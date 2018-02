Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Jonathan Wilkinson fera une annonce importante







OTTAWA, le 6 févr. 2018 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Nord, Jonathan Wilkinson, tiendra une conférence de presse sur les examens environnementaux et réglementaires du gouvernement relatifs aux grands projets.

La conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique (par téléconférence) qui se déroulera à Ottawa avec des représentants des ministères suivants : l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Activité : Séance d'information technique (téléconférence) Date : Le jeudi 8 février 2018 Heure : 7 h 45 (HNP)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la séance d'information technique sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada en composant le 1-844-836-7799 (numéro sans frais) ou en écrivant à ec.media.ec@canada.ca.

Activité : Conférence de presse Date : Le jeudi 8 février 2018 Heure : 9 h 30 (HNP) Endroit : The Victoria Canoe and Kayak Club

355, route Gorge Ouest

Victoria (Colombie-Britannique)

