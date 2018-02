Intact Corporation financière annonce ses résultats du quatrième trimestre de 2017 et de l'exercice 2017







Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« L'exercice 2017 a été une année charnière puisque nous avons élargi notre portée en pénétrant le marché américain des produits spécialisés. Pour le trimestre, nos résultats de souscription ont été satisfaisants, le ratio combiné s'établissant à 92,6 %, grâce au bon rendement des secteurs canadiens de l'assurance des biens et de l'assurance des entreprises. Alors que le secteur de l'assurance automobile des particuliers continue de sous-performer, nous progressons en ce qui concerne notre plan d'action visant l'amélioration du rendement. Aux États-Unis, nos plans de transition et de rentabilité pour améliorer les résultats de OneBeacon progressent comme prévu. Grâce à un bon bilan et à de meilleures perspectives de rendement, nous sommes heureux d'augmenter à nouveau les dividendes versés à nos actionnaires. »



Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T4-2016 Variation 2017 2016 Variation













Primes directes souscrites 2 294 1 961 17 % 8 747 8 293 5 % Ratio combiné 92,6 % 92,5 % 0,1 pt 94,3 % 95,3 % (1,0) pt Produit net de souscription 178 153 25 486 375 111 Produit net des placements 121 104 17 432 414 18 Produit net tiré de la distribution 28 24 4 132 111 21 Résultat opérationnel net 236 212 11 % 771 660 17 % Résultat net 232 171 36 % 792 541 46 % Mesures par action (en dollars)













Résultat opérationnel net par action 1,63 1,58 3 % 5,60 4,88 15 %

Résultat par action 1,60 1,27 26 % 5,75 3,97 45 % RCP opérationnel pour les 12 derniers mois 12,9 % 12,0 % 0,9 pt





Valeur comptable par action (en dollars) 48,00 42,72 12 %





Marge sur le capital total2 1 135 970 165







TCM (Canada) 205 % 218 % (13) pts





Ratio de la dette sur le capital total 23,1 % 18,6 % 4,5 pts







1) Ce tableau présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 27 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion. 2) Total du capital excédant les seuils d'intervention de la société dans les entités réglementées (TCM 170 %, CFR 200 %), majoré de la trésorerie disponible dans les entités non réglementées. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 18 - Gestion du capital du rapport de gestion.

Augmentation du dividende

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 0,06 $ par action du dividende trimestriel qui passe à 0,70 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la société, ce qui représente une augmentation de notre dividende de 9 % et une treizième augmentation annuelle consécutive de notre dividende depuis notre PAPE en 2004.

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 21,7725 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5 et un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6. Les dividendes sont payables le 29 mars 2018 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2018.

Perspectives de l'industrie

La société prévoit, dans l'ensemble, une croissance des primes de l'industrie au Canada à un taux d'environ 5 % en 2018. Dans le secteur de l' assurance automobile des particuliers , l'inflation des coûts des sinistres demeure défavorable, ce qui donne lieu à des hausses des tarifs sur tous les marchés. En assurance des biens des particuliers , les conditions actuelles de marché pour les assureurs devraient se maintenir, les sociétés s'ajustant aux changements météorologiques, tandis que le secteur de l' assurance des entreprises demeurera probablement concurrentiel.

à un taux d'environ 5 % en 2018. Dans le secteur de l' , l'inflation des coûts des sinistres demeure défavorable, ce qui donne lieu à des hausses des tarifs sur tous les marchés. En , les conditions actuelles de marché pour les assureurs devraient se maintenir, les sociétés s'ajustant aux changements météorologiques, tandis que le secteur de l' demeurera probablement concurrentiel. Bien que les prix soient compétitifs dans le secteur de l' assurance des entreprises aux États-Unis , certains signes avant-coureurs annoncent une tendance à la hausse dans certaines gammes de produits spécialisés. Nous prévoyons une croissance à un taux se situant entre 1 % et 3 % en 2018.

, certains signes avant-coureurs annoncent une tendance à la hausse dans certaines gammes de produits spécialisés. Nous prévoyons une croissance à un taux se situant entre 1 % et 3 % en 2018. Dans l'ensemble, nous prévoyons que le RCP de l'industrie au Canada s'améliorera, mais restera inférieur à sa moyenne à long terme de 10 % au cours des 12 prochains mois.

