaison avec les systèmes à remplissage aseptique robotiques de Vanrx.

L'avantage particulier des bouchons à fermeture par simple pression en plastique RayDyLyo® est qu'ils ferment et scellent les contenants en une seule étape, remplaçant les bouchons sertis en aluminium et éliminant leur risque de particule.

En sélectionnant un ensemble de produits, les sociétés pharmaceutiques sont confiantes que la compatibilité et l'usinabilité de tous les éléments de l'ensemble, flacons et bouchons, avec les systèmes de remplissage aseptique Vanrx ont été confirmées.

À ce jour, les combinaisons d'ensemble de produits sont disponibles en flacons I6R et 10R de norme ISO, avec les fermetures par simple pression de 20 mm correspondantes. Les personnes à contacter pour demander des échantillons et les spécifications de performance sont mentionnées ci-dessous. Ces produits sont certifiés pour fonctionner avec le remplisseur de flacon Microcell et la cellule de travail à remplissage aseptique SA25 de Vanrx.

Prenant la parole au nom des trois sociétés, le vice-président du marketing de Vanrx, Greg Speakman, a déclaré :

« Nos trois sociétés ont constaté la transition des sociétés pharmaceutiques vers la mise en oeuvre d'opérations de fabrication flexibles. SCHOTT, ARaymondlife et Vanrx accélèrent la commercialisation de ces nouveaux produits, ce dont bénéficient les patients et la capacité de nos clients à répondre à la conjoncture incertaine du marché. »

Les tests aboutissant à cet ensemble de produits ont été complétés dans le cadre de la Matrix Alliance, une collaboration entre des entreprises de conditionnement pharmaceutique de premier plan, dont Vanrx, SCHOTT, et ARaymondlife sont des membres. L'Alliance a été créée car les médicaments de prochaine génération requièrent des processus de fabrication et des solutions de conditionnement hautement alignées.

Contacts Médias & Informations sur les produits

Des membres des trois sociétés assisteront à Pharmapack à Paris du 7 au 8 février 2018, et seront disponibles pour des entretiens. Pour demander des renseignements sur cet ensemble de produits, veuillez contacter :

À propos de SCHOTT AG

SCHOTT est un groupe technologique international de premier plan dans les domaines des verres spéciaux et des verres céramiques. La société possède plus de 130 ans d'expertise exceptionnelle en développement, matériaux et technologie exceptionnels et propose un vaste portefeuille de produits de qualité supérieure et de solutions intelligentes. SCHOTT est un activateur innovant pour de nombreux secteurs, dont l'électroménager, les produits pharmaceutiques, l'électronique, les solutions optiques, les sciences de la vie, l'automobile et l'aéronautique. SCHOTT s'efforce de jouer un rôle important dans le quotidien de tous et s'investit dans l'innovation et un succès durable. Le groupe maintient une présence à l'échelle mondiale avec des sites de production et des bureaux de vente dans 33 pays. Il emploie environ 15 000 salariés et a enregistré un chiffre d'affaires de 2,05 milliards d'euros dans l'exercice 2016/2017. La société mère, SCHOTT AG, a son siège à Mayence (Allemagne) et est détenue exclusivement par la Fondation Carl Zeiss. En tant que société fondatrice, SCHOTT assume une responsabilité spéciale à l'égard de ses salariés, de la société et de l'environnement.

À propos d'ARaymondlife

La société ARaymondlife se positionne comme établissement pharmaceutique GMP EU spécialisé dans l'injection plastique et la fixation. Grâce à son expertise technologique, elle a mis au point des solutions innovantes en faveur du marché de la santé. Le statut d'« établissement pharmaceutique » lui permet de se démarquer des autres sociétés de transformation des matières plastiques dans le marché de la santé. La société est équipée de machines industrielles automatisées et de salles blanches certifiées ISO 5 à 7. Trois segments de marché sont aujourd'hui ciblés : les dispositifs médicaux, la fourniture d'ingrédients actifs et de solutions techniques de conditionnement, ainsi que les composants des emballages pharmaceutiques (standard et sur mesure).

La société est implantée Saint-Egrève, près de Grenoble en Isère. ARaymondlife fait partie de l'ARaymond Network, leader mondial des solutions d'assemblage et de fixation destinées au secteur automobile. ARaymond est une société familiale qui compte 6800 collaborateurs répartis dans 26 sites de fabrication dans 25 pays. Son chiffre d'affaires se chiffrait à 1,2 milliard ? en 2017.

Pour en savoir plus sur ARaymondlife et l'ARaymond Network, rendez-vous sur http://www.araymond-life.com et http://www.araymond.com.

À propos de Vanrx Pharmasystems

Vanrx Pharmasystems fabrique les solutions de remplissage stérile les plus avancées sur le plan technologique pour l'industrie pharmaceutique. Les machines de remplissage et de finition Vanrx utilisent une robotique isolée et la vision artificielle pour automatiser le conditionnement de médicaments injectables sous forme de flacons, seringues ou cartouches emboîtés. La société a été fondée par des vétérans de l'industrie pharmaceutique en vue de créer les systèmes nécessaires à la fabrication de la prochaine génération de traitements innovants. Pour en savoir plus, visiter http://www.vanrx.com.

Marques de commerce

adaptiQ® est une marque déposée de SCHOTT AG.

RayDyLyo® est une marque déposée d'ARaymondlife.

Pour les flacons SCHOTT adaptiQ® :

Gregor Deutschle

Directeur développement commercial mondial

SCHOTT AG

E-mail: gregor.deutschle@schott.com

Téléphone: +49-151-1480-3464



Coordonnées médias:

Christina Rettig

E-mail: christina.rettig@schott.com

Téléphone: +49-151-5437-4595



Pour les fermetures par simple pression en plastique RayDyLyo®

Stéphanie Pellet

Directrice marketing

ARaymondlife

E-mail: stephanie.Pellet@araymond.com

Téléphone: +33-6-33-92-96-71



Pour les cellules de travail à remplissage aseptique Vanrx:

Eric Petz

Directeur principal marketing

Vanrx Pharmasystems

E-mail: epetz@vanrx.com

Téléphone: +1-778-228-4177

