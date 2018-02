The Home Depot tiendra, le 20 février, sa conférence téléphonique à propos de ses bénéfices au quatrième trimestre et pendant l'exercice financier 2017







ATLANTA, 6 février 2018 /CNW/ -- The Home Depot®, le plus important détaillant du secteur de la rénovation domiciliaire au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra, le mardi 20 février à 9 h HE, sa conférence téléphonique à propos de ses bénéfices au quatrième trimestre et pendant l'exercice financier 2017.

La conférence sera retransmise sur le Web à l'adresse suivante : http://ir.homedepot.com/events-and-presentations. Cliquez sur l'icône en lien avec la conférence téléphonique sur les bénéfices du quatrième trimestre pour y assister. La webdiffusion sera archivée et rendue disponible le 20 février, vers midi.

The Home Depot, le plus important détaillant spécialisé du secteur de la rénovation domiciliaire au monde, exploite 2 284 magasins répartis dans les 50 États américains, le district fédéral de Columbia, Puerto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, les 10 provinces canadiennes et le Mexique. Au cours de l'exercice financier 2016, The Home Depot a enregistré des ventes de 94,6 milliards de dollars et un bénéfice de 8,0 milliards de dollars. La société emploie plus de 400 000 associés. Ses titres sont cotés à la Bourse de New York (NYSE : HD) et font partie de l'indice des valeurs industrielles Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) et de l'indice Standard & Poor's 500.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

SOURCE The Home Depot

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 19:19 et diffusé par :