Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2018







Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,31 $1 au troisième trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 6 févr. 2018 /CNW/ - Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2018 clos le 31 décembre 2017, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX:CF) a généré des produits des activités ordinaires de 309,4 millions $. Compte tenu des éléments importants1 , la Société a comptabilisé un résultat net3 de 39,2 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 34,7 millions $ (0,31 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de la charge, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 36,6 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 32,1 millions $ (0,29 $ par action ordinaire).

« Les produits des activités ordinaires record pour notre troisième trimestre témoignent de la vigueur des activités de financement de sociétés et des activités de consultation à l'égard des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation, conjuguée aux contributions accrues de notre plateforme élargie de gestion de patrimoine, a déclaré Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Bien que nous puissions nous attendre à des hausses périodiques de la volatilité dans nos activités sur les marchés des capitaux, notre Société est bien positionnée pour continuer d'accroître sa part dans nos principaux marchés, tout en poursuivant la croissance des produits des activités ordinaires récurrents tirés de nos activités de gestion de patrimoine en vue d'offrir des sources de bénéfices plus diversifiées et un levier d'exploitation à nos actionnaires. »

Troisième trimestre de l'exercice 2018 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2017

Produits des activités ordinaires de 309,4 millions $, en hausse de 48,7 %, ou 101,3 millions $, par rapport à 208,1 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 259,2 millions $, en hausse de 29,4 %, ou 58,9 millions $, comparativement à 200,3 millions $ 1

Charges de 262,6 millions $, en hausse de 29,7 %, ou 60,2 millions $, en regard de 202,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire (RPA) après dilution de 0,31 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,03 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 39,2 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 6,3 millions $ 1

Résultat net 3 de 36,6 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 4,5 millions $

RPA après dilution de 0,29 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,01 $

Troisième trimestre de l'exercice 2018 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 309,4 millions $, en hausse de 61,5 %, ou 117,9 millions $, par rapport à 191,5 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 259,2 millions $, en hausse de 39,2 %, ou 73,0 millions $, comparativement à 186,2 millions $ 1

Charges de 262,6 millions $, en hausse de 32,2 %, ou 64,0 millions $, en regard de 198,6 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,31 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,01 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 39,2 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 3,5 millions $ 1

Résultat net 3 de 36,6 millions $, comparativement à une perte nette 3 de 7,3 millions $

RPA après dilution de 0,29 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,11 $

Cumul de l'exercice 2018 par rapport à la période correspondante de 2017

(période de neuf mois close le 31 décembre 2017 par rapport à la période de neuf mois close le 31 décembre 2016)

Compte non tenu des éléments importants, produits des activités ordinaires de 700,8 millions $, en hausse de 15,5 %, ou 94,1 millions $, comparativement à 606,7 millions $ 1

Compte non tenu des éléments importants, charges de 642,4 millions $, en hausse de 9,8 %, ou 57,4 millions $, comparativement à 584,9 millions $ 1

Produits des activités ordinaires de 700,8 millions $, en hausse de 15,3 %, ou 92,9 millions $, par rapport à 607,9 millions $

Charges de 662,8 millions $, en hausse de 12,1 %, ou 71,3 millions $, en regard de 591,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,33 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,05 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 44,3 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 16,5 millions $ 1

Résultat net 3 de 26,8 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 12,2 millions $

RPA après dilution de 0,17 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,01 $

Situation financière à la fin du troisième trimestre de 2018 comparativement au quatrième trimestre de 2017

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 592,9 millions $, en baisse de 84,9 millions $ par rapport à 677,8 millions $

Fonds de roulement de 513,0 millions $, en hausse de 24,5 millions $ par rapport à 488,5 millions $

Total des capitaux propres de 766,3 millions $, en hausse de 1,5 million $ en regard de 764,8 millions $

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 5,11 $, en hausse de 0,03 $ par rapport à 5,08 $4

Le 6 février 2018, le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,01 $ par action ordinaire payable le 15 mars 2018 aux actionnaires inscrits le 2 mars 2018

Le 6 février 2018, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action privilégiée de série A payable le 2 avril 2018 aux actionnaires inscrits le 16 mars 2018 ainsi qu'un dividende en espèces de 0,31206 $ par action privilégiée de série C payable le 2 avril 2018 aux actionnaires inscrits le 16 mars 2018

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Marchés des capitaux

Canaccord Genuity a participé à 141 transactions de financement de sociétés à l'échelle internationale, qui lui ont permis de recueillir un produit total de 9,1 milliards $ CA 5 au cours du T3/18.

Canaccord Genuity a été chef de file ou cochef de file pour 59 transactions à l'échelle internationale, qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 1,8 milliard $ CA 5 au cours du T3/18.

Au cours du T3/18, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont compris les suivantes :

Une transaction de 187,5 millions £ pour Aberdeen Standard European Logistics Income plc à la Bourse de Londres



Deux transactions totalisant 184,0 millions $ CA pour Aurora Cannabis Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 95,0 millions £ pour IQE plc à l'AIM



Un premier appel public à l'épargne de 125,0 millions $ CA pour Cannabis Strategies Acquisition Corp. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 92,4 millions $ CA pour Osisko Mining à la Bourse de Toronto



Deux transactions totalisant 80,6 millions $ US pour Helios and Matheson Analytics Inc. au Nasdaq



Une transaction de 52,2 millions £ pour Ediston Property Investment Company PLC à la Bourse de Londres



Une transaction de 75,6 millions $ CA pour SolGold plc à la Bourse de Toronto et à la Bourse de Londres



Une transaction de 65,3 millions $ US en deux tranches pour Neovasc Inc. au Nasdaq et à la Bourse de Toronto



Une transaction de 69,0 millions $ CA pour The Hydropothecary Corporation à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 31,0 millions £ pour Atalaya Mining à l'AIM



Une transaction de 60,0 millions $ AU pour CANN Group Limited à la Bourse d'Australie



Un premier appel public à l'épargne de 51,7 millions $ CA pour Titan Mining Corporation à la Bourse de Toronto



Une transaction de 47,4 millions $ US pour Savara Inc. au Nasdaq



Une transaction de 49,1 millions $ US pour VBI Vaccines au Nasdaq



Une transaction de 43,9 millions $ CA pour Global Blockchain Technologies Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 40,3 millions $ CA pour Supreme Pharmaceuticals Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 40,0 millions $ CA pour Maricann à la Bourse de Toronto



Deux transactions totalisant 35,6 millions $ AU pour Lithium Power International Ltd. à la Bourse d'Australie



Une transaction de 30,6 millions $ CA pour First Cobalt Corp. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 18,0 millions ? pour Kiadis Pharma NV à la Bourse Euronext d' Amsterdam



Une transaction de 28,1 millions $ CA pour DMG Blockchain Solutions Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 26,5 millions $ CA pour MPX Bioceutical Corporation à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 26,3 millions $ CA pour Mogo Finance Technology à la Bourse de Toronto



Un placement privé de 25,0 millions $ US pour Soluble Systems, LLC



Une transaction de 23,0 millions $ CA pour Delta 9 Cannabis Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 17,4 millions $ US pour Akari Therapeutics, plc. au Nasdaq



Une transaction de 15,0 millions $ AU pour Echo Resources Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 15,0 millions $ AU pour HRL Holdings Ltd. à la Bourse d'Australie

Au Canada , Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 246,3 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T3/18.

Les honoraires de consultation comptabilisés au cours du T3/18 se sont établis à 32,1 millions $, en hausse de 15,0 millions $, ou 87,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au cours du T3/18, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes :

Conseiller de Berkeley Energia dans le cadre de l'investissement stratégique de 120 millions $ US de State Reserve General Fund of Oman



Conseiller de EMZ Partners dans le cadre de son acquisition de 150 millions ? de Ginger CEBTP



Conseiller de Galena Biopharma, Inc. dans le cadre de sa convention de fusion avec SELLAS Life Sciences Group



Conseiller de Gaming Nation dans le cadre de sa vente de 44 millions $ CA à Orange Capital



Conseiller de Health Connect America dans le cadre de sa vente à Harren Equity Partners



Conseiller de LOGiQ Asset Management Inc. dans le cadre de la vente de ses activités de fonds de placement de détail de 32 millions $ CA à Purpose Investments Inc.



