Finance et Investissement nomme Robert Dumas « Personnalité financière de l'année 2017 »

Robert Dumas, président pour le Québec à la Financière Sun Life, est nommé « Personnalité financière de l'année 2017 » par le journal Finance et Investissement. Il occupe par la même occasion la première place du Top 25 de l'industrie financière du Québec 2017.

« Robert Dumas est vraiment un mélange de gestionnaire de haut calibre et une personnalité de qualité. Il est apprécié partout, il est très influent dans l'industrie. C'est vraiment un gentleman des affaires. Il est très engagé dans sa collectivité, et ses affaires connaissent une bonne progression », a noté le jury du Top 25.

De 2012 à 2016, la Financière Sun Life a réussi à faire passer ses parts de marché en matière de primes directes souscrites au Québec de 11,8 % à 15,1 %. Sa part de marché en assurance individuelle a progressé de 1,7 point de pourcentage durant la même période, pour s'établir à 646 M$ en primes directes souscrites en 2016. En rentes collectives, la part du marché québécois a grimpé de 26,7 points de pourcentage durant la même période, pour s'établir à 701 M$ en primes directes souscrites.

Le Top 25 est divisé en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est choisie parmi les cinq gagnants des catégories. Les catégories sont Assureurs de personnes, Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires et Sociétés de gestion indépendante.

Les gagnants des catégories sont les suivants :

Assureurs de personnes : Robert Dumas, président pour le Québec, Financière Sun Life.

Institutions financières à portée nationale : Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins.

Courtiers de plein exercice : Martin Lavigne, président pour la Financière Banque National, Gestion de patrimoine.

Cabinets multidisciplinaires : Gilles Cloutier, président-fondateur, Groupe Cloutier.

Sociétés de gestion indépendante : Robert Beauregard, cofondateur et chef des placements, Global Alpha.

Pour voir la liste des lauréats du Top 25 et pour en apprendre davantage sur chacun d'eux, visitez notre site : http://www.finance-investissement.com/top25

Un jury composé de sept membres de l'industrie financière du Québec a procédé à la sélection des lauréats du Top 25 : Richard Fortier, administrateur de sociétés et président du jury; Geneviève Blouin, présidente-fondatrice d'Altervest, et présidente du conseil d'administration du Conseil des gestionnaires en émergence; Stéphane Dulude, gestionnaire, président de SFL de janvier à décembre 2016; Richard Gagnon, administrateur et conseiller d'entreprise, président et chef de la direction d'Humania Assurance de 2003 à 2017; Richard Joly, président de Leaders & Cie; Jean Morissette, consultant; Guillaume Poulin-Goyer, directeur de contenu, Finance et Investissement.

Trois conseillers à l'honneur!

Finance et Investissement a également souligné l'excellent travail et l'engagement de trois conseillers de l'industrie financière du Québec.

Guillaume Parent, président du cabinet Finandicap et représentant en épargne collective chez Services en placements PEAK, est le gagnant dans la catégorie Conseiller multidisciplinaire.

Mireille Rondy, directrice de succursale, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières PEAK, remporte quant à elle dans la catégorie Conseillers en placement.

Finalement, Michel-Olivier Marcoux, président de Gestion de patrimoine ASF, une firme rattachée à MICA Capital pour son volet épargne collective, est le gagnant dans la catégorie Conseiller de la relève.

Un jury composé de membres influents de l'industrie financière a procédé à la sélection des gagnants du Concours 2018 - Les conseillers à l'honneur ! : Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale et secrétaire de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et présidente du jury; Stéphane Blanchette : président du conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ), vice-président, finance et opérations pour Investia Services Financiers; Frédérick Chenel : président de CFA Montréal, vice-président, relations avec les consultants et développement des affaires, marchés institutionnels chez Fiera Capital; Lyne Duhaime : présidente pour le Québec de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes; Sara Gilbert : coach et fondatrice de Strategist(e), chroniqueuse de la Zone experts de Finance et Investissement; Philippe Grégoire : professeur titulaire au Département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, titulaire de la Chaire d'assurance et de services financiers L'Industrielle-Alliance; Léonie Laflamme-Savoie : directrice principale de contenu pour Finance et Investissement.

Les prix ont été remis lors de la soirée de la Personnalité financière de l'année 2017, qui s'est tenue le 6 février 2018 au Windsor, à Montréal.

À propos de Finance et Investissement

Le journal Finance et Investissement et le site Web finance-investissement.com sont la source d'information des professionnels québécois du placement et des services financiers. Seize fois par an, plus de 30 000 professionnels de l'industrie lisent cette publication, une propriété de TC Media.

À propos de TC Media

TC Media, qui emploie plus de 600 personnes, est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. TC Media se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada. Par ailleurs, TC Media publie des journaux locaux et régionaux multiplateformes au Québec et en Ontario.

TC Media est une division de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), qui compte près de 6500 employés au Canada et aux États-Unis, et des revenus de 2 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc

