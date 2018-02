Une marque chinoise brille à Pyeongchang : les représentants d'ANTA Sports participent à nouveau au relais de la flamme olympique après une décennie







PYEONGCHANG, Corée du Sud, 6 février 2018 /CNW/ - Le relais de la flamme des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang a commencé aujourd'hui dans la ville de Donghae, de la province Gangwon, en Corée du Sud. M. Ding Shizhong, président du conseil d'administration et chef de la direction d'ANTA Sports, ainsi que M. James Zheng, directeur général d'ANTA Sports et président de la marque ANTA, ont été invités par M. Thomas Bach, président du Comité International Olympique, à prendre part au relais de la flamme olympique en tant qu'éminents représentants d'une marque chinoise de vêtements de sport. Il s'agit de la deuxième participation de M. Ding au relais de la flamme olympique après les Jeux Olympiques de Beijing en 2008, lorsqu'il a tenu le flambeau « Lucky Cloud ». Bien qu'ANTA Sports ait participé à deux événements de relais de la flamme olympique, soit en 2008 et en 2018, sa mission semble aujourd'hui bien différente. Cette fois, ANTA Sports participe en tant que représentant d'une Chine en plein essor et d'une marque chinoise de premier plan qui se trouve au centre de la scène internationale.

La transformation du marché chinois du sport au cours des 10 dernières années : Depuis les 10 dernières années, le marché du vêtement de sport de la Chine a crû rapidement, le pays ayant la vision de devenir une superpuissance du sport pour atteindre graduellement les différents sports de masse et gagner de plus en plus en popularité. L'augmentation de la consommation, la transformation du canal du commerce de détail, la montée d'Internet et l'avancement de la technologie ont modifié de façon frappante l'industrie du vêtement de sport et ont donné lieu à des occasions de développement extraordinaires. D'ici 2025, l'envergure du marché devrait atteindre les 5 mille milliards de RMB. ANTA Sports est passée d'un modèle de « vente de marque en gros » à un modèle de « vente au détail de marque », mettant aussi au niveau 4.0 sa stratégie « multimarque et omnicanal ». Au cours des 10 dernières années, les revenus d'ANTA Sports ont surpassé les 10 milliards de RMB, alors que le Groupe est devenu une marque de premier plan au sein du marché chinois. Société privée à l'origine, ANTA Sports est devenue un groupe de vêtements de sport concurrentiel à l'international disposant d'un système de gouvernance d'entreprise. Elle est aussi reconnue par le grand public comme l'une des « super marques » de la Chine. En janvier 2018, la capitalisation boursière d'ANTA Sports a dépassé les 100 milliards de HKD, ce qui la place au troisième rang de l'industrie à l'échelle mondiale. Ce montant est cinq fois plus élevé que celui enregistré il y a 10 ans.

Au cours des 10 dernières années, la relation entre les sports de la Chine et la marque chinoise est devenue plus étroite : Durant son partenariat qui s'est échelonné sur neuf ans, soit de 2009 à 2016, ANTA a collaboré avec le Comité olympique chinois (COC) à la préparation des deux cycles pour les Jeux Olympiques de Londres et ceux de Rio de Janeiro. ANTA Sports a commandité 24 équipes de la délégation de sport de la Chine (CSD). En collaboration avec plusieurs centres de sport en Chine, ANTA Sports a mis sur pied un système de coopération intégré avec les équipes nationales chinoises, les centres de gestion des sports de la Chine et le COC pour fournir de l'équipement de sport haut de gamme muni de technologie de pointe, qui est conforme aux normes internationales. En 2017, ANTA Sports a une fois de plus joint ses forces à celles du Comité organisateur des Jeux de Beijing de 2022 pour définir la « stratégie des sports d'hiver » du Groupe, à laquelle ANTA apportera son expérience professionnelle pour promouvoir les sports d'hiver auprès de quelque 300 millions de personnes, permettant ainsi au Groupe d'établir de solides partenariats avec les sports de la Chine.

La marque chinoise sur la scène internationale au cours de la dernière décennie : ANTA a transformé sa stratégie de développement, qui était auparavant axée sur la Chine, pour lui donner des perspectives globales, la marque chinoise déployant des efforts pour établir une plate-forme internationale. Cette stratégie n'est pas seulement limitée à l'internationalisation du marché, mais aussi à la création de ressources intégrées dans une perspective globale. À titre d'exemple, le Groupe a mis sur pied des centres de conception aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. Aujourd'hui, les employés d'ANTA à l'étranger représentent plus de 25 % des cadres supérieurs du Groupe dans son ensemble. Faisant référence à la stratégie de mondialisation d'ANTA, M. Ding a récemment déclaré : « Nous discutons de mondialisation depuis un bon moment déjà, et c'est ce que nous atteindrons en 2018 en établissant un cadre stratégique de mondialisation. »

Une autre décennie d'innovation après le relais de la flamme olympique : Le début du relais de la flamme olympique des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang coïncide avec la cérémonie annuelle d'ANTA Group, au cours de laquelle M. Ding a lancé une nouvelle initiative intitulée « A New Decade for ANTA Group » (une nouvelle décennie pour ANTA Group) afin de promouvoir la mondialisation d'ANTA et de soutenir les vastes efforts visant à mettre en oeuvre la stratégie multimarque du Groupe pour atteindre le cap des 100 milliards de ventes d'ici 2025. Cette deuxième coentreprise fera du Groupe, à terme, l'une des plus grandes sociétés de vêtements de sport au monde.

M. Ding a souligné durant le relais de la flamme olympique vers Pyeongchang : « J'ai aussi porté la flamme lors des Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Il est regrettable que l'équipe nationale chinoise n'ait pas porté une marque chinoise, et qu'ANTA n'ait pas été en mesure d'établir un partenariat avec les Jeux Olympiques lors de cette édition à Beijing. L'année dernière, cependant, nous avons signé un contrat avec le Comité organisateur des Jeux de Beijing de 2022 pour soutenir notre ambition à l'égard de l'équipe nationale chinoise en vue des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing de 2022, soit de revêtir les meilleurs vêtements d'ANTA et de représenter la Chine sur la scène internationale. C'est notre devoir et notre mission en tant que marque chinoise. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/638483/Ding_Shizhong_d_ANTA_Sports.jpg

