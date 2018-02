Une nouvelle étude place le Québec au deuxième rang en matière de services à la petite enfance







TORONTO, le 7 févr. 2018 /CNW/ - En 2017, les provinces et territoires canadiens ont dépensé près de 11,7 $ milliards dans les programmes éducatifs pour les jeunes enfants. Plus de la moitié des enfants d'âge préscolaire a participé à un programme d'éducation destiné aux jeunes enfants. Bonne nouvelle : d'une manière générale, les éducatrices qui en prennent soin sont dorénavant mieux payées, bien que cela dépende de l'endroit où vous vivez au Canada.

Ces observations font partie d'une nouvelle étude publiée aujourd'hui par des chercheurs de l'Ontario Institute for Studies in Education (Université de Toronto). Le Rapport sur l'éducation à la petite enfance 2017 (Rapport EPE 2017) est la troisième évaluation consacrée à identifier les écarts et les progrès dans la prestation de services à la petite enfance à travers le Canada.

Publié tous les trois ans, le Rapport évalue les structures de gouvernance, les niveaux de financement, l'accessibilité et la qualité des services à la petite enfance au Canada selon une échelle de 15 points. Les résultats sont basés sur des profils provinciaux et territoriaux détaillés, élaborés par les chercheurs et analysés par des agents gouvernementaux. Ensemble, ils déterminent les pointages attribués.

Pour la première fois depuis la publication de ce rapport, l'Île-du-Prince-Édouard déloge le Québec de la première place avec un pointage de 11 sur 15. Le pointage le plus bas, avec cinq points, a été obtenu par le Nunavut. Le pointage moyen est de huit. Le Québec maintien un pointage de 10.

Les provinces de l'Atlantique et du Centre du Canada ont obtenu un pointage plus élevé que les provinces de l'Ouest et du Nord. Terre-Neuve-et-Labrador est la province s'étant le plus améliorée, passant de 1,5 point en 2011 à 8,5 points en 2017.

Parmi d'autres faits saillants :

Plus d'un million de places en milieu préscolaire sont disponibles à travers le Canada . Plus de la moitié sont à but lucratif : la part du Québec quant au nombre de places à but lucratif a augmenté à 54 % comme le rapporte le Rapport EPE 2017, comparativement à 41 % en 2011.

. Plus de la moitié sont à but lucratif : la part du Québec quant au nombre de places à but lucratif a augmenté à 54 % comme le rapporte le Rapport EPE 2017, comparativement à 41 % en 2011. Depuis le Rapport EPE 2014, 150 000 places ont été ajoutées au réseau des services de garde à travers le Canada . Toutefois, les efforts d'expansion sont entravés par le manque d'éducateurs à la petite enfance. Plusieurs juridictions proposent des suppléments salariaux afin d'attirer des candidats et de fidéliser le personnel des services de garde.

. Toutefois, les efforts d'expansion sont entravés par le manque d'éducateurs à la petite enfance. Plusieurs juridictions proposent des suppléments salariaux afin d'attirer des candidats et de fidéliser le personnel des services de garde. Québec présente un taux d'inscription à la maternelle 5 ans légèrement au-dessus de la moyenne nationale, soit 98 % comparativement à 95 %

Seulement 7 % des enfants âgés de 4 ans sont inscrits en prématernelle au Québec comparativement à la moyenne Canadienne de 40 %

Le Québec consacre 4,3 % de ses dépenses budgétaires à l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. L' Ontario est au second rang, allouant 3,3 % de ses dépenses budgétées.

Pour lire l'intégralité du rapport : http://ecereport.ca/fr/

Results : http://ecereport.ca/fr/rapport/tableaux-et-graphiques/report/rapport-sur-l-education-la-petite-enfance-2017/

Québec Profile: http://ecereport.ca/fr/rapport/profils-provinciaux-territoriaux/quebec/

SOURCE Atkinson Centre, Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 00:01 et diffusé par :