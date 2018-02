Produisez-vous votre déclaration de revenus sur papier? Voici comment obtenir une trousse d'impôt et de prestations







OTTAWA, le 6 févr. 2018 /CNW/ - À compter de janvier 2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) enverra automatiquement par la poste le cahier de formulaires et le Guide d'impôt et de prestations de 2017 aux personnes qui ont produit leur déclaration de revenus et de prestations sur papier l'année dernière. Grâce à cette amélioration du service, ces personnes auront tout ce dont elles ont besoin pour faire leur déclaration de revenus et de prestations de 2017 sans avoir à aller chercher une trousse d'impôt imprimée dans une institution financière ou un bureau de poste.

Ceux qui doivent produire leur déclaration sur papier, mais qui n'auront pas reçu un guide et un cahier de formulaires de l'ARC le 26 février 2018, pourront commander les documents dont ils ont besoin en ligne à canada.ca/obtenir-formulaire-arc. On peut commander jusqu'à neuf trousses. L'ARC a fixé ce maximum pour que tous les Canadiens aient accès aux documents dont ils ont besoin pour la période des impôts.

Afin d'éviter de dépasser la date limite de production des déclarations, les particuliers qui commandent une trousse d'impôt et de prestations devraient prévoir jusqu'à 10 jours ouvrables pour la livraison. Pour la plupart d'entre eux, la date limite pour envoyer sa déclaration est le 30 avril 2018.

Ceux qui ne veulent pas attendre ou qui ont besoin de plus de neuf trousses pourront télécharger et imprimer directement le guide et les formulaires à canada.ca/impots-2017-trousse-generale dès le 8 janvier.

Pour les années à venir, les personnes qui font leur déclaration sur papier pourront seulement se procurer une trousse d'impôt directement auprès de l'ARC. Toutefois, afin de faciliter la transition vers ce nouveau service, une quantité limitée de trousses sera offerte cette année, dans les deux langues officielles, aux comptoirs de Postes Canada, de Service Canada et dans la plupart des caisses Desjardins à compter du 26 février. Les Canadiens y trouveront également des renseignements pour commander ces produits par téléphone ou en ligne, dans la langue de leur choix, s'il n'y en a plus.

Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de l'ARC à faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens de produire leur déclaration de revenus, peu importe le mode de production choisi. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les personnes qui optent pour le papier, surtout ceux à mobilité réduite ou qui vivent loin d'une institution financière ou d'un bureau de poste, parce qu'elles sont épargnées du désagrément d'aller chercher une trousse d'impôt et de prestations.

Remarque : Vous pouvez produire votre déclaration de revenus autrement que sur papier. Pour faire votre déclaration en ligne, allez à la page Web Préparez-vous à produire votre déclaration de revenus de l'ARC pour avoir accès à des conseils fiscaux, à un guide sur la façon de produire une déclaration et à des renseignements sur les logiciels homologués, y compris certains logiciels gratuits.