Conseiller de Naxicap Partners dans le cadre de la cession des activités de 150 millions ? d'Organic Alliance à Céréa Partenaire



Conseiller de Polaris Materials dans le cadre de sa vente de 309 millions $ CA à U.S. Concrete



Conseiller de Qvidian dans le cadre de sa vente à Upland Software, Inc.



Conseiller de Versar, Inc. dans le cadre de sa vente à Kingswood Capital Management

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 110,9 millions $ au cours du T3/18.

Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en Australie totalisaient 59,2 milliards $ à la fin du T3/184, en hausse de 8,6 % ou 4,7 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 63,8 % ou 23,0 milliards $ à la fin du T3/17.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 48,4 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a enregistré un résultat net de 7,5 millions $ au cours du T3/18.

Les actifs sous administration en Amérique du Nord totalisaient 14,5 milliards $ au 31 décembre 2017, en hausse de 12,9 % en regard de 12,8 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 20,7 % en regard de 12,0 milliards $ à la fin du T3/17 4 .

Les actifs sous gestion en Amérique du Nord (discrétionnaires) totalisaient 2,8 milliards $ au 31 décembre 2017, en hausse de 5,6 % en regard de 2,7 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 12,3 % en regard de 2,5 milliards $ à la fin du T3/17 4 (inclus dans les actifs sous administration).

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 134 équipes de conseillers6 à la fin du T3/18, soit le même nombre qu'au 30 septembre 2017 et une diminution nette de cinq équipes comparativement au 31 décembre 2016.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 60,9 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 11,6 millions $ avant impôt au cours du T3/18 1 .

Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) atteignaient 43,8 milliards $ (25,8 milliards £) au 31 décembre 2017, en hausse de 7,3 % en regard de 40,8 milliards $ (24,4 milliards £) à la fin du trimestre précédent et en hausse de 87,3 % par rapport à 23,4 milliards $ (14,1 milliards £) au 31 décembre 20164. En monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 décembre 2017 ont augmenté de 5,8 % par rapport à ceux au 30 septembre 2017 et de 83,1 % par rapport à ceux du T3/174. L'acquisition de Hargreave Hale Limited au T2/18 a contribué à l'augmentation des ASG au T3/18 comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs, aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger, ainsi que certains éléments de charges habituellement compris dans les frais de développement, qui, de l'avis de la direction, reflètent une charge unique autre que d'exploitation. La valeur comptable par action ordinaire, après dilution, correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options, des bons de souscription, et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires après dilution, en circulation, y compris les montants estimés relativement aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont les options, bons de souscription et débentures convertibles, le cas échéant, et qui est ajustée pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l'OPRCNA mais non encore annulées et du nombre estimatif de renonciations relativement aux actions dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du rendement d'exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1

















Périodes de trois mois

closes les 31 décembre Variation

par

rapport au

trimestre

correspon-

dant de

l'exercice

précédent Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre Variation

par

rapport

au cumul

de

l'exercice

précédent (en milliers $ CA, sauf les montants par action et les

pourcentages) 2017 2016 2017 2016 Total des produits des activités ordinaires selon

les IFRS 309 442 $ 208 108 $ 48,7 % 700 797 $ 607 890 $ 15,3 % Total des charges selon les IFRS 262 559 $ 202 397 $ 29,7 % 662 752 $ 591 411 $ 12,1 % Produits des activités ordinaires











Éléments importants inclus dans Canaccord Genuity













Profits de change réalisés à la cession des

activités à Singapour -- -- -- -- 1 193 (100,0) % Total des produits des activités ordinaires compte

non tenu des éléments importants 309 442 $ 208 108 $ 48,7 % 700 797 $ 606 697 $ 15,5 % Charges Éléments importants comptabilisés par

Canaccord Genuity













Amortissement des immobilisations incorporelles 579 829 (29,4) % 1 738 2 475 (29,7) %

Frais de restructuration2 -- -- -- 4 704 -- négl. Éléments importants comptabilisés par Gestion de

patrimoine Canaccord Genuity













Amortissement des immobilisations incorporelles 2 820 1 274 121,4 % 5 406 4 001 35,1 %

Frais de restructuration2 -- -- -- 2 000 -- négl.