Rendement des activités d'assurance















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T4-2016 Variation 2017 2016 Variation













Primes directes souscrites













Canada 1 987 1 961 1 % 8 440 8 293 2 %

États-Unis 307 - n. s. 307 - n. s.

2 294 1 961 17 % 8 747 8 293 5 % Produit net de souscription













Canada 170 153 17 478 375 103

États-Unis 8 - 8 8 - 8

178 153 25 486 375 111 Ratio combine













Canada 91,9 % 92,5 % (0,6) pt 94,2 % 95,3 % (1,1) pt

États-Unis 97,4 % - n. s. 97,4 % - n. s.

92,6 % 92,5 % 0,1 pt 94,3 % 95,3 % (1,0) pt

La croissance des primes, qui s'est établie à 17 % pour le trimestre et à 5 % pour l'exercice, reflète principalement l'acquisition de OneBeacon qui a ajouté respectivement 16 points et 3 points. Au Canada , la croissance des primes de respectivement 1 % pour le quatrième trimestre et 2 % pour l'exercice est attribuable aux secteurs de l'assurance des biens des particuliers et de l'assurance des entreprises, mais a été freinée par le secteur de l'assurance automobile des particuliers, où nous avons pris des mesures rigoureuses d'amélioration de la rentabilité, notamment des hausses de tarifs.

qui s'est établie à 17 % pour le trimestre et à 5 % pour l'exercice, reflète principalement l'acquisition de OneBeacon qui a ajouté respectivement 16 points et 3 points. Au , la croissance des primes de respectivement 1 % pour le quatrième trimestre et 2 % pour l'exercice est attribuable aux secteurs de l'assurance des biens des particuliers et de l'assurance des entreprises, mais a été freinée par le secteur de l'assurance automobile des particuliers, où nous avons pris des mesures rigoureuses d'amélioration de la rentabilité, notamment des hausses de tarifs. Le produit net de souscription s'est établi à 178 millions $ au T4-2017, une augmentation de 16 % par rapport à l'exercice précédent en raison de la bonne rentabilité de l'assurance des entreprises au Canada qui a contrebalancé le secteur plus faible de l'assurance automobile des particuliers. Le secteur de l'assurance des entreprises aux États-Unis a contribué à hauteur de 8 millions $ pour le premier trimestre complet depuis la clôture de l'acquisition de OneBeacon. Pour l'exercice 2017, le produit net de souscription de 486 millions $ a augmenté de 30 % par rapport à l'exercice précédent en raison de conditions météorologiques moins rigoureuses, d'une baisse des dépenses et de l'acquisition de OneBeacon.

s'est établi à 178 millions $ au T4-2017, une augmentation de 16 % par rapport à l'exercice précédent en raison de la bonne rentabilité de l'assurance des entreprises au qui a contrebalancé le secteur plus faible de l'assurance automobile des particuliers. Le secteur de l'assurance des entreprises aux États-Unis a contribué à hauteur de 8 millions $ pour le premier trimestre complet depuis la clôture de l'acquisition de OneBeacon. Pour l'exercice 2017, le produit net de souscription de 486 millions $ a augmenté de 30 % par rapport à l'exercice précédent en raison de conditions météorologiques moins rigoureuses, d'une baisse des dépenses et de l'acquisition de OneBeacon. Le ratio combiné au Canada s'est amélioré de 0,6 point par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 91,9 % au T4-2017, ce qui témoigne de l'amélioration des résultats du secteur de l'assurance des entreprises, contrebalancée par la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques pour le secteur de l'assurance des biens et les résultats plus faibles du secteur de l'assurance automobile des particuliers. Le ratio des frais s'est amélioré de 1,7 point par rapport à l'exercice précédent au Canada du fait d'une diminution des coûts variables et des avantages tirés d'une gestion rigoureuse des dépenses. Les résultats comprennent le premier trimestre complet du secteur de l'assurance des États-Unis, lequel a atteint un ratio combiné de 97,4 % compte tenu de notre quote-part des sinistres des années antérieures. Pour l'exercice, le ratio combiné de 94,3 % comprend les avantages d'une diminution des catastrophes, de conditions météorologiques plus clémentes et d'une amélioration du ratio des frais.

Secteurs d'activité

Assurance IARD - Canada

Les primes d'assurance automobile des particuliers ont légèrement baissé pour le trimestre, ce qui reflète les augmentations de tarifs qui ont été mises en oeuvre en avance sur nos concurrents et l'incidence des initiatives de segmentation. Le ratio combiné pour le trimestre a augmenté de 0,3 point par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 101,2 %, ce qui a donné lieu à une perte nette de souscription de 11 millions $ pour le trimestre, comparativement à 9 millions $ à l'exercice précédent. L'évolution des sinistres des années antérieures s'est améliorée de 1,4 point, alors que la rentabilité sous-jacente a reculé de 2,9 points en raison de la hausse des coûts liés aux dommages matériels et aux sinistres liés aux conditions météorologiques. Les mesures que nous avons prises pour freiner l'inflation, soit la hausse des tarifs, la segmentation et la gestion des sinistres, progressent et se poursuivront. Nous maintenons notre engagement de ramener le ratio combiné de ce secteur autour de 95 %.

ont légèrement baissé pour le trimestre, ce qui reflète les augmentations de tarifs qui ont été mises en oeuvre en avance sur nos concurrents et l'incidence des initiatives de segmentation. Le ratio combiné pour le trimestre a augmenté de 0,3 point par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 101,2 %, ce qui a donné lieu à une perte nette de souscription de 11 millions $ pour le trimestre, comparativement à 9 millions $ à l'exercice précédent. L'évolution des sinistres des années antérieures s'est améliorée de 1,4 point, alors que la rentabilité sous-jacente a reculé de 2,9 points en raison de la hausse des coûts liés aux dommages matériels et aux sinistres liés aux conditions météorologiques. Les mesures que nous avons prises pour freiner l'inflation, soit la hausse des tarifs, la segmentation et la gestion des sinistres, progressent et se poursuivront. Nous maintenons notre engagement de ramener le ratio combiné de ce secteur autour de 95 %. Les primes du secteur de l'assurance des biens des particuliers ont augmenté de 4 % au T4-2017, en raison des hausses de tarifs et des initiatives de croissance dans des conditions de marché qui demeurent favorables. Le ratio combiné est demeuré très bon à 79,7 %, malgré l'augmentation par rapport au T4-2016 découlant de la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Le produit net de souscription s'est donc établi à 106 millions $ contre 120 millions $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2017, le ratio combiné a aussi été très bon et s'est établi à 89,1 %, malgré le nombre élevé de catastrophes.

ont augmenté de 4 % au T4-2017, en raison des hausses de tarifs et des initiatives de croissance dans des conditions de marché qui demeurent favorables. Le ratio combiné est demeuré très bon à 79,7 %, malgré l'augmentation par rapport au T4-2016 découlant de la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Le produit net de souscription s'est donc établi à 106 millions $ contre 120 millions $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2017, le ratio combiné a aussi été très bon et s'est établi à 89,1 %, malgré le nombre élevé de catastrophes. Les primes du secteur de l'assurance des entreprises (assurance biens et responsabilité et assurance automobile) ont augmenté de 2 % au cours du trimestre, une bonne croissance des produits spécialisés ayant été freinée par les mesures de rajustement des tarifs et de segmentation en assurance biens et responsabilité des entreprises déployées sur des marchés concurrentiels. Le ratio combiné de 87,4 % s'est amélioré de 5,8 points par rapport à l'exercice précédent en raison d'un bon rendement sous-jacent et d'une baisse des sinistres importants. Le produit net de souscription a augmenté pour s'établir à 75 millions $ par rapport à 42 millions $ au T4-2016. Pour l'exercice 2017, le ratio combiné s'est amélioré de 5,0 points pour s'établir à 86,5 % grâce aux initiatives réussies d'amélioration de la rentabilité.

(assurance biens et responsabilité et assurance automobile) ont augmenté de 2 % au cours du trimestre, une bonne croissance des produits spécialisés ayant été freinée par les mesures de rajustement des tarifs et de segmentation en assurance biens et responsabilité des entreprises déployées sur des marchés concurrentiels. Le ratio combiné de 87,4 % s'est amélioré de 5,8 points par rapport à l'exercice précédent en raison d'un bon rendement sous-jacent et d'une baisse des sinistres importants. Le produit net de souscription a augmenté pour s'établir à 75 millions $ par rapport à 42 millions $ au T4-2016. Pour l'exercice 2017, le ratio combiné s'est amélioré de 5,0 points pour s'établir à 86,5 % grâce aux initiatives réussies d'amélioration de la rentabilité. Le produit net tiré de la distribution de 28 millions $ pour le trimestre et de 132 millions $ pour l'exercice est en hausse respectivement de 17 % et 19 % par rapport à l'exercice précédent grâce à l'expansion et à l'amélioration de la rentabilité de notre réseau de courtiers.

Assurance IARD - États-Unis

Les résultats reflètent le premier trimestre complet au sein d'IFC à la suite de la clôture de l'acquisition de OneBeacon au T3-2017. Le produit net de souscription tiré des activités poursuivies s'est élevé à 8 millions $, ce qui a donné lieu à un ratio combiné de 97,4 %. Le rendement sous-jacent a été satisfaisant tandis que le ratio de l'évolution défavorable des sinistres des années antérieures s'est établi à 4,6 %, ce qui comprend notre quote-part des sinistres des années antérieures et l'incidence de l'actualisation du montant recouvrable au titre de la couverture.

Le plan de mesures d'amélioration de la rentabilité pour OneBeacon devrait permettre d'obtenir un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % dans les 24 à 36 mois suivant la clôture, ainsi qu'une augmentation du résultat opérationnel net par action d'environ 5 % d'ici la fin de 2019.

Le plan de mesures d'amélioration de la rentabilité est composé de ce qui suit :

Souscription : Nous avons abandonné les unités d'exploitation visant les Programmes et les Architectes et ingénieurs et tirons parti de l'expertise d'Intact en analyse et en segmentation pour prendre des mesures en matière de souscription dans d'autres secteurs choisis.

: Nous avons abandonné les unités d'exploitation visant les Programmes et les Architectes et ingénieurs et tirons parti de l'expertise d'Intact en analyse et en segmentation pour prendre des mesures en matière de souscription dans d'autres secteurs choisis.

Sinistres : Nous avons accru l'intégration du traitement des sinistres et mis en oeuvre des procédures de contrôle des indemnisations.

: Nous avons accru l'intégration du traitement des sinistres et mis en oeuvre des procédures de contrôle des indemnisations.

Synergies sur le plan des dépenses : Nous prévoyons des synergies sur le plan des dépenses de 25 millions $ US au cours des trois prochaines années, grâce à l'intégration de la gestion des placements, au regroupement des programmes de réassurance, à la sortie de la société de la cote à la Bourse aux États-Unis et donc à l'élimination des obligations de présentation d'informations financières qui incombent aux sociétés ouvertes aux États?Unis, ainsi qu'aux services partagés et aux économies sur le plan de la technologie. Sur une base annualisée, nous avions réalisé un tiers de ces synergies sur le plan des dépenses à la fin de 2017.

Réforme fiscale américaine ·

Par suite de l'adoption de la Tax Cuts and Jobs Act (la « réforme fiscale ») des États-Unis, nous avons comptabilisé un recouvrement d'impôts non opérationnel net de 27 millions $ au cours du trimestre, principalement lié à la réévaluation des passifs d'impôt différé liés à l'acquisition de OneBeacon.

(la « réforme fiscale ») des États-Unis, nous avons comptabilisé un recouvrement d'impôts non opérationnel net de 27 millions $ au cours du trimestre, principalement lié à la réévaluation des passifs d'impôt différé liés à l'acquisition de OneBeacon. Dans l'ensemble, les dispositions relatives à la réforme fiscale devraient avoir une incidence négligeable sur le RONPA et le RPA d'IFC en 2018 et par la suite.

Placements

Le produit net des placements de 121 millions $ a augmenté de 17 millions $ pour le trimestre en raison d'une hausse des actifs investis découlant de l'ajout de OneBeacon. Les pertes nettes de placement de 24 millions $ pour le trimestre se sont améliorées de 67 millions $ par rapport à l'exercice précédent, les rendements des titres souverains ayant augmenté moins subitement qu'au T4-2016, ce qui a donné lieu à une baisse des pertes liées à la réévaluation à la valeur de marché des obligations désignées à leur juste valeur.

Les pertes nettes de placement pour l'exercice 2017 comprennent également des profits de 65 millions $ sur les dérivés de change liés à la couverture d'une partie de la valeur comptable de OneBeacon avant la clôture de la transaction le 28 septembre 2017. Depuis la clôture, les profits et les pertes sur ces couvertures sont dorénavant comptabilisés dans les AERG.

Résultat net

Grâce à l'amélioration du rendement de souscription au Canada et à l'ajout de OneBeacon, le résultat opérationnel net a augmenté de 11 % pour s'établir à 236 millions $, ce qui représente 1,63 $ sur une base par action. Pour les douze mois de 2017, le résultat opérationnel net a augmenté de 17 % pour atteindre 771 millions $, ou 5,60 $ par action grâce à la baisse des sinistres liés aux catastrophes et à un solide produit tiré de la distribution.

et à l'ajout de OneBeacon, le résultat opérationnel net a augmenté de 11 % pour s'établir à 236 millions $, ce qui représente 1,63 $ sur une base par action. Pour les douze mois de 2017, le résultat opérationnel net a augmenté de 17 % pour atteindre 771 millions $, ou 5,60 $ par action grâce à la baisse des sinistres liés aux catastrophes et à un solide produit tiré de la distribution. Le résultat par action de 1,60 $ pour le trimestre a augmenté de 26 % par rapport à l'exercice précédent, reflétant un avantage non opérationnel de 27 millions $ (0,19 $ par action) découlant de la réforme fiscale, en partie contrebalancé par les coûts d'intégration liés à l'acquisition de OneBeacon. Pour l'exercice 2017, le résultat par action s'est accru de 45 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 5,75 $, en raison du recouvrement d'impôt lié à la réforme fiscale, de la baisse des sinistres liés aux catastrophes et de l'augmentation des profits nets de placement.

Le RCP opérationnel des 12 derniers mois s'est amélioré pour atteindre 13 % au 31 décembre 2017.

Bilan

La société était en très bonne situation financière à la fin de l'exercice, la marge sur le capital total atteignant plus de 1,1 milliard $ et le TCM au Canada étant estimé à 205 %.

étant estimé à 205 %. La valeur comptable par action d'IFC a atteint 48,00 $, en hausse de 12 % par rapport à celle de l'exercice précédent, en raison de solides résultats, de la vigueur des marchés financiers et du financement par capitaux propres de OneBeacon.

Le ratio de la dette sur le capital total était de 23,1 % au 31 décembre 2017, par suite du financement de l'acquisition de OneBeacon d'un montant de 2,3 milliards $ (1,7 milliard $ US) au cours du troisième trimestre de 2017. La société prévoit le retour du ratio de la dette sur le capital total à son niveau cible de 20 % en 2019.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Au cours de 2017, la société a racheté 20 400 actions à des fins d'annulation pour une contrepartie totale d'environ 1,9 million $ en vertu de son programme d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA ») qui est arrivé à échéance le 11 février 2017. Un total de 51 100 actions supplémentaires ont été rachetées à des fins d'annulation pour une contrepartie totale d'environ 4,8 millions $ en vertu de son programme d'OPRA qui arrive à échéance le 12 février 2018.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,62 $ et 1,75 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de près de 10 milliards $. La société compte plus de 13 000 employés à temps plein et à temps partiel qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients institutionnels dans des bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans ce communiqué sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives du secteur de l'assurance IARD au Canada et aux États-Unis, les perspectives commerciales de la société et ses perspectives de croissance. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents et sont fondés sur diverses hypothèses de nature générale ou spécifique qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels ou les événements pourraient différer de façon importante de nos attentes, telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs, en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents déposés par la société, et les risques additionnels découlant de la clôture de l'acquisition de OneBeacon dont il est question dans la section Facteurs de risques (pages S-44 à S-54) du supplément de prospectus de la société daté du 4 mai 2017. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous y fier outre mesure. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

