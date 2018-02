Nano-Care Deutschland AG développe une imprégnation pour les textiles très sophistiquée, destinée à remplacer les technologies aux fluorocarbures C8







À compter du 7 février 2018, Nano-Care Deutschland AG, une entreprise de taille moyenne basée à Sarrevailingue, offrira un système de revêtement à la fois hydrophobe et oléophobe, dont l'objectif est de révolutionner l'ennoblissement textile. « L'élimination de la 'technologie aux fluorocarbures C8', qui sera interdite, car elle émet du PFOS et du PFOA, va laisser un vide important sur le marché », explique Oliver Sonntag, directeur chez Nano-Care. « Le grand défi pour nous a été de préserver les standards élevés en matière d'oléophobie, tout en éliminant les fluorations à longue chaîne. Nous avons résolu ce problème en créant un squelette à base de dioxyde de silicium. » Le résultat est Nanoflex F-Bond, un produit commercialisé sous la marque ombrelle INTELLIGENT HYBRIDS, basé sur des concentrés liquides et appliqué en utilisant des méthodes de trempage industrielles courantes. Il existe depuis de nombreuses années une forte pression en faveur de l'innovation dans le secteur de l'ennoblissement textile, afin de répondre aux exigences réglementaires et écologiques de plus en plus strictes. Entreprise issue de l'Institut pour les nouveaux matériaux (INM) de Leibniz, Nano-Care Deutschland AG voit un potentiel de marché s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros. « Nous nous intéressons tout particulièrement aux secteurs des textiles militaires, pour les vêtements de travail et pour les soins de la santé qui doivent satisfaire à des critères de performance particulièrement stricts, et qui n'ont actuellement qu'une autorisation temporaire d'utiliser des technologies à base de C8. Leur élimination, en particulier en dehors de l'Union européenne, est une étape importante vers la réalisation de la 'durabilité écologique' dans l'industrie textile. »

Depuis sa fondation en l'an 2000, la société Nano-Care Deutschland AG élabore des revêtements innovants pour les textiles et autres surfaces. Suite à la réorganisation de sa structure corporative début 2018, le nouveau service Effets textiles développe une spécialisation plus pointue dans le secteur. En particulier, l'entreprise a établi des partenariats avec des marques de distributeur, qu'il s'agisse de fabricants de revêtements de surface, de distributeurs de produits chimiques ou d'utilisateurs de finitions de surface haute technologie. À ce jour, des entreprises et des consommateurs dans plus de 65 pays profitent de leurs avantages en termes de performances multifonctionnelles.