Frais connexes aux acquisitions -- -- -- 6 548 -- négl. Total des éléments importants 3 399 2 103 61,6 % 20 396 6 476 214,9 % Total des charges compte non tenu des éléments

importants 259 160 200 294 29,4 % 642 356 584 935 9,8 % Résultat net avant impôt sur le résultat ? ajusté 50 282 $ 7 814 $ négl. 58 441 $ 21 762 $ 168,5 % Impôt sur le résultat ? ajusté 11 100 1 505 négl. 14 096 5 306 165,7 % Résultat net ? ajusté 39 182 $ 6 309 $ négl. 44 345 $ 16 456 $ 169,5 % Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires,

ajusté 34 665 $ 2 907 $ négl. 35 008 $ 4 726 $ négl. Résultat par action ordinaire ? de base, ajusté 0,38 $ 0,03 $ négl. 0,38 $ 0,05 $ négl. Résultat par action ordinaire ? après dilution, ajusté 0,31 $ 0,03 $ négl. 0,33 $ 0,05 $ négl.

1) Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 2) Les frais de restructuration comptabilisés au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2017 ont trait à des indemnités de cessation d'emploi découlant de la clôture de certaines transactions de négociation dans nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe, à des réductions de personnel dans nos activités sur les marchés des capitaux au Canada et aux États?Unis, ainsi qu'à des contrats de location déficitaires et autres coûts d'intégration liés à l'acquisition de Hargreave Hale. négl. : négligeable

Chers actionnaires,

J'ai le plaisir d'annoncer que Groupe Canaccord Genuity Inc. a généré, pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, des produits des activités ordinaires totalisant 309,4 millions $, ce qui constitue un record pour notre organisation, ainsi qu'un résultat net[3] de 39 millions $, soit son plus haut niveau trimestriel des sept derniers exercices.

Les activités de mobilisation de capitaux et de consultation dans nos secteurs de prédilection ont nettement progressé au cours du trimestre et le rendement toujours solide des titres de sociétés de petite et moyenne capitalisation a également contribué à la croissance réalisée à l'échelle de nos activités mondiales de gestion de patrimoine.

Dans ce contexte de marché, le résultat remarquable que nous avons réalisé pour le trimestre est attribuable à l'exécution de diverses initiatives stratégiques que nous avons mises en oeuvre au cours des derniers exercices. Des produits des activités ordinaires records jumelés à une solide gestion des charges nous ont permis d'inscrire une marge bénéficiaire avant impôt1 de 12,7 % pour la période de trois mois considérée, soit la plus élevée pour les huit derniers trimestres. Ce niveau atteint par notre levier d'exploitation est directement attribuable aux progrès que nous avons réalisés pour accroître de façon considérable l'envergure de nos activités mondiales de gestion de patrimoine et à nos efforts collectifs visant à dégager une valeur accrue de nos activités sur les marchés des capitaux mondiaux.

Accroître notre part de marché dans les secteurs de croissance clés de l'économie mondiale

Notre secteur des marchés des capitaux a été le principal inducteur des produits des activités ordinaires générés au cours du trimestre, ce qui témoigne de notre excellente position sur le marché en tant que banque d'investissement indépendante et société de conseils de premier plan pour les sociétés de croissance du marché intermédiaire. Dans ce marché qui favorise nettement les titres de croissance, Canaccord Genuity a participé à 141 transactions au cours du troisième trimestre et mobilisé un produit de 9 milliards $ pour des sociétés de croissance mondiales. Nos activités sur les marchés des capitaux mondiaux ont affiché des produits des activités ordinaires de 196 millions $ pour la période de trois mois considérée, en hausse de 43 % sur 12 mois.

Parallèlement à la hausse importante des produits des activités ordinaires, les charges en pourcentage des produits des activités ordinaires dans ce secteur ont, quant à elles, diminué de 12 points de pourcentage sur 12 mois, et ce, par suite de nos initiatives d'harmonisation qui ont permis de renforcer la collaboration entre les régions, d'accroître les produits des activités ordinaires et de saisir des occasions susceptibles de nous conférer une position dominante sur le marché dans des secteurs émergents à forte croissance. Depuis le début de l'exercice, les produits des activités ordinaires par employé ont gagné 54 %.

Nos activités sur les marchés des capitaux au Canada ont connu un excellent troisième trimestre. Les produits trimestriels tirés des activités de financement de sociétés et des activités de consultation dans ce secteur ont bondi respectivement de 265 % et de 194 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Canaccord Genuity a été la première banque d'investissement indépendante au Canada pour l'année civile 2017, dépassant de loin ses concurrents quant au nombre de transactions et au montant total mobilisé, et ces activités demeurent effervescentes, vu les nombreuses transactions réalisées dans les secteurs de la chaîne de blocs et du cannabis. De plus, nous avons commencé à constater une recrudescence de l'activité dans les secteurs des mines et des matériaux de batteries. Un retour en force du niveau d'activité des actions de sociétés à petite capitalisation dans les secteurs précités a également permis à notre équipe des marchés des capitaux en Australie d'établir un autre record trimestriel. Dans les deux régions, les augmentations des produits tirés du financement de sociétés reflètent également les profits générés par nos positions dans les bons de souscription et les stocks, et ce, grâce au fait que nous avons fait équipe avec nos clients au cours de la période considérée et de la période précédente et que nous nous sommes investis dans leur réussite.

______________________________ 1 Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5.

La volatilité plus faible des marchés a entraîné une légère diminution de nos activités de négociation, mais a aussi créé un contexte favorable pour les activités de consultation, qui a profité à nos activités au Canada, aux États-Unis, et au Royaume-Uni et en Europe. Pour le troisième trimestre de l'exercice, le total de nos produits tirés des honoraires de consultation à l'échelle mondiale a augmenté de 87 % sur 12 mois.

La rentabilité de nos activités sur les marchés des capitaux aux États-Unis a pris du mieux grâce aux efforts que nous avons déployés au cours du trimestre précédent pour remanier et renforcer nos capacités de base dans cette région. Pour le troisième trimestre, la marge bénéficiaire avant impôt1 pour ces activités s'est inscrite à 7,7 %, en hausse de 6,9 points de pourcentage par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Bien que les clients de cette région en soient encore à assimiler les répercussions de la plus récente modernisation du code fiscal, la situation nous porte à croire que cette vigueur continuera de se refléter dans nos principaux secteurs, comme ceux des soins de santé et de la technologie.

Nos équipes au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï sont demeurées productives dans le cadre de plusieurs mandats importants en financement de sociétés et en consultation que nous espérons clôturer d'ici la fin de l'exercice, et notre établissement à Paris a grandement contribué à l'élan positif de ce secteur. Depuis le début de l'exercice, les produits tirés des activités de financement de sociétés et de consultation se sont accrus respectivement de 59 % et de 41 %, et la marge bénéficiaire avant impôt1 s'est affermie de 11,8 points de pourcentage pour la période de neuf mois considérée. En janvier, nous avons procédé au lancement officiel de la directive MiFID II; la transition s'est faite sans heurts tant pour nos clients que pour la Société, et ce, grâce au niveau d'engagement exceptionnel de nos équipes de la région qui ont consacré plus d'un an à la planification de ce projet.

Nos conseils indépendants et notre modèle de services intégrés à l'échelle mondiale constituent le gage de notre habileté à dominer le marché dans les secteurs de croissance clés de l'économie mondiale. La volatilité étant une caractéristique inhérente à nos activités sur les marchés des capitaux, nous continuerons de collaborer étroitement avec nos clients pendant que nous ferons face ensemble aux bouleversements sur les marchés, et nous serons présents pour eux lorsque les marchés se seront stabilisés.

