Six entrepreneurs d'exception font leur entrée au Cercle des Grands entrepreneurs du Québec







MONTRÉAL, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins annoncent la création du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec afin d'honorer des entrepreneurs d'exception qui, par leurs réalisations, leurs engagements et leurs idéaux, contribuent au rayonnement de l'entrepreneuriat de même qu'au développement économique du Québec.

En plus d'une soirée hommage où leur contribution au dynamisme de l'entrepreneuriat québécois est soulignée, une exposition interactive mettant en valeur leurs parcours sillonnera le Québec au cours des prochaines semaines.

Au terme de cette tournée, un espace public destiné aux Grands entrepreneurs du Québec sera érigé afin que ces lauréats puissent continuer d'inspirer les générations futures. D'autres propriétaires d'entreprises qui ont forgé le Québec entrepreneurial se mériteront, année après année, cette distinction.

Cette première édition du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec honore :

Alain Bouchard

Aldo Bensadoun

Lino Saputo

Lise Watier

Rémi Marcoux

Serge Godin

En reconnaissant ces entrepreneurs, le Cercle vise à mettre de l'avant des modèles de leadership, de créativité, d'audace, de persévérance et d'ambition.

« C'est avec la volonté d'offrir des modèles d'inspiration à une toute nouvelle génération d'entrepreneurs que le Cercle a été conçu, affirme Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Une culture entrepreneuriale forte est un ingrédient clé pour créer une relève forte, qui bâtira nos entreprises de demain. Il est donc fondamental de reconnaître ceux et celles qui ont pavé la voie de l'entrepreneuriat au Québec et qui incarnent la culture entrepreneuriale dans ce qu'elle a de plus inspirant. »

Un leg entrepreneurial majeur

En plus d'avoir mené leur entreprise au sommet de leur industrie, ces lauréats ont tous posé des gestes concrets afin de partager leurs connaissances et leur expertise aux futurs entrepreneurs. Que ce soit par la création de programmes spécialisés (entrePrism de Lino Saputo, S'Entreprendre de Lise Watier ou le Parcours entrepreneurial de Rémi Marcoux), la mise sur pied d'une école (l'École Bensadoun de gestion du commerce de détail d'Aldo Bensadoun) ou encore par leur implication en mentorat (participation d'Alain Bouchard au programme Adopte Inc. ou encore les programmes de développement de compétences intrapreneuriales propulsés chez CGI par Serge Godin), tout un chacun fait perdurer sa vision et offre aux jeunes l'accompagnement et l'encadrement nécessaires pour se réaliser.

« Les six bâtisseurs qui sont honorés ont grandement contribué au développement de notre société. C'est avec fierté que la Banque Nationale reconnait le parcours de ces grands entrepreneurs et soutient la diffusion de leurs réalisations, notamment auprès de la jeune communauté d'affaires. Il faut encourager le transfert de connaissances entre les générations d'entrepreneurs pour favoriser le développement de la relève, essentielle à notre dynamisme économique », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Une exposition destinée aux Québécois

L'exposition itinérante du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec invite le public à découvrir l'histoire de chacun de ses lauréats. Présentée gratuitement à travers différentes villes de la province, l'exposition propose des contenus riches, exclusifs et interactifs.

Montréal - Gare Centrale, 12 au 16 février 2018

Sherbrooke - Centre Sportif, 22 au 25 février 2018

Québec - Place Ste-Foy, 1er au 4 mars 2018

Saguenay - Place du Royaume, 8 au 11 mars 2018

Drummondville - Centrexpo, 15 au 18 mars 2018

« Pour que nous ayons demain des communautés dynamiques, au coeur de toutes nos régions comme dans nos grands centres urbains, nous aurons besoin de milliers de nouveaux entrepreneurs, de faire valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous aurons besoin de gens qui créeront de nouvelles entreprises ou qui viendront en relève aux entrepreneurs arrivés à la retraite. Les parcours diversifiés des six gens d'affaires honorés représentent autant de modèles inspirants pour tous ceux et celles qui aspirent à jouer ce rôle. »

Les lauréats de l'édition 2018 du Cercle ont été nommés par un jury composé d'entrepreneurs et de membres de la communauté d'affaires de différentes régions et de divers secteurs d'activité.

Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec (présidente du jury)

Stéphane Achard, premier vice-président, Services aux entreprises, Canada et International, Banque Nationale

Jean-Yves Bourgeois, directeur général, chef de groupe, Marché des capitaux, Desjardins

Dominique Brown, président et chef de la direction, Chocolat Favoris

, président et chef de la direction, Chocolat Favoris Martin Deschênes, président, École d'entrepreneurship de Beauce et ancien président du Groupe Deschênes

Jean-René Halde, administrateur de sociétés et ancien président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada

Christiane Germain , co-présidente, Groupe Germain

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 270,7 G$ canadiens au 31 décembre 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de la Banque Nationale

Forte d'un actif de 246 milliards de dollars au 31 octobre 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 276,3 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

