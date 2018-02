L'AESA accorde les autorisations européennes de TSO au GAP AP2600E de P&WC







L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a accordé les autorisations européennes de TSO au groupe auxiliaire de puissance APS2600E de Pratt & Whitney Canada (P&WC) dont sera équipé l'appareil E190-E2 d'Embraer. P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation (NYSE : UTX).

« C'est l'aboutissement d'un travail entre les établissements de Pratt & Whitney en Amérique du Nord et en Europe, d'Embraer au Brésil et de l'AESA en Allemagne, a indiqué Marty Kessell, vice-président, Marché des GAP, P&WC. C'est une réalisation d'importance, puisque c'est le premier GAP conçu par Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (Pologne), qui a récemment reçu l'agrément de conception des GAP de P&WC. »

P&WC a présentement plus de 10 700 GAP de 19 modèles différents en service. La flotte entière de GAP compte plus de 105 millions d'heures de vol. Aujourd'hui, quelque 3 000 GAP de P&WC sont associés à un programme de maintenance.

« Notre famille de GAP couvre une vaste gamme de plateformes aéronautiques. Le nombre de ces moteurs en service nous a donné l'élan pour créer un réseau exceptionnel de service à la clientèle, soutient M. Kessell. Nous avons l'un des plus vastes réseaux de révision à l'échelle internationale et les experts les plus expérimentés du secteur, mobilisés pour répondre aux besoins des exploitants d'APU 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout sur la planète. »

P&WC sera à l'espace L39 de Pratt & Whitney au salon aérien de Singapour. Les exploitants sont invités à le visiter pour discuter avec un représentant du marketing ou du service à la clientèle.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