Une croissance de la gestion du patrimoine reposant sur des assises plus solides

Notre virage stratégique visant à accroître l'apport de nos activités mondiales de gestion de patrimoine s'est avéré un important inducteur de rendement, de même qu'un élément clé de la stabilité que nous souhaitons offrir à nos actionnaires à long terme. Depuis le début de l'exercice, nos activités mondiales de gestion de patrimoine ont représenté 60 % du résultat net avant impôt de l'exercice 2018 pour l'ensemble de nos secteurs d'exploitation.

À la fin du troisième trimestre, le total des actifs sous administration et sous gestion de nos activités mondiales de gestion de patrimoine s'est établi à 59,2 milliards $, en hausse de 64 % par comparaison avec la période correspondante de l'exercice précédent. Bien qu'une partie importante de cette hausse soit liée à l'acquisition de Hargreave Hale, plus d'un tiers de celle-ci provient de nouveaux actifs nets, du recrutement de conseillers et de la progression du marché.

Les produits des activités ordinaires tirés de nos activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont progressé de 76 % sur 12 mois, pour s'élever à 61 millions $. Évalués en monnaie locale, les actifs sous gestion de ces activités ont augmenté de 83 % sur 12 mois et de 6 % séquentiellement, pour se chiffrer à 25,8 milliards £. Je suis aussi très heureux d'annoncer que notre équipe de gestion de patrimoine de l'île de Man s'est récemment vu décerner le prix CityWealth IFC de gestionnaire de placements de l'année pour la cinquième année d'affilée.

Même si nous avons engagé de plus importantes charges d'exploitation par suite de l'expansion de ce secteur et de l'augmentation de nos effectifs, notre marge bénéficiaire demeure solide. Au cours du trimestre, nous avons mis l'accent essentiellement sur l'intégration de ces activités de manière à nous permettre d'obtenir la pleine valeur de notre échelle d'exploitation et de procurer des avantages de plus en plus solides à nos clients. À terme, nous nous attendons à ce que la marge continue de s'améliorer, à mesure que nous mettrons en oeuvre nos initiatives d'intégration au cours des 12 prochains mois.

Le total des actifs dans nos activités de gestion de patrimoine au Canada ont progressé de 21 % sur 12 mois pour atteindre 14,5 milliards $. Cette hausse est essentiellement attribuable à l'augmentation de la participation des particuliers dans cette nouvelle activité d'émission d'actions, à des évaluations plus robustes des actions de sociétés à petite capitalisation et à l'ajout de nouveaux conseillers à notre plateforme. Nous avons également continué d'accroître nos actifs discrétionnaires sous gestion, qui à la clôture du trimestre étaient 12 % plus élevés que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation des produits des activités ordinaires combinée à nos efforts visant à réduire les coûts fixes a permis à ce secteur d'inscrire une marge bénéficiaire avant impôt1 de 15,5 %, soit une amélioration de 17 points de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier.

Nous restons déterminés à développer et à soutenir nos équipes existantes de conseillers en placement et continuons à investir afin d'en ajouter de nouvelles à notre plateforme. Les investissements que nous avons faits pour améliorer l'expérience de nos clients à l'échelle de la plateforme ont contribué à accroître la taille moyenne du portefeuille par équipe de conseillers dans ce secteur de 25 % sur 12 mois, la faisant passer à 108 millions $. Grâce à notre culture d'indépendance et à une plateforme qui permet aux conseillers à travailler de la façon qui correspond le mieux aux affaires et aux besoins de leurs clients, nous avons pu faire progresser notre stratégie de recrutement dans ce secteur.

Perspectives

Nous avons entamé le dernier trimestre de notre exercice 2018 dans un contexte qui est constructif pour notre Société, caractérisé par des marchés boursiers vigoureux, des données économiques encourageantes à l'échelle mondiale, et des activités de clients robustes, lesquelles sont soutenues par la confiance accrue et l'avantage supplémentaire procuré par la réforme fiscale américaine. Bien que nous venions d'amorcer une période marquée par des marchés en forte baisse par rapport aux marchés haussiers dont nous avons profité au cours des derniers mois, nous restons encouragés par la robustesse du paysage fondamental et le repli de l'optimisme extrême. Le secteur dans son ensemble semble reposer sur des assises solides et notre pipeline global d'activités de financement de sociétés et de consultation reste favorable.

Nous nous attendons à ce que le niveau des activités de financement et de consultation se maintienne dans nos secteurs cibles ainsi que dans des secteurs de croissance émergents comme ceux du cannabis et des technologies financières, où Canaccord Genuity fait figure de leader pour ce qui est du financement de sociétés et de la consultation. Finalement, la croissance des actifs dans nos activités de gestion de patrimoine mondiales sera probablement soutenue par les rendements positifs accrus des actifs de sociétés à petite et moyenne capitalisation.

Notre Société dispose de capitaux suffisants pour être en mesure d'investir dans nos principales priorités, le fonds de roulement étant de 513,0 millions $ et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étant de 592,9 millions $ à la fin du troisième trimestre.

Bien que nous puissions nous attendre à des hausses périodiques de la volatilité, nous sommes de mieux en mieux outillés pour s'adapter aux variations du climat pour les actions et offrir une plus grande prévisibilité à nos actionnaires, et ce même au cours de périodes marquées par l'imprévisibilité. Nous demeurons déterminés à évaluer des façons d'accroître nos capacités axées sur les bénéfices dans l'ensemble de nos activités sur les marchés des capitaux et de nos activités de gestion de patrimoine, que ce soit par l'entremise d'initiatives visant à améliorer notre efficacité opérationnelle ou à accroître notre part de marché alors que nous accroissons notre pertinence auprès des clients dans le marché intermédiaire mondial. Tous nos efforts ont été et continueront d'être axés sur le développement de nos relations avec les clients et l'augmentation de la valeur de notre Société pour nos actionnaires.

Salutations cordiales,

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l'adresse http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/ir/pages/default.aspx.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de la Société portant sur ses résultats du troisième trimestre, à partir d'une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique est prévue le mercredi 7 février 2018 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l'Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 21 h (heure normale de la Chine) et le 8 février 2018 à 0 h (heure de l'Australie). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.

La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l'adresse suivante : http://www.canaccordgenuitygroup.com/EN/NewsEvents/Pages/Events.aspx (en anglais).

Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l'un des numéros suivants :

647-427-7450 (à Toronto )

1 888 231-8191 (sans frais en Amérique du Nord)

0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni)

0 800-91-7449 (sans frais de la France )

10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord)

10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud)

1 800-287-011 (sans frais de l'Australie)

800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis)

Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T3/18 de Groupe Canaccord Genuity Inc. Si nécessaire, le mot de passe est 4399577.

Une version en différé de la conférence sera accessible environ deux heures après la conférence en direct du 7 février 2018, et ce, jusqu'au 23 mars 2018, en composant le 416-849-0833 ou le 1 855 859-2056 et au moyen du code 4399577 suivi du dièse (#).

À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC.

Par l'entremise de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan, qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour notre clientèle constituée de particuliers, d'institutions et de sociétés. La Société compte des bureaux dans 10 pays à l'échelle mondiale, y compris des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey et à l'île de Man. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, mène des activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, à Hong Kong, en Chine, en Australie et à Dubaï. Pour nous, il n'existe pas de marchés étrangers.MC

Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto. Les actions privilégiées de série A de Canaccord Genuity sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions privilégiées de série C de Canaccord Genuity sont inscrites sous le symbole CF.PR.C.

___________________________ 1Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 2 Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le contrôle et des dividendes sur actions privilégiées. 3Avant les participations ne donnant pas le contrôle et les dividendes sur actions privilégiées. 4Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 5Transactions de plus de 1,5 million $. Données de la Société. 6Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d'un seul conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne.

Aucune information publiée sur les sites Web de la Société aux adresses www.canaccordgenuity.com, www.canaccordgenuitygroup.com et www.canaccordgenuity.com/cm n'est réputée avoir été intégrée par renvoi dans les présentes.

SOURCE Canaccord Genuity Group Inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 19:55 et diffusé par :