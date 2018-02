Grandissant à une « vitesse chinoise », l'AWE se fait reconnaître dans le monde entier







SHANGHAI, 7 février 2018 /PRNewswire/ -- Organisé par l'Association chinoise des appareils électroménagers, l'Appliances & Electronics World Expo (AWE, Salon mondial des appareils et de l'électronique) est un événement important qui rivalise avec le Salon de l'électronique grand public (CES) et le Salon international de la radiodiffusion (IFA). L'AWE 2018 est prévu pour se dérouler au nouveau Centre des expositions internationales de Shanghai du 8 au 11 mars 2018, et selon son comité d'organisation, il bat déjà un record avec 10 halls d'exposition couvrant une superficie de 130 000 mètres carrés où l'on attend environ 250 000 visiteurs.

Il aura fallu seulement 25 années à l'AWE pour rattraper des expositions mondiales dont l'histoire remonte à plus d'un demi-siècle. Cette vitesse est extraordinaire. Toujours à la recherche du mieux, l'AWE a accéléré le rythme, passant d'un événement bisannuel à un salon qui désormais s'ouvre tous les ans. Il a diversifié son portefeuille au-delà des appareils ménagers pour faire figurer davantage de domaines témoignant de transformations technologiques et de perspectives d'évolution industrielle. Cette vitesse s'accélère.

La croissance fulgurante de l'économie de la Chine et l'amélioration constante du niveau de vie de ses ressortissants au cours des deux dernières décennies ont placé le pays à l'avant-garde du secteur de l'électroménager et de l'électronique grand public. L'AWE est la plus grande manifestation dans ce domaine en Asie et c'est un témoignage de tous ces progrès en passant maintenant en tête de l'industrie.

Un concours de présentations technologiques de premier rang mondial

L'AWE 2018 devrait recevoir plus de 800 exposants dont Haier, Midea, Samsung, LG, BSH, Whirlpool, Sony, Panasonic, Sharp et Philips. Ils représenteront des appareils ménagers, de l'électronique grand public, des produits numériques, des produits pour les communications, pour la maison intelligente, des applications intelligentes, des plates-formes pour le nuage, des boîtes noires ou encore des appareils commerciaux et produits issus de secteurs industriels apparentés.

Plus de 82 manifestations auront lieu en parallèle, parmi lesquelles :

8 e Sommet du développement des appareils électroménagers en Chine

Sommet du développement des appareils électroménagers en Chine Communiqués de presse sur l'interconnexion dans le nuage et les kits de développement (SDK) d'appareils intelligents

Journée mondiale 2018 des médias de l'AWE

Conférence mondiale de 2018 sur l'innovation dans la technologie des puces d'intelligence artificielle

Sommet 2018 sur la chaîne d'approvisionnement des appareils électriques en Chine

Forum 2018 sur le raffinement du décor immobilier en Chine

Sommet 2018 de la nouvelle vente au détail en Chine

Cérémonie de remise des « Prix de l'AWE »

Facebook et d'autres médias sociaux ont été adoptés dans le plan de promotion internationale de l'AWE. Pour davantage de détails et une vidéo en direct, veuillez visiter https://www.facebook.com/en.awe.com.cn.

D'après les dernières données, le nombre de préinscriptions de visiteurs a doublé si on le compare à la même période l'an dernier. Plus de 32 organismes de presse étrangers participeront à l'AWE 2018 à côté de 91 partenaires chinois des médias.

Retenez la date : du 8 au 11 mars 2018 à Shanghai en Chine !

Contact

Thomas Wang

+86-10-6709-3609

info@cheea.com

http://en.awe.com.cn/

https://www.facebook.com/en.awe.com.cn

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 01:53 et diffusé par :