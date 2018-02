Avis aux médias - Le ministre Brison et la ministre Qualtrough feront une annonce sur l'approche infonuagique du gouvernement du Canada







OTTAWA, le 6 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et ministre responsable de Services partagés Canada, participeront au premier jour d'informatique en nuage du GC pour annoncer une nouvelle approche d'entreprise d'infonuagique publique pour le gouvernement du Canada.

Date : le mercredi 7 février 2018

Heure : 12 h (HE)

Lieu :

90, rue Elgin

Ottawa, Ontario

K1P 0C6

Une alimentation en direct sera mise à votre disposition : https://www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

